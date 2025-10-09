ETV Bharat / bharat

श्रीलंकाई नौसेना ने रातोंरात तमिलनाडु के 47 मछुआरों को गिरफ्तार किया

रामेश्वरम बंदरगाह पर खड़ी नावें (फाइल फोटो) ( ETV Bharat Tamil Nadu Desk )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 9, 2025 at 10:08 AM IST 2 Min Read

रामेश्वरम: श्रीलंकाई नौसेना द्वारा सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में रातोंरात तमिलनाडु के 47 मछुआरों को गिरफ्तार करने की घटना से मछुआरा समुदाय में दहशत फैल गई है. मछुआरा समुदाय सरकार से इस मसले में जलज मदद की मांग कर रही है. जानकारी के अनुसार रामेश्वरम मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से 300 से अधिक नावों में सवार मछुआरे कल शाम मछली पकड़ने समुद्र में गए. जब वे धनुषकोडी और थलाईमन्नार के बीच मछली पकड़ रहे थे, तभी उस इलाके में गश्त कर रही श्रीलंकाई नौसेना ने बंदूक की नोक पर रामेश्वरम के 30 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने उनकी चार मोटरबोट भी जब्त कर ली. सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 30 मछुआरों को मन्नार नौसैनिक शिविर ले जाया गया. श्रीलंकाई नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि 30 मछुआरों को उनकी नावों के साथ आज सुबह मन्नार मत्स्य विभाग के अधिकारी को सौंप दिया जाएगा. सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में रातोंरात 30 मछुआरों की गिरफ्तारी से रामेश्वरम के आसपास के मछली पकड़ने वाले गाँवों में खलबली मच गई है. 17 और मछुआरे गिरफ्तार