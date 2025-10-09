श्रीलंकाई नौसेना ने रातोंरात तमिलनाडु के 47 मछुआरों को गिरफ्तार किया
श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बड़ी संख्या में तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी से मछुआरा समुदाय में दहशत फैल गई.
Published : October 9, 2025 at 10:08 AM IST
रामेश्वरम: श्रीलंकाई नौसेना द्वारा सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में रातोंरात तमिलनाडु के 47 मछुआरों को गिरफ्तार करने की घटना से मछुआरा समुदाय में दहशत फैल गई है. मछुआरा समुदाय सरकार से इस मसले में जलज मदद की मांग कर रही है.
जानकारी के अनुसार रामेश्वरम मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से 300 से अधिक नावों में सवार मछुआरे कल शाम मछली पकड़ने समुद्र में गए. जब वे धनुषकोडी और थलाईमन्नार के बीच मछली पकड़ रहे थे, तभी उस इलाके में गश्त कर रही श्रीलंकाई नौसेना ने बंदूक की नोक पर रामेश्वरम के 30 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया.
उन्होंने उनकी चार मोटरबोट भी जब्त कर ली. सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 30 मछुआरों को मन्नार नौसैनिक शिविर ले जाया गया. श्रीलंकाई नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि 30 मछुआरों को उनकी नावों के साथ आज सुबह मन्नार मत्स्य विभाग के अधिकारी को सौंप दिया जाएगा. सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में रातोंरात 30 मछुआरों की गिरफ्तारी से रामेश्वरम के आसपास के मछली पकड़ने वाले गाँवों में खलबली मच गई है.
17 और मछुआरे गिरफ्तार
श्रीलंकाई नौसेना ने कल रात श्रीलंका के नेदुनथीवु के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ रहे 17 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी एक नाव भी जब्त कर ली. सीमा पार से मछली पकड़ने के सामान्य आरोप में गिरफ्तार किए गए 17 मछुआरों को कांकेसंथुराई नौसैनिक शिविर ले जाया गया.
अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि ये मछुआरे किस क्षेत्र के हैं. श्रीलंकाई नौसेना ने एक ही रात में 5 मछली पकड़ने वाली नावें ज़ब्त कर लीं और 47 मछुआरों को हिरासत में ले लिया, जिससे तमिलनाडु के मछुआरों में हड़कंप मच गया है. जिस तरह तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी एक आम घटना है.
उसी तरह राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा श्रीलंकाई नौसेना द्वारा की गई इन गिरफ्तारियों के बारे में समय-समय पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखना आम बात है. हालांकि, डीएमके समेत कई राजनीतिक दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान कच्चातीवु पर कब्जा करना है. गौरतलब है कि इस संबंध में पिछले अप्रैल में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उसे केंद्र सरकार को भेज दिया गया है.