'कितने गोहत्यारों को उल्टा लटकाकर सीधा किया..' अमित शाह और पीएम मोदी पर बरसे अविमुक्तेश्वरानंद

"जब अमित शाह बिहार के चुनाव प्रचार में आए तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र भाई को वोट दें और जो भी गोहत्या करने वाले हैं उनकी सरकार उनको उल्टा लटकाकर सीधा कर देगी. कोई बताए कि आज तक कितने गो हत्यारों को उल्टा लटकाकर सीधा किया गया?" - अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य, ज्योर्तिमठ बद्रिकाश्रम

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी पर टिप्पणी : अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सोचा था कि चाय वाला गाय वाला बनेगा, लेकिन वह प्रतिबंधित जानवर को काटने वाले के पक्ष में खड़े हो गये हैं.

भागलपुर गौशाला में की यात्रा : इस कड़ी में शंकराचार्य भागलपुर के गौशाला पहुंचे. उन्होंने गौशाला का अवलोकन किया और स्थानीय लोगों से बातचीत में कहा कि जो भी गौ माता के खिलाफ कार्य करता है, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए. उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछा कि क्या वे इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं.

भागलपुर : गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और आवारा पशुओं की तरह गाय भी सड़क पर ना भटके तथा भारत में प्रतिबंधित जानवर के मांस का उपयोग बंद हो, इस संकल्प को लिए हुए ज्योर्तिमठ बद्रिकाश्रम के पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज इन दिनों बिहार में यात्रा पर हैं.

निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन : शंकराचार्य ने घोषणा की कि वे बिहार विधानसभा चुनावों में उन निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो प्रतिबंधित जानवर के मांस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे. गौ मतदाता संकल्प यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में चुनाव से पहले सनातनी राजनीति की शुरुआत की है.

गोहत्या पर पार्टी प्रतिबद्धता की कमी : शंकराचार्य ने कहा कि कई दशकों के आश्वासनों के बावजूद, किसी भी पार्टी ने गौहत्या के खिलाफ कार्रवाई के लिए गंभीरता नहीं दिखाई है. उन्होंने कहा कि अब वे सीधे मतदाताओं से अपील करेंगे कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो गौ-रक्षा को पाप मानते हैं और सनातन परंपरा के अनुरूप काम करते हैं.

''मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने गोहत्या पर मनमोहन सिंह को कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गोहत्या पर बैन कर दिया है तो फिर मनमोहन सिंह क्यों चुप हैं. आज मोदी की सरकार का तीसरा टर्म है फिर भी उनकी सरकार है फिर भी गोहत्या नहीं रुक रही है.''- अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य, ज्योर्तिमठ बद्रिकाश्रम

प्रतिबंधित जानवर के मांस के निर्यात पर चिंता : अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने दावा किया कि देश में प्रतिबंधित जानवर के मांस का निर्यात बढ़ रहा है, भले ही भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में हो. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कंपनियों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती और इस मोर्चे पर सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए.

गौ-माता के पक्ष में संकल्प यात्रा : शंकराचार्य ने कहा कि देश की कोई पार्टी या नेता गौ-माता के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है. इसलिए मजबूरी में गौ-मतदाता संकल्प यात्रा निकाली गई है. उनका उद्देश्य बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौ-माता के पक्ष में प्रत्याशी खड़ा करना और वोट दिलवाना है.

उतारेंगे 243 सीटों पर उम्मीदवार : महाराज ने बताया कि उनका पूरा अभियान गौ रक्षा और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए है. वह बिहार भ्रमण कर सभी 243 सीटों पर गौ-रक्षकों को चुनावी राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गौशाला में मौजूद लोगों को उन्होंने गौ-रक्षा के लिए मतदान का संकल्प दिलाया.

