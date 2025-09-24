ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सड़क दुर्घटना में सेना के पांच जवान घायल

September 24, 2025

जम्मू: जम्मू- कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सेना के पांच जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर के गनी इलाके में एक वाहन के सड़क दुर्घटना में पांच सैन्य जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने कहा, 'वाहन पुंछ के दारा दुल्लियां से जम्मू जा रहा था तभी सुबह करीब साढ़े सात बजे यह सड़क से फिसल गया. घायल सैनिक बालनोई नांगी टेकरी पर तैनात थे.' अधिकारी ने कहा, 'जब यह दुर्घटना हुई तब वे छुट्टी पर थे. उनकी आगे की यात्रा के लिए एक अन्य वाहन की व्यवस्था की गई. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है. सेना पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों और घाटी में बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा (एलओसी) की रक्षा करती है. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) की रक्षा करता है. जम्मू- कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी एलओसी और 240 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है.