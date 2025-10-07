उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में किया बदलाव, देख लें कहीं आपकी गाड़ी तो लिस्ट में नहीं
उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया है.
Published : October 7, 2025 at 6:36 PM IST
नई दिल्लीः पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रही बारिश के कारण उत्तर रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्यों से दिल्ली के बीच आने जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट अस्थायी रूप से बदला गया है. यह बदलाव 6 और 7 अक्टूबर से प्रभावी हुआ हो रहा है. उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनों को न्यू कूचबिहार–माथाभांगा–न्यू चांगरबांधा–जलपाईगुड़ी रोड–न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग से चलाया जा रहा है, जबकि पहले ये ट्रेनें न्यू कूचबिहार–धुपगुड़ी–जलपाईगुड़ी रोड मार्ग से चलती थीं. इसके साथ ही नई दिल्ली से हसनपुर जाने वाली ट्रेन को रद्द किया गया है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि परिचालन कारणों से ट्रेन संख्या 04098 नई दिल्ली–हसनपुर रोड स्पेशल को 7 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप ट्रेन संख्या 04097 हसनपुर रोड–नई दिल्ली स्पेशल 8 अक्टूबर को भी नहीं चलेगी.
यात्रा से पहले बदलाव को ध्यान में रखें: यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें. इसके साथ ही अत्यधिक वर्षा से सुरक्षा कारणों को देखते हुए कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है. मौसम और ट्रैक मेंटेनेंस से जुड़ी परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही निर्बाध बनी रहे.
इन ट्रेनों के मार्ग में किया गया है परिवर्तनः उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक कामाख्या–दिल्ली जंक्शन (15658), डिब्रूगढ़–लालगढ़ (15909), डिब्रूगढ़–नई दिल्ली (20503 और 12423), कामाख्या–आनंद विहार टर्मिनल (12505), डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ (15903), अगरतला–आनंद विहार टर्मिनल (20501), सिलचर–नई दिल्ली (14037) और न्यू तिनसुकिया–अमृतसर (15933) ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है. इन सभी ट्रेनों को न्यू कूचबिहार–माथाभांगा–न्यू चांगरबांधा–जलपाईगुड़ी रोड–न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग से चलाया जा रहा है. यह बदलाव अस्थायी रूप से है. परिस्थितियां सामान्य होने पर इनका संचालन पहले के निर्धारित रूट से किया जाएगा.
यात्रा से पहले जांच लें स्थितिः मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति और समय-सारिणी की जानकारी एनटीईएस ऐप अथवा 139 हेल्पलाइन नंबर से अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे वह असुविधा से बच सकें. बदलावों के कारण ट्रेनों की समयबद्धता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और सभी गाड़ियां अपने गंतव्य तक नियत समय के आसपास ही पहुंचेंगी.
ये भी पढ़ें: