'B फॉर बीड़ी..B फॉर बिहार' पर भड़के शाहनवाज, बोले- 'कांग्रेस हमेशा बिहार का अपमान करती रही है'

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ कहे गये अपशब्द पर कहा कि यह ऐसा गुनाह है जिसे बिहार की जनता माफ नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा. जनता इसका जवाब चुनाव में वोट कर देगी.

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सूबे की सियासत गरमा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के लिए कहे गये अपशब्द को लेकर एनडीए का धरना-प्रदर्शन अभी थमा भी नहीं था कि केरल कांग्रेस की तरफ से 'बी' से 'बीड़ी' और 'बी' से 'बिहार' ट्वीट ने फिर से राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इन मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा है.

केरल कांग्रेस के ट्वीट पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से बिहार के लोगों को गाली दिलवाती है. उन्होंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस कभी रेवंत रेड्डी से तो कभी तमिलनाडु में एमके स्टालिन से बिहार के लोगों का अपमान करवाती है. उन्होंने सवाल उठाये कि आखिर, कांग्रेस को बिहार के लोगों से क्या दिक्कत है.

जब उनसे यह सवाल किया गया कि विपक्ष का आरोप है कि भाजपा एसआईआर के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब मुद्दा बना रही है. बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करती. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार का काफी विकास किया है. पीएम मोदी के कार्यकाल में सड़कें बनीं. एम्स खोले गये. एयरपोर्ट बना. इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गये. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष में बिहार में बहुत विकास हुआ.

एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोप पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि किसी का नाम नहीं कटा है. चुनाव आयोग ने सिर्फ घुसपैठियों और अवैध रूप से रह रहे लोगों का ही नाम काटा है. उन्होंने कहा कि बंटवारा के बाद जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो अपने देश में रहें. आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन बांग्लादेशियों को बचाना चाहती है.

जीएसटी में बड़ी राहत पर कांग्रेस कह रही कि राहुल गांधी की मांग पर सरकार को झुकना पड़ा. इसपर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि राहुल ये गलतफहमी ना पालें. इस सवाल पर कि क्या यह राहत बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर दी गयी है, शाहनवाज ने कहा कि यदि बिहार का चुनाव भी है तो क्या राहत नहीं मिलनी चाहिए. इससे तो बिहार के लोगों को और खुशी होगी कि उनके कारण सभी को राहत मिली.

