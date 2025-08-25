हैदराबाद : तेलंगाना सरकार की मादक पदार्थ रोधी शाखा, ‘एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट’ (ईगल) ने पुलिस के साथ मिलकर कोंडापुर स्थित एक अपार्टमेंट में ‘रेव पार्टी’ पर छापा मारा. इस दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ के दो तस्करों और इसका सेवन करने वाले तीन लोगों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया.

इस बारे में सोमवार को साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय ने अपने एक बयान में कहा गया कि रविवार को किए गए संयुक्त अभियान के दौरान अधिकारियों ने 20 ग्राम कोकीन, आठ एक्स्टसी गोलियां (20 ग्राम) और तीन ग्राम एमडीएमए को जब्त किया.

गिरफ्तार किए गए लोगों में आंध्र प्रदेश के दो तस्कर, ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करने वाला बेंगलुरु का 20 वर्षीय इंजीनियरिंग का छात्र और नशा करने वाले तीन लोग- एक गृहिणी, शराब की दुकान के व्यवसाय से जुड़ा एक व्यक्ति और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल हैं. इनके नाम तेजा, विक्रम, मन्ने नीलिमा, चंदन, पुरूषोत्तम रेड्डी , भार्गव और राहुल हैं.

बताया जाता है कि मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर बेंगलुरु में एक ज्ञात स्रोत से कोकीन खरीदी, नशा का सेवन करवाने के लिए बैठने की व्यवस्था करने के साथ ही उनके साथ मिलकर मादक पदार्थ का सेवन किया.

एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने कोंडापुर स्थित राजेश्वरी निलयम सर्विस अपार्टमेंट पर छापा मारा, जहां समूह को ड्रग्स लेते हुए पाया गया. माधापुर के डीसीपी डॉ. जी विनीत ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

