विनाशकारी आपदा में छोटी नदियों का बड़ा रोल, नदियों किनारे बसावटों पर सवाल, किन पहलुओं पर ध्यान देने की है जरूरत?

तबाही में छोटे नदी नालों का बड़ा रोल: इन प्राकृतिक आपदाओं के बीच जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों को तो ध्यान में रखा जाता है, लेकिन गाड़-गदेरों पर ध्यान नहीं दिया जाता है. जबकि यही गाड़-गदेरे तबाही को अंजाम तक पहुंचाते हैं. ये छोटी जलधाराएं, जिसमें खीर गाड़, बिरही गाड़, कनोड़िया गाड़ और अस्सी गंगा शामिल हैं. ये जल धाराएं बड़ी नदियों, (गंगा, अलकनंदा, भगीरथी और चिनाब) की तुलना में कई अधिक विनाशकारी साबित होती हैं. इनका विकराल रूप पहले भी कई बार देखा जा चुका है. साल 1970 की अलकनंदा बाढ़ से लेकर 1978 की भगीरथी बाढ़ और अब 2025 की धराली आपदा में छोटी नदियों और नालों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है.

उत्तराखंड के धराली (उत्तरकाशी) से जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ तक पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र त्वरित बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भयंकर मार झेल रहा है. बीती 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में खीरगाड़ और फिर 14 अगस्त को किश्तवाड़ के चशोती में नालों से आई बाढ़ ने इन क्षेत्रों की संवेदनशीलता को फिर से उजागर कर दिया. हिमाचल प्रदेश तो पिछले कुछ सालों से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल ही रहा है. इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां प्रमुख कारण तो हैं ही, इसके साथ ही छोटी सहायक नदियां और नाले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के कारण हमेशा से ही आपदा जैसे हालात बनते रहे हैं. लेकिन इस साल बारिश ने मैदानी इलाकों में भी जमकर कहर बरपाया और भारी तबाही मचाई. इस तबाही में सबसे अधिक प्रभावित और नुकसान नदी किनारे रह रहे लोगों और बने इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुआ है. ऐसे में एक बार फिर नदी नालों के किनारे बसावट को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नदियों किनारे रह रहे लोगों पर सरकारों की ओर से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा.

छोटी धाराएं लेती हैं बाढ़ का विशाल रूप: हिमालय की संरचना काफी जटिल है. जहां जलवायु परिवर्तन, ऊबड़-खाबड़ भू-आकृति और मानवीय गतिविधियां ही आपदाओं को जन्म देती हैं. गंगा जैसी विशाल नदियां, गंगोत्री से शुरू होती हैं, लेकिन उनकी सहायक नदियां अलकनंदा और भागीरथी और इनसे जुड़े छोटे गाड़-गदेरे ही इसके असली जलस्रोत हैं. अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान केंद्र की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार, हिमालय में 70-80 प्रतिशत त्वरित बाढ़ का कारण छोटी धाराओं से जुड़ा होना पाया गया है, जो ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश या स्नोफॉल के पिघलने से निकले पानी को तेजी से नीचे लाती है. ये पानी अपने साथ मिट्टी, पत्थर, पेड़-पौधे और बड़े-बड़े बोल्डर नीचे लाता है, जो विकराल रूप लेकर तबाही मचाती है.

15 और 16 सितंबर को आई भीषण आपदा में देहरादून और मसूरी के कई क्षेत्रों को नुकसान हुआ. (PHOTO-ETV Bharat)

नदी नालों के किनारे बसे लोगों को खतरा: हालांकि, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं. लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से ये घटनाएं, प्राकृतिक आपदाओं का रूप ले लेती है. मुख्य रूप से नदी नालों के किनारे बसावट और बने इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी वजह से काफी अधिक नुकसान पहुंचता है. बावजूद इसके, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही नदी नालों के किनारे बसावटों में काफी अधिक वृद्धि देखी गई. जिसका नतीजा है कि वर्तमान समय में जब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो उससे जान-माल को काफी नुकसान होता है. यही वजह है कि समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं के बाद नदी नालों के किनारे बसावटों पर सवाल उठते रहे हैं. इसी क्रम में हाल ही में उत्तरकाशी, देहरादून समेत तमाम क्षेत्रों में आई भीषण आपदा की वजह से अधिकतर नुकसान नदी नालों के किनारे बसावटों को हुआ है.

मॉनसून के दौरान देहरादून के रिस्पना नदी में अक्सर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

नदी-नाले के जलतंत्र पर अध्ययन की जरूरत

इन आपदाओं को कम करने के लिए तमाम उपाय करने की जरूरत है. विकास से पहले भूगर्भीय जांच, जोखिम जोनिंग और सख्त भूमि उपयोग नियम बनना चाहिए. नदी नालों के किनारे, अनियंत्रित निर्माण प्रतिबंधित करना होगा. धराली से किश्तवाड़ तक पश्चिमी हिमालय में छोटी नदियां और नाले के पूरे जलतंत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने की जरूरत है. इसके साथ ही सभी नदी नालों का जलागम प्रबंधन पर जोर दिया जाना चाहिए. इन गाड़ गदेरों पर छोटे चेक डैम न केवल जलप्रवाह की गति को रोकेंगे, बल्कि धरती के अंदर पानी जाने से नए जलस्त्रोत निकलेंगे. इसके साथ ही वृक्षारोपण और बेहतर वार्निंग सिस्टम जोखिम कम कर सकता है.

- जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार -

विधिक प्रक्रिया के तहत होती है कार्रवाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी इस बाबत निर्देश दिए हैं कि जो भी नदी नाले के आसपास अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी. सरकार की ओर से जब कोई कार्रवाई की जाती है, उसकी पूरी एक विधिक प्रक्रिया होती है. ऐसे में किसी को भी ऐसे नहीं हटाया जा सकता. बल्कि विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हटाया जा सकता है. ऐसे इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिन भी लोगों को हटाया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं आश्रय दिया जाएगा. साथ ही कहा कि इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. हाल ही में तहसील दिवस के मौके पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर और नदी नालों के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

- विनय शंकर पांडे, वहीं, गढ़वाल आयुक्त -

भाजपा का सरकारी एजेंसियों पर ठीकरा: वहीं, भाजपा विधायक विनोद चमोली का मानना है कि जो लोग नदी नालों के किनारे लोगों को बसाने का काम करते हैं, वो गलत कर रहे हैं. क्योंकि वह न सिर्फ लोगों के जीवन को असुरक्षित करते हैं, बल्कि अवैध काम भी करते हैं. ऐसे में जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो इस पर नियंत्रण करने का काम करती हैं, अगर वह सही ढंग से अपना काम करें, तो काफी हद तक इस पर नियंत्रण हो सकता है. वर्तमान स्थिति ये है कि देहरादून की दोनों नदियां के दोनों तरफ से बसावट भस चुकी है. ऐसे में अब कोशिश यही है कि लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के साथ नदियों के तट को व्यवस्थित किया जा सके.

5 अगस्त को धराली में आई आपदा में बाजार तबाह हो गया. धराली बाजार खीर गाड़ के किनारे बसा था. (PHOTO-ETV Bharat)

कांग्रेस का आरोप: उधर, उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि जब नदी नालों के किनारे लोग बस जाते हैं, उस दौरान कोई ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन घटना के बाद संबंधित लोग जागत हैं. कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह कहती हैं, 'पहले कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि बिना एमडीडीएम की रजामंदी के मकान के नक्शे पास नहीं होंगे. शासन प्रशासन की ओर से ही बिजली-पानी का कनेक्शन उन्हें दिया जाता है. ऐसे में नक्शा पास करने, बिजली पानी का कनेक्शन देने के दौरान कोई भी जांच नहीं की जाती है. लेकिन जब कोई घटना होती है, तब शासन-प्रशासन जागता है और इस बात को कहता है कि ये सब नदी के किनारे अवैध रूप से बसे हुए हैं'.

