चेक पर गलत स्पेलिंग लिखने वाला टीचर सस्पेंड लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर में भी गलतियों की भरमार, कौन जिम्मेदार ?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 6:08 PM IST
शिमला: दीपक तले अंधेरा कहें या फिर हल्के-फुल्के अंदाज में गलती से मिस्टेक, लेकिन हिमाचल के शिक्षा विभाग के कारनामे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं. हिमाचल सरकार देश भर में अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है कि हिमाचल गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में आगे है, लेकिन जिस विभाग पर अक्षर ज्ञान का जिम्मा है, वही अपनी लापरवाही से सोशल मीडिया पर हिमाचल की किरकिरी करवा रहा है.
हुआ यूं कि हिमाचल के सिरमौर जिला में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक चेक वायरल हुआ. उस चेक में कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक थी. ये गलतियां हास्यास्पद थी. चेक में थाउजेंड, हंड्रेड, सेवन आदि की स्पेलिंग गलत थी. ये चेक सिरमौर के रोनहाट स्कूल के डीएम यानी ड्राइंग मास्टर ने काटा था. घटना 25 सितंबर की है. बैंक ने इस चेक को पढ़े जाने योग्य नहीं की टिप्पणी के साथ लौटा दिया. अचानक ये चेक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मामले ने तूल पकड़ा और विभाग की किरकिरी शुरू हुई तो आनन-फानन में डीएम के सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिए गए. जांच में डीएम ने माना का ध्यान भटकने के कारण ये गलती हुई.
असली तमाशा इसके बाद हुआ. विभाग के जिला सिरमौर के डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (एलीमेंट्री) की तरफ से जो निलंबन आदेश पारित किया गया, उसमें त्रुटियों की भरमार थी. सस्पेंशन ऑर्डर में प्रिंसिपल, स्पेलिंग, एजुकेशन, हेड क्वार्टर आदि गलत लिखे गए थे. जहां हेडक्वार्टर लिखना था, वहां हेडक्वार्टर्स कर दिया गया था. एक जगह सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखने की बजाय गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ही लिखा गया था. सीनियर शब्द गायब कर दिया गया. एजुकेशन में एक आई अतिरिक्त लगाया हुआ था.
इस घटना के बाद निलंबित शिक्षक के पक्ष में भी कुछ अध्यापक संगठन सामने आए. राजकीय सीएंडवी शिक्षक संघ सिरमौर ने इस मामले में बैंक कर्मियों की गलती को भी देखने की बात कही. संघ का कहना है कि कोई बैंक कर्मी कैसे चेक को वायरल कर सकता है? संघ ने डीएम के निलंबन को निरस्त करने की मांग की और कहा कि शिक्षक को भूल सुधार का अवसर मिलना चाहिए.
साक्षरता का दिन और गलतियों की भरमार
इससे पहले अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग के निमंत्रण पत्र में भी गलतियों की भरमार थी. यहां तक कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम में अंतिम शब्द सुक्खू गलत लिखा था. अंतरराष्ट्रीय भी गलत था और है के स्थान पर हैं लिखा गया था. उस समय ईटीवी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था. उस समय भी शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी हुई थी. धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पन्ने पर इन गलतियों को लेकर सरकार पर तंज कसा था.
इस बारे में ईटीवी भारत से बातचीत में जिला सिरमौर के डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन राजीव ठाकुर ने कहा-निलंबन आदेश में गलतियां जरूर हैं और ये अच्छी बात नहीं है. प्रारंभिक जांच में एक तथ्य ये भी आया है कि की-बोर्ड में खराबी के कारण टाइपिंग की गलती हो रही है. इस बारे में सभी पहलुओं को देखा जा रहा है. ये सही है कि टाइपिंग के बाद दस्तावेज को दूसरी बार जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें गलती तो हुई है, इससे इनकार नहीं है. इसमें जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.
सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स
इन गलतियों से जुड़े चेक व निलंबन आदेश वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स चुटकियां लेने लगे. अरविंद कंवर नामक यूजर ने लिखा-मुझे लगता है कि हिमाचल की साक्षरता दर वाला आंकड़ा एक बार फिर से देख लेना चाहिए. सुनील कुमार नामक यूजर ने लिखा कि शिक्षक को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग के निलंबन आदेश में हुई गलतियों पर किसे निलंबित किया जाएगा. प्रेम कुमार नामक यूजर ने लिखा-जिसने मास्टर को अंग्रेजी सिखाने की सजा दी, उसे खुद ट्यूशन की जरूरत है.
