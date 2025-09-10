ETV Bharat / bharat

धनबाद में बड़ा हादसा, खाली जर्जर आवास गिरने से 3 की मौत

धनबादः जिले में बड़ा हादसा हुआ है. दो बच्चों समेत की तीन की मौत हो गई है. हादसा लोदना ओपी क्षेत्र में हुआ है. विधायक रागिनी सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया.

बता दें कि लोदना ओपी क्षेत्र के लोदना 4 नंबर बाई क्वॉर्टर में बड़ा हादसा हुआ है. बीसीसीएल के पुराने खाली पड़े जर्जर आवास (खिलान धौड़ा) में बारिश से बचने के लिए बच्चे समेत बड़े लोग भी खड़े थे. इसी दौरान अचानक उस आवास की छत बारिश में गिर गई. इस हादसे में दो बच्चों समेत 3 बच्चे की मौत हो गई है. वहीं 3 लोग घायल हैं.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ईटीवी भारत)

मृतक के परिजन धीरेंद्र पासवान ने बताया कि बारिश के दौरान बच्चे और जर्जर पड़े बीसीसीएल के खाली आवास में छिपे हुए थे. इस दौरान आवास की जर्जर अचानक ध्वस्त हो गई और मलबे में सभी दब गए. इस घटना के बाद आननफानन में स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकाला. जिनमें से तीन की हालत नाजुक बनी हुई थी.

उनको एसएनएमएमसीएच अस्पताल भेजा गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. अस्पताल के डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में चिराग, गोपाल और सुषमा शामिल है. गोपाल और सुषमा रिश्ते में मामा भांजी है. चिराग के पिता का नाम कर्मू पासवान है और सभी नाबालिग हैं.