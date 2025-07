ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, चार की मौत, पांच अन्य घायल - FIRECRACKER FACTORY EXPLOSION

तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट (प्रतीकात्मक फोटो) ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 1, 2025 at 11:06 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 11:38 AM IST 2 Min Read

शिवकाशी: तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट का बड़ा एक मामला सामने आया है. इस विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए विरुधुनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. हादसे के बाद राहत बचाव अभियान चलाया गया. तमिलनाडु के शिवकाशी के पास चिन्नाकामनपट्टी में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह अचानक धमाका हो गया. विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा इलाका दहल उठा. इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी. लोगों ने आग का बवंडर भी देखा. देखते ही देखते वहां चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और राहत बचाव दल पहुंचे. इस दौरान स्थानीय लोग भी एकत्र हुए और घायलों को बचाने में मदद की. विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए विरुधुनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच कर बचाव अभियान को तेज किया. ये फैक्टरी अवैध रूप से चलाया जा रहा था या इसके पास लाइसेंस था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. वहीं घटना के समय कितने लोग थे इसका भी पता नहीं चल सका है. बता दें कि तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा बनाने के कई बड़ी फैक्ट्री है. यहां से देशभर में पटाखों की आपूर्ति की जाती है. यहां के कई परिवारों के सदस्य पटाखा बनाने की फैक्ट्री से जुड़े. उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही यहां एक पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हुआ था. तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के करियापट्टी के पास वडकरई पटाखा फैक्ट्री में हुए भयंकर विस्फोट दो मजदूर की मौत हो गई थी जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए गए. हादसे के वक्त फैक्ट्री में कम से कम 30 लोग मौजूद थे. फैक्ट्री में विस्फोट हुआ उसमें 150 से अधिक लोग काम करते थे. फैक्ट्री फैंसी पटाखे बनाए जा रहे थे. पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने घटनास्थल की जांच की. बाद में मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया. सीएम एमके स्टालिन ने इस हादसे पर दुख जताया था. मुख्यमंत्री ने मृतकों के प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. ये भी पढ़ें- तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 2 मजदूरों की मौत; 3 गंभीर रूप से घायल - FIRECRACKER FACTORY BLAST

शिवकाशी: तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट का बड़ा एक मामला सामने आया है. इस विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए विरुधुनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. हादसे के बाद राहत बचाव अभियान चलाया गया. तमिलनाडु के शिवकाशी के पास चिन्नाकामनपट्टी में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह अचानक धमाका हो गया. विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा इलाका दहल उठा. इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी. लोगों ने आग का बवंडर भी देखा. देखते ही देखते वहां चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और राहत बचाव दल पहुंचे. इस दौरान स्थानीय लोग भी एकत्र हुए और घायलों को बचाने में मदद की. विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए विरुधुनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच कर बचाव अभियान को तेज किया. ये फैक्टरी अवैध रूप से चलाया जा रहा था या इसके पास लाइसेंस था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. वहीं घटना के समय कितने लोग थे इसका भी पता नहीं चल सका है. बता दें कि तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा बनाने के कई बड़ी फैक्ट्री है. यहां से देशभर में पटाखों की आपूर्ति की जाती है. यहां के कई परिवारों के सदस्य पटाखा बनाने की फैक्ट्री से जुड़े. उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही यहां एक पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हुआ था. तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के करियापट्टी के पास वडकरई पटाखा फैक्ट्री में हुए भयंकर विस्फोट दो मजदूर की मौत हो गई थी जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए गए. हादसे के वक्त फैक्ट्री में कम से कम 30 लोग मौजूद थे. फैक्ट्री में विस्फोट हुआ उसमें 150 से अधिक लोग काम करते थे. फैक्ट्री फैंसी पटाखे बनाए जा रहे थे. पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने घटनास्थल की जांच की. बाद में मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया. सीएम एमके स्टालिन ने इस हादसे पर दुख जताया था. मुख्यमंत्री ने मृतकों के प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. ये भी पढ़ें- तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 2 मजदूरों की मौत; 3 गंभीर रूप से घायल - FIRECRACKER FACTORY BLAST

Last Updated : July 1, 2025 at 11:38 AM IST