पंजाब में बाढ़ से सुधर रहे हालात, अबतक 37 की मौत, 1655 गांव प्रभावित - PUNJAB FLOODS

पंजाब में बाढ़ के चलते जानमाल का भारी नुकसान हुआ है. पिछले दिनों बारिश कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

PUNJAB FLOODS
पंजाब में बाढ़ का दृश्य (फाइल फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 10:27 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब में पिछले कुछ दिनों के दौरान बारिश की रफ्तार कम हो गई. इस बीच बाढ़ के चलते राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 तक पहुंच गई. पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण 7 लोगों की जान चली गई है.

ये आंकड़े पंजाब सरकार द्वारा जारी बाढ़ बुलेटिन के जरिए सामने आए हैं. मृतकों में अमृतसर के 4, बरनाला के 5, होशियारपुर के 7, बठिंडा के 3, गुरदासपुर के 1, लुधियाना के 4, मानसा के 3, पठानकोट के 6, पटियाला के 1, रूपनगर के 1 और मोहाली और संगरूर में एक-एक मौत शामिल है.

मीडिया बाढ़ बुलेटिन में बताया गया कि पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार लगभग 1655 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. अगर पूरे पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या गिनी जाए तो 3 लाख 55 हजार 709 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं.

अमृतसर में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 117534 है. इसके बाद गुरदासपुर में 145000 लोग प्रभावित हुए हैं. इसी तरह, फिरोजपुर में 39076, पठानकोट में 15073, कपूरथला में 5728 और मोहाली में 7000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं.

इसके अलावा बाढ़ के पानी से बचाए गए लोगों की संख्या 19474 तक पहुंच गई है. सबसे ज्यादा 5581 लोगों को गुरदासपुर से बचाया गया. सुरक्षित निकाले गए लोगों की संख्या का ब्यौरा अमृतसर 2734 बरनाला 369 फाजिल्का 2422 फिरोजपुर 3495 गुरदासपुर 5581 लोग बचाए गए. इसी तरह होशियारपुर से 1615, जालंधर 474, कपूरथला 1428, मानसा 16, मोगा 115, रोपड़ 65 ,पठानकोट 1139, तरनतारन से 21 लोग बचाए गए. इस प्रकार कुल 19474 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

इसके अलावा राहत शिविर भी स्थापित किए गए. इसी तरह पंजाब के 15 जिलों में 167 नए राहत शिविर खोले गए. अब तक पंजाब के विभिन्न जिलों में कुल 5304 शिविर खोले जा चुके हैं. पूरे पंजाब में कुल 5304 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं.

अगर पंजाब में अब तक फसल नुकसान की बात करें तो कुल 1,75,216 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है. जिसमें सबसे ज्यादा फसल गुरदासपुर जिले में 40169 एकड़ फसल नष्ट हुई है. दूसरे स्थान पर मानसा है जहां 24967 हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है.

फाजिल्का में 17786 हेक्टेयर और फिरोजपुर में 17620 हेक्टेयर फसल नष्ट हुई. इसी तरह एनडीआरएफ की 20 टीमें पूरे पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं. 30 से 35 भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी रात के ऑपरेशन में लगे हुए हैं. बीएसएफ की टीमें विशेष रूप से गुरदासपुर क्षेत्र से लोगों को निकालने का काम कर रही हैं.

