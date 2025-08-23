संग्राम रंजन नाथ

अंगुल: ओडिशा के अंगुल जिले के रानीगोड़ा गांव का एक साधारण सा घर आपको इतिहास की गलियों में ले जाएगा. 70 वर्षीय त्रेतानंद सामंत के इस घर में कदम रखते ही आपको सिक्कों, नोटों, डाक टिकटों और धर्मग्रंथों से सजी एक अनोखी दुनिया मिलेगी. उनके छोटे से संग्रहालय में ऐतिहासिक महत्व की कई दुर्लभ किताबें भी हैं. त्रेतानंद के लिए यह सब महज वस्तुएं नहीं, बल्कि चार दशकों की मेहनत, स्मृतियों और ज्ञान का खजाना है.

इस लघु संग्रहालय में प्राचीन भारतीय सिक्कों से लेकर बैंक नोटों तक, 140 से ज़्यादा देशों के डाक टिकटों से लेकर ताड़पत्रों पर लिखी पांडुलिपियां, पौराणिक ग्रंथ और गांव के इतिहास का विवरण है. जिन्हें उन्होंने स्वयं लिखा है और लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराते हैं. स्थानीय निवासी आभास कुमार दास कहते हैं, "जब से हमें इस संग्रहालय के बारे में पता चला है, हमें त्रेतानंद जैसे व्यक्ति पर गर्व है, जिन्होंने इस गांव को एक पहचान दी है."

त्रेतानंद के घर पर टिकटों का संग्रह. (ETV Bharat)

संग्रहालय की कहानी तब शुरू हुई जब त्रेतानन्द 1984 में नाल्को को ज्वाइन किया. दफ्तर में एक रद्दी कागज की टोकरी ने त्रेतानंद के मन में जिज्ञासा जगाई. उन्होंने उत्सुकतावश एक फेंका हुआ लिफाफा उठाया और देखा कि उस पर ऑस्ट्रेलिया का एक डाक टिकट चिपका हुआ है. उन्होंने जल्दी से उसे लिफाफे से अलग किया और घर ले गए. इसके बाद, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के इंजीनियर और विशेषज्ञ अक्सर प्लांट में आते रहे और त्रेतानन्द को उनसे विदेशी बैंकनोट और डाक टिकट इकट्ठा करने का मौका मिला.

त्रेतानंद बताते हैं, "मैं जो चीजें इकट्ठा करता था, उनके लिए मैं पैसे देने को तैयार रहता था, लेकिन कभी-कभी मुझे वो मुफ्त में मिल जाती थीं. लेकिन जो भी चीज़ें मेरे अंदर जिज्ञासा जगाती थीं, उन्हें इकट्ठा करने में मैंने बहुत पैसा खर्च किया. धीरे-धीरे कुछ सिक्के, डाक टिकट, किताबें और दूसरी चीज़ें मेरे संग्रह का हिस्सा बन गईं और ज़िंदगी भर की मेरी तलाश बन गईं. मैंने इन्हें सही तरीके से दर्ज करने में अनगिनत घंटे बिताए हैं."

आज, उनके घर में रोजाना स्कूली बच्चे, आस-पास के गांवों के लोग, स्कूल के शिक्षक, इतिहास के जानकार लोग आते हैं. त्रेतानंद को उनके रिटायरमेंट के दिनों में व्यस्त रखते हैं. वे उनसे विदेशी मुद्राओं के बारे में जानते हैं, पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं और दुनिया भर की कहानियां सुनते हैं. उनका दावा है, "मेरा घर एक अनौपचारिक शिक्षण केंद्र बन गया है, जहां कई जिला-स्तरीय संग्रहालयों से भी ज़्यादा कलाकृतियां और संग्रहणीय वस्तुएं हैं."

त्रेतानंद के घर पर सिक्कों का संग्रह. (ETV Bharat)

शिक्षाविद् पूर्ण चंद्र सिंह सामंत कहते हैं, "अगर स्कूल और कॉलेज अपने छात्रों को यहां लाएं, तो उन्हें त्रेतानंद संग्रहालय से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. यहां इतिहास, संस्कृति - दुनिया भर के और ओडिशा के गांवों के बारे में भी बहुत कुछ है." वे आगे कहते हैं कि धार्मिक संस्थाएं भी अक्सर भागवत और पुराण पाठ के लिए उनसे पुराने ग्रंथ उधार लेती हैं.

त्रेतानंद कहते हैं, "मैं संरक्षण का काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के युवा अतीत की इन चीज़ों, अवशेषों और इतिहास को देखें. दूर-दूर से लोग प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ लेने यहां आते हैं. यहां तक कि कई शिक्षक भी मेरे पुस्तकालय में इतिहास की कुछ ऐसी किताबें पढ़ने आते हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं हैं."

लोगों को जानकारी देते त्रेतानंद. (ETV Bharat)

एक शौक के तौर पर शुरू हुआ यह संग्रह अब कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है. एक संग्रहालय-सह-पुस्तकालय जो एक व्यक्ति के प्रयासों का फल है, इतिहास के प्रति एक श्रद्धांजलि है और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक उपहार है. त्रेतानंद कहते हैं, "विरासत को संरक्षित करने का मेरा जुनून मेरे न रहने पर भी बना रहेगा और यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है."

