धनबाद में बड़ा हादसा, खाली जर्जर आवास गिरने से 3 की मौत
धनबाद के लोदना में जर्जर आवास की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई.
Published : September 10, 2025 at 8:51 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 9:05 PM IST
धनबादः जिले में बड़ा हादसा हुआ है. दो बच्चों समेत की तीन की मौत हो गई है. हादसा लोदना ओपी क्षेत्र में हुआ है. विधायक रागिनी सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया.
बता दें कि लोदना ओपी क्षेत्र के लोदना 4 नंबर बाई क्वॉर्टर में बड़ा हादसा हुआ है. बीसीसीएल के पुराने खाली पड़े जर्जर आवास (खिलान धौड़ा) में बारिश से बचने के लिए बच्चे समेत बड़े लोग भी खड़े थे. इसी दौरान अचानक उस आवास की छत बारिश में गिर गई. इस हादसे में दो बच्चों समेत 3 बच्चे की मौत हो गई है. वहीं 3 लोग घायल हैं.
मृतक के परिजन धीरेंद्र पासवान ने बताया कि बारिश के दौरान बच्चे और जर्जर पड़े बीसीसीएल के खाली आवास में छिपे हुए थे. इस दौरान आवास की जर्जर अचानक ध्वस्त हो गई और मलबे में सभी दब गए. इस घटना के बाद आननफानन में स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकाला. जिनमें से तीन की हालत नाजुक बनी हुई थी.
उनको एसएनएमएमसीएच अस्पताल भेजा गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. अस्पताल के डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में चिराग, गोपाल और सुषमा शामिल है. गोपाल और सुषमा रिश्ते में मामा भांजी है. चिराग के पिता का नाम कर्मू पासवान है और सभी नाबालिग हैं.
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद झरिया विधायक रागिनी सिंह पहुंचीं. परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया. विधायक को देख परिजन चीत्कार उठे. रागिनी सिंह ने बताया कि बारिश से बचने के लिए लोग पुराने जर्जर आवास में छिपे हुए थे. इस दौरान आवास की छत धंस गई और आवास के अंदर मौजूद लोग मलबे में दब गए. जिनमें से तीन की मौत हो गई है.
इस हादसे में तीन अन्य घायलों को भी निकाला लिया गया है. तीन अन्य जो घायल हैं, उनमें एक ट्रैक्टर का खलासी और ड्राइवर है. बारिश के कारण ट्रैक्टर लगाकर यह दोनों भी उसी आवास में छिपे थे जबकि एक अन्य स्थानीय है.
इसे भी पढ़ें- भारी बारिश से मिट्टी का कच्चा मकान गिरा, 10 लोग मलबे में दबे, तीन की मौत
इसे भी पढे़ं- बरही में दर्दनाक हादसा! मकान की छत गिरने से दंपती की दबकर मौत
इसे भी पढ़ें- धनबाद अवैध खदान हादसा: दबे लोगों में गिरिडीह के चार, परिजन बोले एक बार करा दें 'दीदार'