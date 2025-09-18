दिल्ली चिड़ियाघर में इकलौते अफ्रीकन हाथी 'शंकर' की मौत, 1998 में पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को उपहार में मिला था हाथी
दिल्ली ज़ू में इकलौते अफ्रीकन हाथी शंकर की अज्ञात कारणों से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया था.
Published : September 18, 2025 at 1:53 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 4:16 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) में अफ्रीकी हाथी शंकर की शुक्रवार रात मौत हो गई. जू के कर्मचारियों के मुताबिक शंकर पिछले दो दिनों से खाना नहीं खा रहा था और बीमार चल रहा था. हालांकि, चिड़ियाघर प्रशासन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी मौत किस बीमारी के कारण हुई है. बता दें कि बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर बंद होने के कारण इस घटना की जानकारी को छिपाने की कोशिश की जा रही थी.
चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक '17 सितंबर की सुबह बताया गया कि उसने कम पत्ते और घास खाए थे और उसे हल्का दस्त भी हुआ था, लेकिन वह सामान्य रूप से फल और सब्जियां ले रहा था. चिड़ियाघर की पशु चिकित्सा टीम द्वारा उसका उपचार किया गया और उसे पशुपालन कर्मचारियों की निगरानी में रखा गया. लेकिन शाम लगभग 7.25 बजे वह अचानक अपने शेड में गिर गया और आपातकालीन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. 16 सितंबर 2025 तक बीमारी या असामान्य व्यवहार की कोई सूचना नहीं मिली. मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं. आगे की जांच के लिए IVRI बरेली के विशेषज्ञों, स्वास्थ्य सलाहकार समिति और मंत्रालय के प्रतिनिधियों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पोस्टमार्टम और आवश्यक नमूने लेने के बाद, शव का उचित प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जाएगा.
भारत में शंकर का सफर
शंकर का भारत से रिश्ता वर्ष 1998 में जुड़ा, जब जिंबॉब्वे से दो अफ्रीकी हाथी भारत लाए गए. तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को मिले इस उपहार में एक हाथी का नाम शंकर और दूसरे का नाम बिम्बई रखा गया. वर्ष 2002 में बिम्बई की सेप्टिक बीमारी के मौत हो गई थी. इसके बाद शंकर अकेला हो गया था. भारत के चिड़ियाघरों में मादा अफ्रीकी हाथियों की कमी के कारण शंकर को कभी साथी नहीं मिल पाया. जबकि यह सेंटर जू अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन है. नियम यह है की चिड़ियाघर में किसी भी जानवर को अकेले नहीं रखा जा सकता है. ऐसा करना पशु क्रूरता है.
विवादों में रहा शंकर को जंजीर से बंधना
पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में शंकर को हीट अवस्था में उग्र होने के चलते जंजीर से बांधा गया था. इस फैसले की वजह से वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम (WAZA) ने दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता रद्द कर दी. इसके बाद में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मामले में हस्तक्षेप कर शंकर को जंजीरों से मुक्त कराए जाने की जानकारी साझा की थी. शंकर अकेला रहता था और हीट अवस्था में फीमेल पार्टनर ना होने के कारण उग्र हो जाता था. कई बार उसने महावत को भी जख्मी कर दिया था. ऐसे में चिड़ियाघर पर बंधन की तरफ से शंकर को जंजीर से बांधकर रखा जाता था.
देखभाल व निगरानी के विशेष इंतजाम
शंकर के स्वास्थ्य व व्यवहार की देखभाल के लिए गुजरात की टीम, दक्षिण अफ्रीका के हाथी विशेषज्ञ और दिल्ली जू प्रबंधन लगातार प्रयासरत थे. उसके बाड़े में पावर फेंसिंग, रबड़ मैट और ट्रीटमेंट वॉल जैसी व्यवस्थाएं की गईं थीं. एक विशेष डाइट प्लान और गतिविधियों के जरिए उसे स्वस्थ व तनावमुक्त रखने की कोशिशें की जा रही थीं. उसके खेलने के लिए तमाम लकड़ी के उपकरण भी लगाए गए थे, जिससे शंकर खुद को व्यस्त रख सके. अब शंकर की मौत के साथ ही दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथियों का इतिहास भी थम गया है. उसकी लंबे समय तक जंजीर से बांधे रखना, अकेलापन और उसका जीवन अब केवल यादों में रह जाएगा
ये भी पढ़ें- Delhi: अकेलेपन से जूझ रहा दिल्ली का ये हाथी, खेल के जरिए उसे किया जा रहा तनावमुक्त
ये भी पढ़ें- अफ्रीका से आए 'शंकर' को जंजीर से बांधने पर दिल्ली जू की सदस्यता रद्द, जानिए, क्यों जंजीर में बांधा था
ये भी पढ़ें- दिल्ली के चिड़ियाघर में 'शंकर' हाथी बंधन से मुक्त