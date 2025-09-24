ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सड़क दुर्घटना में सेना के पांच जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में छुट्टी पर जा रहे जवानों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि इसमें 5 जवान घायल हो गए.

JAMMU KASHMIR ROAD ACCIDENT
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सड़क दुर्घटना में सेना के पांच जवान घायल (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
जम्मू: जम्मू- कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सेना के पांच जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर के गनी इलाके में एक वाहन के सड़क दुर्घटना में पांच सैन्य जवान घायल हो गए.

अधिकारियों ने कहा, 'वाहन पुंछ के दारा दुल्लियां से जम्मू जा रहा था तभी सुबह करीब साढ़े सात बजे यह सड़क से फिसल गया. घायल सैनिक बालनोई नांगी टेकरी पर तैनात थे.' अधिकारी ने कहा, 'जब यह दुर्घटना हुई तब वे छुट्टी पर थे. उनकी आगे की यात्रा के लिए एक अन्य वाहन की व्यवस्था की गई. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.

सेना पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों और घाटी में बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा (एलओसी) की रक्षा करती है. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) की रक्षा करता है. जम्मू- कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी एलओसी और 240 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है.

नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ, सीमा पार से तस्करी और ड्रोन गतिविधियों की जांच की जिम्मेदारी नियंत्रण रेखा पर सेना और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के कंधों पर है. पाकिस्तान की सहायता से सीमा पार से सक्रिय आतंकवादी संगठन आतंकवाद को बनाए रखने के लिए भारतीय सीमा पर हथियार और गोला-बारूद, ड्रग्स और नकदी गिराने के लिए ड्रोन का उपयोग करते रहे हैं.

बीएसएफ ने ड्रोन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विशेष ड्रोन रोधी उपकरण तैनात किए हैं. ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होने के बाद सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों, उनके जमीनी कार्यकर्ताओं (ओजीडब्ल्यू) और समर्थकों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं.

मादक पदार्थों के तस्कर और विक्रेता भी सुरक्षा बलों के रडार पर हैं. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मादक पदार्थों की तस्करी और हवाला धन रैकेट से अर्जित धन का उपयोग अंततः जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए किया जाता है. अपनी संशोधित रणनीति में सुरक्षा बल केवल बंदूकधारी आतंकवादियों के सफाए पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जम्मू-कश्मीर में आतंक के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के लिए अभियान चला रहे हैं.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में सेना का वाहन खाई में गिरा, 2 CRPF जवानों की मौत, 12 घायल

