काजीरंगा में वन्यजीवों की रक्षा का संकल्प, पांच दशक में 58 वन कर्मियों ने अपनी जान गंवाई
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की रक्षा के लिए1968 से 2024 के बीच में 58 वन कर्मियों ने अपना बलिदान दिया.
Published : September 13, 2025 at 1:53 PM IST
तेजपुर: एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के घर के रूप में मशहूर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने कई संरक्षकों के लिए अंतिम विश्राम स्थल बन गया. इस बारे में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने खुलासा किया है कि 1968 से 2024 के बीच कुल 58 वन विभाग कर्मियों ने यहां पर सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई.
कर्तव्य पालन के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी. इन लोगों में वन रक्षक, महावत, गश्ती चालक और आकस्मिक श्रमिक शामिल हैं. सबसे हालिया घटनाओं में 2024 में एक दुखद घटना थी, जब दो वन रक्षकों, कोलेश्वर बोरो (52) और बीरेन राभा (57) को सोनितपुर जिले के धीराजुली क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने मार डाला था. ये लोग जंगली हाथी को एक गांव से दूर भगाने का प्रयास कर रहे थे.
उनकी मौतें राष्ट्रीय उद्यान के मानव-वन्यजीव संघर्ष के लंबे और कठिन इतिहास की याद दिलाती हैं.
1960 में शिकारियों ने वन रक्षक को मारी थी गोली
असम में सबसे पहले दर्ज वन शहीद बालूराम दत्ता थे, जिनकी 1960 में काजीरंगा में शिकारियों ने हत्या कर दी थी. यह असम में पहली बार था जब किसी वन रक्षक को ड्यूटी के दौरान गोली मारी गई थी. उनका नाम राष्ट्रीय उद्यान के ऐतिहासिक अभिलेखों में बलिदान की विरासत की शुरुआत के रूप में सूचीबद्ध है.
इसके बाद के दशकों में भी ऐसी ही त्रासदियां हुईं, जैसे मोतीराम बरुआ और थानेश्वर दास की मौत. दोनों की 1980 के दशक में शिकार विरोधी अभियान चलाते समय शिकारियों ने हत्या कर दी थी.
जंगली जानवरों के हमले में भी गई जान
इसके अलावा जंगली जानवरों द्वारा किए जाने वाले हमले मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं. 1992 से 2024 तक, 15 से अधिक प्रलेखित मामले वन कर्मचारियों पर गैंडों द्वारा घातक हमले के रूप में दर्ज किए गए हैं. इनकी शुरुआत 1992 में धर्म कलिता से हुई और 2024 में अपूर्व मोमिन तक जारी रही.
इसके अलावा, हाथियों, जंगली भैंसों और यहां तक कि राष्ट्रीय उद्यान में पालतू हाथियों के हमलों के कारण भी मौतें हुई हैं. ऐसे टकराव उन दैनिक जोखिमों को दर्शाते हैं जिनका सामना अग्रिम पंक्ति के संरक्षण कार्यकर्ता करते हैं.
काजीरंगा में हर साल आने वाली बाढ़ बड़ी चुनौती
काजीरंगा में हर साल आने वाली बाढ़ एक और बड़ी चुनौती है. ब्रह्मपुत्र नदी का मानसून में अतिप्रवाह 15 से ज़्यादा वन कर्मियों की जान भी ले चुका है. 2001 में प्रदीप दत्ता से लेकर मार्च 2025 में जिरचोन इंगटिल तक के मामले भारी बाढ़ के बीच बचाव प्रयासों और गश्त के दौरान संचालन के खतरों को उजागर करते हैं.
राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जलमग्न या क्षरणग्रस्त क्षेत्रों में नौकायन करते समय महावतों और नाविकों सहित कई कर्मचारी चुके हैं.
ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे भी एक प्रमुख कारण
सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर, जो पार्क की दक्षिणी सीमा से होकर गुजरता है. 2006 में ड्राइवर कोनबाप दत्ता की मौत से लेकर 2010 और 2020 में गार्ड और एपीएफ (असम वन सुरक्षा बल) कांस्टेबलों से जुड़ी अन्य घटनाओं तक, राजमार्ग ने एक मूक हत्यारे के रूप में काम किया है.
गश्त और बचाव के दौरान उपयोग की जाने वाली आंतरिक पार्क सड़कें भी दुर्घटनाओं और मौतों में योगदान देती हैं. अन्य व्यावसायिक खतरों में हाथी की पीठ से गिरना, क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान हीटस्ट्रोक, जंगली जानवरों को संभालते समय चोट लगना, तथा कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं शामिल हैं.
इन जोखिमों पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, लेकिन ये वन कर्मियों के दैनिक जीवन में अंतर्निहित हैं. इस मुद्दे पर बोलते हुए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक सोनाली घोष ने वन्यजीव संरक्षण में शामिल भारी मानवीय लागत पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, "ये सिर्फ़ संख्याएं नहीं हैं. इन सभी वनकर्मियों ने हमारी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. काज़ीरंगा की सफलता की कहानी उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है."
82 देशों में ड्यूटी के दौरान कुल 2,351 रेंजरों की मौत
घोष ने अंतरराष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन के वैश्विक आंकड़ों का भी हवाला दिया, जिससे पता चला कि 2006 और 2021 के बीच 82 देशों में ड्यूटी के दौरान कुल 2,351 रेंजरों की मृत्यु हुई.
इनमें से 42.2% लोग शिकारियों, मिलिशिया या संगठित अपराधियों से जुड़ी हिंसक मुठभेड़ों में मारे गए. अन्य 15.5% लोग डूबने, सड़क दुर्घटना या हवाई दुर्घटना जैसी दुर्घटनाओं में मारे गए, जबकि 14% लोग जंगली जानवरों के हमलों में मारे गए - जिनमें से अधिकांश हाथी, गैंडे और बड़े मांसाहारी थे.
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों में से 80% से अधिक मौतें एशिया और अफ्रीका में हुई हैं, इस अवधि में एशिया में 643 और अफ्रीका में 591 मौतें हुई हैं. उन्होंने संरक्षण कर्मियों में नौकरी से संबंधित तनाव और आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का हवाला देते हुए रेंजरों के मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई.
घोष ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हम इन बलिदानों का सम्मान न केवल प्रतीकात्मक रूप से करें, बल्कि हमारे अग्रिम पंक्ति के रक्षकों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और संसाधन सुनिश्चित करके भी करें."
काजीरंगा प्रजाति संरक्षण
विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक वैश्विक सफलता की कहानी बनी हुई है. इसके संरक्षकों द्वारा वहन की जाने वाली छिपी हुई लागत अभी भी बहुत अधिक है.
चूंकि राष्ट्रीय उद्यान भविष्य में अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और आवास संबंधी तनाव की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, इसलिए इसके शहीद वन योद्धाओं की विरासत एक अनुस्मारक और जिम्मेदारी दोनों के रूप में सामने आती है.
