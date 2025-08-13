ETV Bharat / bharat

'10 सितंबर तक जवाब देने का आखिरी मौका', केरल हाई कोर्ट की केंद्र को चेतावनी

मुंडक्कई-चूरलमाला आपदा मामले में केंद्र सरकार ने कर्ज माफी पर अपना निर्णय बताने के लिए अतिरिक्त चार हफ्ते का समय मांगा

Kerala High Court
केरल हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
Published : August 13, 2025 at 4:47 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने मुंडक्कई-चूरलमाला आपदा के पीड़ितों के कर्ज माफी के संबंध में केंद्र सरकार को अंतिम चेतावनी जारी की है. हाई कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र को निर्णय लेने का एक आखिरी अवसर दे रहा है. डिवीजन बेंच का यह कड़ा रुख ऐसे समय में आया है जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र ने अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है.

केंद्र सरकार ने कर्ज माफी पर अपना निर्णय बताने के लिए अतिरिक्त चार हफ्ते का समय मांगा. इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र को इस अवधि के भीतर अपना अंतिम निर्णय घोषित करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया
बता दें कि कोर्ट ने मुंडक्कई-चूरलमाला आपदा के मद्देनजर स्वत संज्ञान लिया था और मामले में हस्तक्षेप किया था. खंडपीठ 10 सितंबर को याचिका पर फिर से विचार करेगी. दरअसल, केंद्र सरकार मुंडक्कई-चूरलमाला आपदा के पीड़ितों के बैंक कर्ज माफ करने के फैसले में लगातार देरी कर रही है.

10 सितंबर जवाब देने का आखिरी मौका
केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एरिल सुंदरेशन ने अदालत को बताया कि ओणम की छुट्टियों के कारण वह अवकाश के बाद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे और तब फैसला सुनाएँगे. अदालत ने कहा कि 10 सितंबर केंद्र को जवाब देने का आखिरी मौका होगा.

त्रासदी के एक साल बाद फैसला नहीं
अदालत ने कहा कि केरल बैंक ने आपदा पीड़ितों के कर्ज पहले ही माफ कर दिए हैं और बार-बार सवाल किया कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती. पिछली सुनवाई के दौरान, पीठ ने सवाल किया था कि त्रासदी के एक साल बाद भी कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया.

हाई कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि केंद्र केरल बैंक की कर्ज माफी पहल को एक उदाहरण के रूप में ले. महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि कर्ज माफ हों या न हों, केंद्र सरकार को अपना निर्णय तुरंत बताना चाहिए ताकि राज्य तदनुसार आगे बढ़ सके.

