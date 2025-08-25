रांची: झारखंड में एक बार फिर लंपी स्किन डिजीज का खतरा बढ़ गया है. रांची जिले के ही चान्हो, ओरमांझी प्रखंड में कई पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के कई संदिग्ध लक्षण मिले हैं.

कोको रघुनाथपुर गांव के पशुपालक रविंद्र टाना भगत ने बताया कि उनकी तीन गायों को बीमारी हो गई थी, जिसमें पशुओं को बुखार, पैर और शरीर में फोड़े हो गए थे. उन्होंने बताया कि इलाज के बाद अभी पशुओं की सेहत ठीक है लेकिन पैरों में अभी भी सूजन है. इधर कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. वैक्सीन और दवाओं की कोई कमी नहीं है.

झारखंड में लंपी वायरस के संदिग्ध केस (Etv Bharat)

इस सीजन में न सिर्फ लंपी डिजीज बल्कि फुट एंड माउथ डिजीज, ब्रूसेरा समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में विभाग ने बड़े पैमाने पर पशुओं का टीकाकरण कराया है. इस सीजन में पशुओं में कई तरह की बीमारी होने का खतरा रहता है. ऐसे में जिन इलाकों में पशुओं को कोई भी बीमारी दिखे, पशुपालक तत्काल प्रखंड पशु चिकित्सक से सलाह लें या फिर 1062 पर डायल कर वेटरनरी वैन यूनिट की सहायता लें: शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि एवं पशुपालन मंत्री

क्या होता है लंपी स्किन डिजीज?

पशु चिकित्सक डॉ. शिवा काशी के अनुसार लंपी स्किन डिजीज (LSD) विषाणु से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जो मुख्यतः गाय और भैस प्रजाति के पशुओं में होती है. यह मुख्य रूप से संक्रमित मक्खियों, मच्छरों, चमोकन के काटने से फैलने वाली बीमारी है. इसमें संक्रमित पशुओं की त्वचा पर गांठ हो जाती है और बाद में पककर जख्म का रूप ले लेता है. पशुओं में तेज बुखार आना भी एक लक्षण है. कैप्रीपॉक्स नाम के वायरस के कारण होने वाली इस बीमारी में मोर्टेलिटी 5 से 10 % तक है. इसलिए यह चिंता का विषय है.

मवेशी को ले जाता ग्रामीण (Etv Bharat)

लंपी स्किन डिजीज के लक्षण

डॉ. शिवा काशी ने आगे बताया कि संक्रमित होने के दो तीन दिन के भीतर ही, मवेशी को हल्का बुखार आता है. इसके बाद शरीर पर गांठदार दाने निकल आते हैं. पशुओं के शरीर में निकली कुछ गांठें घाव का रूप ले लेती हैं. संक्रमित मवेशी की नाक से स्राव होता है, मुंह से लार आती है और दुधारू पशुओं का दूध कम हो जाता है. यह बीमारी इसलिए भी खतरनाक होती है क्योंकि गर्भवती अवस्था में संक्रमण से पशुओं का गर्भपात हो जाता है. इस तरह की बीमारी समय पर इलाज और सावधानी बरतने से सामान्य तौर पर 15 से 20 दिनों में ठीक हो जाती है.

ओरमांझी से भी पशुओं में बीमारी होने की सूचना मिली है. बीमार पशुओं के इलाज के साथ सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है: डॉ. केएन सिंह, जिला पशुपालन अधिकारी

जानकारी के अनुसार देर शाम पशुपालन विभाग के चिकित्सक और पारा वेट स्टाफ ने चान्हो के कोको रघुनाथपुर पहुंचकर बीमारी के फैलाव का जायजा लिया और कई पशुओं को वैक्सीनेट किया.

ये भी पढ़ें: साहिबगंज पशुपालन विभाग को सरकार ने उपलब्ध करायी गोट पॉक्स वैक्सीन की 10 हजार डोज, लंपी बीमारी से ग्रसित पशुओं का होगा टीकाकरण

लंपी वायरस की रोकथाम के लिए झारखंड की तैयारी, 48 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन की हुई खरीद

लंपी वायरस का कहर, दो दिन में कई मवेशियों की मौत!