हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा, उफनती नहर में गिरी कार, बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, 3 घायल - HALDWANI CAR ACCIDENT

हल्द्वानी में नहर में डूबी कार ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 25, 2025 at 9:45 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 11:43 AM IST 3 Min Read

हल्द्वानी: बुधवार सुबह हल्द्वानी में बड़ा हादसा हो गया. मूसलाधार बारिश के कारण बरसाती नाले उफान पर हैं. इन नालों की बाढ़ से नहर भी पानी से भर गई हैं. कोतवाली क्षेत्र में फायर ब्रिगेड दफ्तर के पीछे बहने वाली सिंचाई नहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई. इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है. सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है. हल्द्वानी में कार नहर में गिरी: सिंचाई नहर में कार गिरते ही पलट गई और थोड़ा आगे बहकर पुलिया में फंस गई. इस दौरान कार के अंदर पानी घुस गया. कार में 7 लोग सवार थे. इनमें से एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है. 3 लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कार को रेस्क्यू करके नहर से बाहर निकाला. नहर में गिरी कार (Video- ETV Bharat) बच्चे समेत चार लोगों की मौत: हालांकि, तब तक देर हो गई थी. कार के शीशे खोलने पर पता चला कि एक बच्चे समेत कुल चार लोग दम तोड़ चुके थे. 3 लोग घायल हैं. इन्हें सुशील तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कार में कुल सात लोग सवार थे. इनमें एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई है. तीन लोगों का उपचार चल रहा है. नहर कार गिरी और तेज बहाव होने के चलते कार बह गई. पुलिस कार और मृतक लोगों के संबंध में जानकारी इकट्ठा की है. ये लोग उधम सिंह नगर के किच्छा के रहने वाले थे.

-प्रकाश चंद्र, एसपी सिटी- कार पलटती नहीं तो सब बच जाते: अनियंत्रित होकर जब कार नहर में गिरी तो पलट गई. इससे कार में बैठे लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला. ओवर फ्लो नहर का पानी तेजी से कार के अंदर घुस गया. कार सवार लोग नीचे के हिस्से में आ गए, इस कारण चार लोगों की जान चली गई. सभी नाले उफान पर हैं: शहर के अन्य क्षेत्रों देवखड़ी, रक्सिया और कलसिया नालों में भी पानी का बहाव तेज़ है. इन क्षेत्रों में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. नगर आयुक्त ऋचा सिंह खुद सुबह से ही फील्ड में डटी हुई हैं. उन्होंने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. निगम द्वारा पहले से ही नालों की सफाई करवा दी गई थी, जिस कारण अधिकांश जगहों पर जलभराव की स्थिति नहीं बनी है. जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं, वहां टीमें तुरंत पहुंच रही हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर सर्विस, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड में हैं. लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और नालों या तेज बहाव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें. ये भी पढ़ें: लालकुआं में 14 टायर वाले ट्रक ने बाइक सवार मिल कर्मचारी को रौंदा, मौके पर ही मौत

Last Updated : June 25, 2025 at 11:43 AM IST