तेलंगाना: ताड़ी पिलाकर दुष्कर्म, फिर लूटपाट कर कत्ल करने वाला दरिंदा मेदक से गिरफ्तार - SERIAL KILLER KETAWAT GOPAL

पुलिस जांच में गोपाल ने कई खौफनाक सच उगले. पुलिस के मुताबिक गोपाल ने खुद ये स्वीकार किया है कि उसने साल 2005 से 2023 के बीच महबूबनगर, संगारेड्डी, विकाराबाद, कामारेड्डी और मेडक जिलों में कई हत्याएं कर चुका है. ​​इससे पहले वह वर्ष 2008 में विकाराबाद जिले के बोम्मारसपेट में हुई हत्या के लिए 10 साल की जेल की सजा काट चुका है. इतना ही नहीं केतवत गोपाल उर्फ ​​दप्पू गोपाल उसके खिलाफ साल 2018 में नवाबपेट और 2023 में नरसापुर मंडल के साथ-साथ गुम्माडीडाला, सदाशिवनगर, कामारेड्डी और तड़वई में भी मामले दर्ज किए गए हैं.

एसपी रेड्डी ने बताया कि आदतन अपराधी गोपाल कमजोर महिलाओं पर नजर रखकर उन पर हाथ साफ करता था. गोपाल खास तौर पर मज़दूर मंडी या ताड़ी की दुकानों पर मौजूद महिलाओं को अपना निशाना बनाता था. एसपी ने बड़ी बेबाकी से बताया कि उसका अपराध करने का तरीका एक जैसा था. पहले वह महिलाओं और लड़कियों का भरोसा जीतता था. फिर उन्हें जमकर शराब पिलाता और अपराध के माफिक सुनसान जगह पर ले जाकर अपराध करता था.

Thupran DSP Venkat Reddy, CI John Reddy, and SI Lingam were present at the press conference. The investigation is ongoing, and police are probing whether Gopal was involved in more unsolved cases across the region.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थुप्रान डीएसपी वेंकट रेड्डी, सीआई जॉन रेड्डी और एसआई लिंगम भी उपस्थित थे. इस मामले की जांच जारी है. साथ ही पुलिस यह पता लगा रही है कि इस क्षेत्र में और भी अनसुलझे मामलों में गोपाल शामिल था या नहीं.

