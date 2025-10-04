ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: कलिम्पोंग में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, 4 की मौत

पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में खाई में गिरी कार (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

Published : October 4, 2025

कलिम्पोंग: दुर्गा उत्सव के समापन से ठीक पहले पहाड़ी इलाकों में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक कार अनियंत्रित होकर तीस्ता घाटी में गिर गई. कार चालक समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए. यह हादसा शुक्रवार रात कलिम्पोंग जिले के मेल्ली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर हुआ. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसे में मृतकों में सिक्किम की तीन महिलाएं और कार का चालक शामिल हैं. तीनों मृतक महिलाएं कलिम्पोंग से तीन मील दूर बोजोझारी की निवासी हैं. उनके नाम समीरा सुब्बा (20), जानुका दोरजी (35) और नीता गुरुंग (58) हैं. कार का चालक गंगटोक का रहने वाला था. उसका नाम कमल सुब्बा (44) है. हादसे में घायलों में सुनीता थापा, संदरिया राय और समीउल दोरजी शामिल हैं. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि एक कार उस रात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर सिक्किम से कलिम्पोंग लौट रही थी. मेलिट के किरने इलाके के पास कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई. घटना का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस को भी सूचना दी गई.