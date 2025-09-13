ETV Bharat / bharat

काजीरंगा में वन्यजीवों की रक्षा का संकल्प, पांच दशक में 58 वन कर्मियों ने अपनी जान गंवाई

September 13, 2025

तेजपुर: एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के घर के रूप में मशहूर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने कई संरक्षकों के लिए अंतिम विश्राम स्थल बन गया. इस बारे में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने खुलासा किया है कि 1968 से 2024 के बीच कुल 58 वन विभाग कर्मियों ने यहां पर सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई. कर्तव्य पालन के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी. इन लोगों में वन रक्षक, महावत, गश्ती चालक और आकस्मिक श्रमिक शामिल हैं. सबसे हालिया घटनाओं में 2024 में एक दुखद घटना थी, जब दो वन रक्षकों, कोलेश्वर बोरो (52) और बीरेन राभा (57) को सोनितपुर जिले के धीराजुली क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने मार डाला था. ये लोग जंगली हाथी को एक गांव से दूर भगाने का प्रयास कर रहे थे. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नाव का इस्तेमाल करते वन कर्मचारी (ETV Bharat) उनकी मौतें राष्ट्रीय उद्यान के मानव-वन्यजीव संघर्ष के लंबे और कठिन इतिहास की याद दिलाती हैं. 1960 में शिकारियों ने वन रक्षक को मारी थी गोली

असम में सबसे पहले दर्ज वन शहीद बालूराम दत्ता थे, जिनकी 1960 में काजीरंगा में शिकारियों ने हत्या कर दी थी. यह असम में पहली बार था जब किसी वन रक्षक को ड्यूटी के दौरान गोली मारी गई थी. उनका नाम राष्ट्रीय उद्यान के ऐतिहासिक अभिलेखों में बलिदान की विरासत की शुरुआत के रूप में सूचीबद्ध है. इसके बाद के दशकों में भी ऐसी ही त्रासदियां हुईं, जैसे मोतीराम बरुआ और थानेश्वर दास की मौत. दोनों की 1980 के दशक में शिकार विरोधी अभियान चलाते समय शिकारियों ने हत्या कर दी थी. जंगली जानवरों के हमले में भी गई जान

इसके अलावा जंगली जानवरों द्वारा किए जाने वाले हमले मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं. 1992 से 2024 तक, 15 से अधिक प्रलेखित मामले वन कर्मचारियों पर गैंडों द्वारा घातक हमले के रूप में दर्ज किए गए हैं. इनकी शुरुआत 1992 में धर्म कलिता से हुई और 2024 में अपूर्व मोमिन तक जारी रही. इसके अलावा, हाथियों, जंगली भैंसों और यहां तक कि राष्ट्रीय उद्यान में पालतू हाथियों के हमलों के कारण भी मौतें हुई हैं. ऐसे टकराव उन दैनिक जोखिमों को दर्शाते हैं जिनका सामना अग्रिम पंक्ति के संरक्षण कार्यकर्ता करते हैं. काजीरंगा में हर साल आने वाली बाढ़ बड़ी चुनौती

काजीरंगा में हर साल आने वाली बाढ़ एक और बड़ी चुनौती है. ब्रह्मपुत्र नदी का मानसून में अतिप्रवाह 15 से ज़्यादा वन कर्मियों की जान भी ले चुका है. 2001 में प्रदीप दत्ता से लेकर मार्च 2025 में जिरचोन इंगटिल तक के मामले भारी बाढ़ के बीच बचाव प्रयासों और गश्त के दौरान संचालन के खतरों को उजागर करते हैं. राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जलमग्न या क्षरणग्रस्त क्षेत्रों में नौकायन करते समय महावतों और नाविकों सहित कई कर्मचारी चुके हैं.