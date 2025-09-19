ETV Bharat / bharat

बिहार में वंदे भारत से कटकर तीन लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

बिहार में बड़ा हादसा हुआ है. ट्रेन की चपेट में आने से तीन लोगों की जान चली गई है. जबकि एक की हालत गंभीर है.

VANDE BHARAT TRAIN IN BIHAR
वंदे भारत ट्रेन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की राजधानी पटना में बड़ी घटना सामने आयी है. जहां एक ही परिवार के 4 लोग वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गए. जिनमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक को चिंताजनक हालत में पटना के PMCH रेफर कर दिया गया है. घटना बाढ़ अनुमंडल के पंडारक स्टेशन के निकट मेकरा ममरखा गांव की बताई जाती है.

तिलक समारोह जाने के दौरान हादसा : घटना के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पंडारक स्टेशन पर आज (शुक्रवार) शाम करीब 5 बजे यह हादसा हुआ. सभी लोग एक ही परिवार के बताए जाते हैं और नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र टाड़ापर के रहने वाले हैं. सभी लोग अपने परिचित के यहां तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

पटरी पार के दौरान ट्रेन की चपेट में आए : मृतकों में टाड़ापर गांव निवासी रविंद्र मांझी के 24 वर्षीय पुत्र जीतू मांझी, जवाहर मांझी के 25 वर्षीय पुत्र नागो मांझी और स्व. सौदागर मांझी के 60 वर्षीय पुत्र रीतलाल मांझी शामिल हैं. ये तीनों शाम के समय पंडारक स्टेशन के पास पटरी पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना इतनी भयावह थी कि तीनों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था. इस दौरान, स्व. सौदागर मांझी का 50 वर्षीय पुत्र जगलाल मांझी भी ट्रेन की चपेट में आ गए. जिससे उनके हाथ और पैर कट गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. उन्होंने तुरंत रेल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट चुकी है.

''घटना की सूचना मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.''- नवनीत राय, पंडारक थाना अध्यक्ष

ये भी पढ़ें :-

भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, रफ्तार में थी ट्रेन, तभी धड़ाधड़ बरसने लगे पत्थर

बिहार में वंदे भारत पर फिर पथराव, CCTV देख सभी हैरान

For All Latest Updates

TAGGED:

VANDE BHARAT TRAIN IN BIHARवंदे भारत से कटकर तीन की मौतबिहार में वंदे भारत से मौतPEOPLE HIT BY VANDE BHARATPATNA TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.