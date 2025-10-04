पश्चिम बंगाल: कलिम्पोंग में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, 4 की मौत
पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को बचाया.
Published : October 4, 2025 at 2:02 PM IST
कलिम्पोंग: दुर्गा उत्सव के समापन से ठीक पहले पहाड़ी इलाकों में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक कार अनियंत्रित होकर तीस्ता घाटी में गिर गई. कार चालक समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए. यह हादसा शुक्रवार रात कलिम्पोंग जिले के मेल्ली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर हुआ. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.
पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसे में मृतकों में सिक्किम की तीन महिलाएं और कार का चालक शामिल हैं. तीनों मृतक महिलाएं कलिम्पोंग से तीन मील दूर बोजोझारी की निवासी हैं. उनके नाम समीरा सुब्बा (20), जानुका दोरजी (35) और नीता गुरुंग (58) हैं. कार का चालक गंगटोक का रहने वाला था. उसका नाम कमल सुब्बा (44) है. हादसे में घायलों में सुनीता थापा, संदरिया राय और समीउल दोरजी शामिल हैं.
शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि एक कार उस रात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर सिक्किम से कलिम्पोंग लौट रही थी. मेलिट के किरने इलाके के पास कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई. घटना का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस को भी सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही कालिम्पोंग थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची. आपदा प्रबंधन दल और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कार सवारों को काफी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला. हालाँकि, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. फिर 3 घायलों को जल्दी से बचाकर सिक्किम के अस्पताल ले जाया गया. शनिवार सुबह घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त कार को खाई से बरामद कर लिया गया.
इस संबंध में कालिम्पोंग के जिलाधिकारी बाला सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है. कार चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और कार गहरी खाई में गिर गई. चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन घायल हो गए. इनमें एक पांच साल का बच्चा भी शामिल है. परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क किया गया. सिक्किम में कार चालक के परिवार से भी संपर्क किया गया. पुलिस घटना की जांच कर रही है.
गौरतलब है कि अलीपुर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले बुधवार तक उत्तर बंगाल के सभी जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही मौसम कार्यालय ने सप्ताहांत में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. इस बीच लगातार बारिश के कारण भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर संचार अक्सर बाधित रहता है. ऐसे माहौल में इस हादसे से स्थानीय लोग दहशत में हैं.