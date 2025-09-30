ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में फिर बड़ा हादसा, थर्मल पावर प्लांट की इमारत ढही, 9 मजदूरों की मौत

चेन्नई में एन्नोर थर्मल पावर प्लांट में निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 9 मजदूरों की मौत हो गई है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 9:24 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु में फिर बड़ा हादसा हुआ है. उत्तरी चेन्नई स्थित एन्नोर थर्मल पावर प्लांट में निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार को इमारत ढहने से 9 मजदूरों की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल पर राहत-बचाव कार्य चल रही है. बताया गया है कि सभी पीड़ित मजदूर उत्तर भारत के रहने वाले हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी चेन्नई स्थित थर्मल पावर प्लांट की चौथी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है. इसमें असम के 30 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. ऐसे में, आज निर्माण कार्य के दौरान अचानक इमारत ढह गई और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए.

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य में जुट गई हैं. बचाव कार्य तेजी से जारी है. अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना में उत्तरी राज्यों के 9 श्रमिकों की मौत की पुष्टि हो गई है. उनके शवों को स्टैनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया है और पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है. बताया गया है कि एक श्रमिक का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है.

अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में सुमन करिकप, ब्रियांतो, पप्पन सोरंग, मुन्ना केम्पराओई, सोरबुजीत दुसान, दीपक राजुंग, थिमराज दुसान, ब्रियांतो सारंग और बाबिजीत बांगुलु शामिल हैं.

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड विभाग के सचिव और तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष जे. राधाकृष्णन, जो सूचना मिलने के बाद सरकारी स्टेनली अस्पताल पहुंचे, दुर्घटना के संबंध में उत्तरी राज्य के कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं.

