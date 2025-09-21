ETV Bharat / bharat

कटक में पटाखा के कारण भयानक विस्फोट, 2 की मौत, घर की छत उड़ गयी

बौध: ओडिशा के बौध जिले के पुरुना कटक इलाके में रविवार सुबह हुए एक विस्फोट ने जियाकाता-छत्रपुर गांव में दहशत फैल गयी. इस घटना में 2 व्यक्तिों के मारे की सूचना है. करीब 10 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए. बौध जिला प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुराने कटक विस्फोट में पुरुना कटक के भागवंत बेहरा और लक्ष्मिधर बेहरा की मृत्यु हो गई.

पुरुना कटक पुलिस को संदेह था कि अवैध रूप से संग्रहीत पटाखे से विस्फोट हुआ है. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि एक आवासीय भवन की छत ढह गयी. विस्फोट इतना तीव्र था कि पड़ोसी की दुकानों और घरों को नुकसान हुआ, जिससे घबराए हुए ग्रामीणों को क्षेत्र से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा. बताया जाता है कि जिस घर में विस्पोट हुआ है वहां कथित तौर पर पटाखे का गोदाम बनाया गया था.

रविवार सुबह 10.30 बजे के पास हुए विस्फोट की आवाज सुनकर लोगों को पहले कुछ भी समझ में नहीं आया. विस्फोट के कारण आग लग गयी. सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन सेवा टीमें जल्दी से साइट पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया.