कटक में पटाखा के कारण भयानक विस्फोट, 2 की मौत, घर की छत उड़ गयी

ओडिशा में दिवाली के लिए स्टोर किये गये पटाखे में आग लगने से आज सुबह भयानक जानलेवा हादसा हुआ.

Explosion caused by firecracker
ओडिशा में विस्फोट. (ETV Bharat)
Published : September 21, 2025 at 5:27 PM IST

बौध: ओडिशा के बौध जिले के पुरुना कटक इलाके में रविवार सुबह हुए एक विस्फोट ने जियाकाता-छत्रपुर गांव में दहशत फैल गयी. इस घटना में 2 व्यक्तिों के मारे की सूचना है. करीब 10 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए. बौध जिला प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुराने कटक विस्फोट में पुरुना कटक के भागवंत बेहरा और लक्ष्मिधर बेहरा की मृत्यु हो गई.

पुरुना कटक पुलिस को संदेह था कि अवैध रूप से संग्रहीत पटाखे से विस्फोट हुआ है. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि एक आवासीय भवन की छत ढह गयी. विस्फोट इतना तीव्र था कि पड़ोसी की दुकानों और घरों को नुकसान हुआ, जिससे घबराए हुए ग्रामीणों को क्षेत्र से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा. बताया जाता है कि जिस घर में विस्पोट हुआ है वहां कथित तौर पर पटाखे का गोदाम बनाया गया था.

रविवार सुबह 10.30 बजे के पास हुए विस्फोट की आवाज सुनकर लोगों को पहले कुछ भी समझ में नहीं आया. विस्फोट के कारण आग लग गयी. सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन सेवा टीमें जल्दी से साइट पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया.

बौध जिला प्रशासन, डॉक्टरों और अग्निशमन विभाग की एक टीम के साथ, विस्फोट स्थल पर पहुंचे. दस से अधिक गंभीर रूप से घायल लोगों को उपचार के लिए फुलबनी और बौध दोनों अस्पतालों में भेजा गया है. गंभीर रूप से घायलों ने इस घटना के बारे में बताया कि अचानक विस्फोट हुआ. उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है.

बौध जिला प्रशासन और पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि यह विस्फोट कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ है. प्रशासन ने बौध में डॉक्टर को निर्देश दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो गंभीर रूप से घायल को संबलपुर बर्ला में स्थानांतरित कर दिया जाए. फिलहाल, इस घटना के बाद इलाके में दहशत है. पटाखा कारोबारी प्रशासन की कार्रवाई से सहमे हैं.

