रांची: झारखंड की राजधानी रांची का शहीद स्थल, जिला स्कूल परिसर और शहीद चौक के समीप केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि वह पवित्र भूमि है. जहां 1857–58 के स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की आखिरी सांसें बसी हैं. यह वही धरती है जहां हर ईंट, हर पत्ता, हर पत्थर आज भी शौर्य और त्याग की गाथा सुनाता है.

फांसी का फंदा और अमर गाथा

1857 के संग्राम में जब पूरे देश में आजादी की ज्वाला धधक रही थी, रांची ने भी अपने वीर सपूतों का रक्त मां भारती के चरणों में अर्पित किया. 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को इसी परिसर में खड़े एक विशाल कदंब के पेड़ पर फांसी दे दी गई. मृत्यु के बाद उनके शवों को पास के एक प्राचीन कुएं में डाल दिया गया. यह कुआं आज भी मौन होकर इतिहास की गवाही देता है.

रांची के शहीद स्थल पर रिपोर्ट और जानकारी देतीं शहीद की वंशज. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गद्दारी में भी चमका साहस

इतिहासकार बताते हैं कि इन वीरों की गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय गद्दारों की भूमिका रही. अंग्रेजों को रामगढ़ से खदेड़ने के बाद जब ये सेनानी रांची लौटे, तो गुप्त सूचना पर अंग्रेजों ने घेराबंदी की. गद्दारी के अंधकार के बावजूद, इन वीरों का साहस और संकल्प इतना प्रखर था कि उनका नाम आज भी स्वर्णाक्षरों में दर्ज है.

शहीद स्थल पर पेड़ और फांसी का फंदा. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्मारक और प्रतीक

आज भी शहीद स्थल पर कदंब के पेड़ का प्रतीकात्मक अवशेष और फांसी का फंदा संरक्षित है. यह केवल लकड़ी और रस्सी का ढांचा नहीं, बल्कि वह पवित्र निशानी है जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है कि आजादी की कीमत खून और बलिदान से चुकाई गई है.

शहीद स्थल के समीप कुआं. (फोटो-ईटीवी भारत)

शहीद चौक की गवाही

शहीद चौक भी इस गौरवगाथा का अभिन्न हिस्सा है. यहीं अंग्रेजों ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों से छलनी कर दिया था. इस चौक पर आज भी उन अमर बलिदानों की प्रतिध्वनि गूंजती है.

रांची का शहीद स्थल. (फोटो-ईटीवी भारत)

गौरव की जीवित परंपरा

1957 से हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहां विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है. गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल और स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री यहां आकर शहीदों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और नमन करते हैं. परिसर में लगे 40 से अधिक शहीदों की तस्वीरें स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनाती हैं और आगंतुकों के मन में राष्ट्रभक्ति का संचार करती हैं.

शहीद सप्ताह, बलिदान का पर्व

स्थानीय समितियां और नागरिक हर वर्ष 16 से 23 अप्रैल तक शहीद सप्ताह मनाते हैं.

16 अप्रैल को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को नमन.

21 अप्रैल को पांडे गणपत राय का स्मरण.

23 अप्रैल को बाबू पुहर सिंह को श्रद्धांजलि दी जाती है.

इन सात दिनों में शहर का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग जाता है.

विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प

स्थानीय नागरिकों का मानना है कि शहीद स्थल को केवल स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. यहां स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित संग्रहालय, शोध केंद्र और शहीदों की जीवनी पर आधारित लाइब्रेरी स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी न केवल किताबों से, बल्कि इन पवित्र स्थलों से जुड़कर इतिहास को महसूस कर सकें.

अमर विरासत, अमिट प्रेरणा

शहीद पांडे गणपत राय की वंशज वंदना राय कहती हैं कि “यह स्थान केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है. इसकी मिट्टी में वीरता की खुशबू है और यह हमें सदैव याद दिलाती है कि स्वतंत्रता त्याग, साहस और अटूट विश्वास की नींव पर खड़ी हुई है.”

