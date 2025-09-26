ETV Bharat / bharat

'मिनी ब्राजील' में मजदूरी कर बच्चों के सपनों को पैरेंट्स दे रहे पंख, जर्मनी बदलेगा तकदीर

शहडोल के विचारपुर के 5 फुटबॉल खिलाड़ी जाएंगे जर्मनी, विदेशी कोच से सीखेंगे फुटबॉल की बारीकियां, खिलाड़ियों के परिजन बोले- फुटबॉल ही बदलेगी तकदीर.

SHAHDOL FOOTBALL PLAYERS GO GERMANY
मिनी ब्राजील से जर्मनी तक का रोचक सफर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 12:51 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 1:05 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: शहडोल के विचारपुर गांव की पहचान दुनिया भर में मिनी ब्राजील के रूप में होने लगी है. यहां के कुछ फुटबॉल खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जा रहे हैं. वे वहां दुनिया के बेस्ट कोच में शुमार कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर से प्रशिक्षण लेंगे. जिसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. खिलाड़ियों के वीजा बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. ईटीवी भारत की टीम गुरुवार को विचारपुर गांव पहुंची. यहां खिलाड़ियों के माता-पिता से मिलकर उनके फुटबॉलर बनने के सफर के बारे में विस्तार से चर्चा की.

मिनी ब्राजील से जर्मनी जाएंगे खिलाड़ी

सोहागपुर तहसील से 12 किलोमीटर दूर विचारपुर गांव स्थित है. यहां फुटबॉल को लेकर गजब क्रेज है. 25 सितंबर को ईटीवी भारत की टीम विचारपुर गांव पहुंची. यहां हम फुटबॉल खिलाड़ी सानिया कुंडे के घर पहुंचे, तो देखा कि घर के बाहर कुछ बच्चे बिना जूतों के ही फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे. सानिया उन खिलाड़ियों में से एक हैं, जो ट्रेनिंग के लिए जर्मनी रवाना होने वाली हैं.

खिलाड़ियों के वीजा बनने की प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)

खिलाड़ियों के वीजा बनने की प्रक्रिया शुरू

जर्मनी जाने के लिए जिन खिलाड़ियों का वीजा बनवाया जा रहा है. उसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के और एक महिला कोच शामिल हैं. ये सभी विचारपुर के स्मॉल फीडर सेंटर के खिलाड़ी हैं. कोच के तौर पर लक्ष्मी सहीस हैं, जो विचारपुर के खेलो इंडिया के स्मॉल फीडर सेंटर की कोच हैं. इसके अलावा तीन लड़के वीरेंद्र बैगा, प्रीतम कुमार और मनीष घंसिया के साथ ही दो लड़कियां सुहानी कोल और सानिया कुंडे शामिल हैं. इनके वीजा बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

SHAHDOL MINI BRAZIL
फुटबॉल ही बदलेगी तकदीर (ETV Bharat)

कोई मजदूरी तो कोई कर रहा व्यापार

जर्मनी जाने वाले इन फुटबॉल खिलाड़ियों के घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है. विचारपुर गांव के रहने वाले वीरेंद्र बैगा के पिता विजय बैगा मजदूरी करते हैं. उनसे हमारी मुलाकात उनके घर पर हुई. वह बताते हैं "मजदूरी करके घर चलाते हैं, पत्नी भी दिहाड़ी मजदूरी करती हैं. हमें 3 लड़के और 1 लड़की है. सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सभी फुटबॉल भी खेलते हैं. हालांकि, अब बड़ा लड़का फुटबॉल छोड़ चुका है, लेकिन 2 लड़के अभी भी फुटबॉल खेल रहे हैं. वीरेंद्र उन्हीं में से एक हैं. लड़की अभी महज 5 साल की है, लेकिन वह भी फुटबॉल के मैदान पर रोज जाती है."

SHAHDOL VICHARPUR FOOTBALL
पीढ़ियों से घर में खेला जा रहा फुटबॉल (ETV Bharat)

3 पीढ़ियों से खेला जा रहा फुटबॉल

विचारपुर की फुटबॉलर सानिया कुंडे का पूरा खानदान ही फुटबॉल खेलता है. उनकी दो-तीन पीढ़ियों से लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. कई लोग नेशनल खेल चुके हैं. सानिया कुंडे के पिता उमेश कुंडे बताते हैं "मैं मजदूरी करके अपना घर चलाता हूं. बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है. लेकिन बेटी से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है."

GERMAN COACH DIETMAR BEIERSDORFER
बिना जूते के फुटबॉल खेलते गांव के बच्चे (ETV Bharat)

बेटी को देश के लिए खेलते देखना सपना है

बेटी के बचपन की एक तस्वीर को दिखाते हुए उमेश कुंडे कहते हैं, "बचपन से ही उसे ट्रॉफी का शौक था और आज वह इस लेवल तक पहुंच गई है." उमेश कुंड ने बात करते हुए आगे बताया कि वह भी फुटबॉल खेलते थे, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी की वजह से आगे बढ़ नहीं पाए. उन्होंने स्टेट लेवल तक फुटबॉल खेला है. लेकिन नेशनल नहीं खेल पाए. बस अब एक ही सपना बचा है बेटी को देश के लिए खेलते हुए देखना. उमेश के भी 4 बच्चे हैं, एक बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं खेल रही है. बेटा भी नेशनल खेल चुका है और 2 बेटियां भी लगातार खेल रही हैं."

SHAHDOL MINI BRAZIL
गांव का फुटबॉल मैदान (ETV Bharat)

दूसरों के खेलता देख जागी दिलचस्पी

मनीष घंसिया विचारपुर में अपनी नानी के घर रहते है. उनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. मनीष यहीं रहकर पढ़ाई करने के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं. नानी बेला बाई कहती है "उनके बेटे-बेटी सभी फुटबॉल खेलते हैं, तो मनीष भी खेल रहा है. गांव के बच्चों को खेलता देख मनीष की भी फुटबॉल खेलने में दिलचस्पी बढ़ी." सुहानी कोल की मां से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सुहानी बहुत अच्छी फुटबॉल खिलाड़ी है. वह भी वीजा बनवाने के लिए गई है. जर्मनी जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इसका भी नाम है. सुहानी कोल के सिर पर पिता का साया नहीं है."

SHAHDOL FOOTBALL PLAYERS GO GERMANY
विदेशी कोच से सीखेंगे फुटबॉल की बारीकियां (ETV Bharat)

फुटबॉल से संवरेगी जिंदगी

सुहानी की मां बताती हैं, "साल 2015 में उनके पति की मौत हो गई थी. वह कपड़े बेचने का काम करती थी, लेकिन अभी वह भी बंद हो गया है. फिलहाल, कुछ नहीं कर रही हैं. सुहानी से बड़ी उम्मीद है." सभी खिलाड़ियों के माता-पिता बहुत खुश हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने से कभी रोका ही नहीं, यही वजह कि उनके बच्चे फुटबॉल के क्षेत्र में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं. अब इसी फुटबॉल से उन्हें उम्मीद है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बच्चों का भविष्य बनेगा.

GERMAN COACH DIETMAR BEIERSDORFER
फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी में लेगे ट्रेनिंग (ETV Bharat)

फुटबॉल का जुनून ही ले जा रहा आगे

शहडोल जिले के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय सउदिया बताते हैं "फुटबॉल के प्रति इन बच्चों का जुनून ही है, जो उन्हें आगे लेकर जा रहा है. बाकी उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है. इनमें से ज्यादातर बच्चों के माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. लेकिन बच्चों में फुटबॉल के प्रति इतना जुनून है कि लाख परेशानियों को बावजूद फुटबॉल खेलते हैं."

SHAHDOL MINI BRAZIL
खिलाड़ी द्वारा जीते मेडल (ETV Bharat)

पीढ़ियों से खेला जा रहा फुटबॉल

अजय सउदिया ने कहा, "इनके माता-पिता में भी फुटबॉल के लिए बड़ा क्रेज है, जिसकी वजह से उन्होंने कभी बच्चों को खेलने से रोका नहीं. यही कारण है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं. यहां के बच्चे सब कुछ भूल कर फुटबॉल को ही अपनी जिंदगी बना चुके हैं. आज ये बच्चे यहां से जर्मनी तक का सफर तय करने को तैयार हैं. इन खिलाड़ियों में से कइयों के माता-पिता भी फुटबॉल खेलते थे. आज वे खेल रहे हैं कल अगली पीढ़ी खेलेगी."

mini brazil to germany
जर्मनी का वीजा बनवाने पहुंचे खिलाड़ी (ETV Bharat)
Last Updated : September 26, 2025 at 1:05 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDOL MINI BRAZILSHAHDOL VICHARPUR FOOTBALLGERMAN COACH DIETMAR BEIERSDORFERMINI BRAZIL TO GERMANYSHAHDOL FOOTBALLERS TO GO GERMANY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

कश्मीरी पंडित और लेह लद्दाख के छात्र जबलपुर से कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार ने की खास व्यवस्था

छात्राओं को कबड्डी खेलते देख याद आया बचपन, बच्चियों संग मैदान में उतरीं विधायक मंजू दादू

ढलती उम्र के दर्द को दूर करेगा आयुर्वेद, खास ट्रीटमेंट से फिर लौटेगी ताकत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.