50 की उम्र में सड़कों पर "धूम" मचा रही बिंदास बाइकर शालिनी शर्मा, बेन हैमरेज से बेटे की मौत, ज़िंदगी से नहीं मानी हार

बचपन से टू-व्हीलर से प्यार : शालिनी शर्मा ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि " 10 वर्ष की उम्र से उन्हें मोटरसाइकिल को देखना, उसकी आवाज सुनना काफी ज्यादा पसंद था. टू व्हीलर चलाने का कोई मौका वे कभी गंवाती नहीं थी. फिर भले ही हाथ एक्टिवा लगे, मोटरसाइकिल लगे या फिर लूना ही लग जाए. टू-व्हीलर और उसकी आवाज़ उन्हें ऐसी रास आई कि, जहां कहीं भी वे फर्राटे भरती बाइक देखती तो तुरंत उसे चलाने का मौका ढूंढने लगती."

50 की उम्र में सड़कों पर "धूम" मचा रही शालिनी शर्मा (Etv Bharat)

फर्राटेदार बाइक चलाती हैं शालिनी शर्मा : चंडीगढ़ की सड़कों पर बिंदास बाइक राइडिंग कर "धूम" मचाती हुई 50 साल की महिला से आप अगर कभी चलते-फिरते कहीं टकरा जाएं तो समझ लीजिएगा कि वो शालिनी शर्मा हैं जो चंडीगढ़ और आस-पास के इलाके में फर्राटेदार बाइक चलाती हैं और उन्हें देखने वाला बस देखते ही रह जाता है. ईटीवी भारत की टीम भी इस महिला बाइकर से चंडीगढ़ के एक मोड़ पर मिली और उनकी लाइफ और पैशन के बारे में उनसे जानने की कोशिश की.

चंडीगढ़ : जिंदगी में परेशानियां सभी को आती हैं. जहां कुछ लोग इन परेशानियों से हार मान लेते हैं, वहीं कुछ इन परेशानियों से पार पाकर दूसरों के लिए जिंदादिली की मिसाल बन जाते हैं. ऐसी ही कहानी है चंडीगढ़ की रहने वाले 50 साल से ज्यादा उम्र की बाइकर शालिनी शर्मा की जिन्होंने कई मुश्किल हालातों का सामना किया और आज वे औरों के लिए एक मिसाल से कम नहीं हैं.

रिशु के साथ शालिनी की अलग-अलग तस्वीरें (Etv Bharat)

शालिनी शर्मा ने बताया कि "मूल रूप से वे उत्तराखंड की रहने वाली हैं. उनकी शादी जल्दी हो गई और वे मां भी जल्द बन गई थी. इस कारण उन्हें बाइक चलाने का मौका कम मिलने लगा. उनके जीवन में भी कई उतार-चढ़ाव आए. लेकिन उन्हें सबसे बड़ा धक्का उस समय लगा, जब डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की गलती से उनके सबसे बड़े बेटे रिशु को ब्रेन हैमरेज हो गया और वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गया. इसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि रिशु ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष की आयु तक ही जी सकेगा. लेकिन शालिनी की ममता ने यहां भी हार नहीं मानी और वो चौबीसों घंटे बेटे रिशु की देखभाल में जुट गई. बेटे के खाने-पीने, दवाई, उसके रहन-सहन, हर चीज का ध्यान रखने लगी. लेकिन साल 2023 में रिशु का निधन हो गया. इसके बाद तो उन पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा. वे उस गम से उबर ही नहीं पा रही थी लेकिन उनके पति ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया.

पति ने किया सपोर्ट : शालिनी के पति बैंक में नौकरी करते हैं, जिनका शनिवार और रविवार को हॉलिडे रहता है. उनके पति कमल शर्मा ने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि वे उनके वीकेंड अवकाश को अपने बाइक राइडिंग के शौक को जारी रखने के लिए इस्तेमाल करें. इसके बाद वे फिर से बाइक राइडिंग करने लगी और चंडीगढ़ की सड़कों पर फर्राटेदार बाइक चलाने लगी.

अपने पति के साथ शालिनी (Etv Bharat)

बाइक राइडर ग्रुप बनाया : चंडीगढ़ में करीब 20 वर्षों से परिवार के साथ रह रही शालिनी शर्मा ने बताया कि "उन्हें बाइक राइडिंग का दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बाद में एक बाइक राइडर ग्रुप भी बना डाला और बाइक चलाने का पैशन रखने वाले बाइकर्स इस ग्रुप के मेंबर्स बने. इस ग्रुप का नाम उन्होंने बड़े ही सोच-विचार कर "मितरां दी मोटरसाइकिल मंडली" रखा, ताकि उसमें पंजाब और चंडीगढ़ की खुशबू महसूस की जा सके. शालिनी का ग्रुप धीरे-धीरे बड़ा होता गया और इस ग्रुप में अब करीब 85 महिला और पुरुष बाइकर हैं, जो अकसर शनिवार और रविवार के दौरान डेस्टिनेशन तय कर ग्रुप में बाइक से सफर को एंजॉय करते हैं.

पति ने दिया साथ (Etv Bharat)

50 वर्ष से ज्यादा हो चुकी उम्र (Etv Bharat)

बाइक राइडिंग के अलावा शालिनी शर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जब कभी अपने बाइकर ग्रुप के साथ वे किसी विशेष आयोजन या समारोह में पहुंचती हैं, तो उन वीडियोज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती हैं. यही नहीं शालिनी शर्मा खुद भी हिंदी और पंजाबी गानों पर अपनी रील बनाकर उन्हें अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हैं. वे अपने जीवन के सफर को हिंदी और पंजाबी गीतों के जरिए कनेक्ट कर खुशी महसूस करती हैं.

"शौक को जिंदा रखना जरूरी" : शालिनी शर्मा ने बताया कि अपने शौक को जिंदा रखने के लिए उन्हें कई बार पारिवारिक और सामाजिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. लेकिन उन्होंने किसी भी समस्या को अड़चन नहीं बनने दिया. रिशु के गुजर जाने के बाद शालिनी के दो बच्चे हैं. उनकी एक बेटी प्रिया की शादी हो चुकी है और दूसरा बेटा समीर कनाडा में सेटल है. शालिनी फिलहाल अपने बैंकर पति कमल शर्मा, मां कमलेश और पिता के साथ रहती हैं. शालिनी शर्मा ने अंत में कहा कि "ज़िंदगी तो सभी जीते हैं लेकिन जिंदगी को अगर अच्छे से जीना है तो शौक को जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है."

बेटे की मौत के बाद से चला रही बाइक (Etv Bharat)

शालिनी शर्मा (Etv Bharat)

चंडीगढ़ की महिला बाइकर (Etv Bharat)

रिशु के साथ शालिनी (Etv Bharat)

बचपन से टू-व्हीलर से प्यार (Etv Bharat)

बाइक राइडर ग्रुप बनाया (Etv Bharat)

