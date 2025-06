ETV Bharat / bharat

3.5 किलो सोना, 1 करोड़ कैश, रिश्वतखोर IRS अफसर के घर CBI की बड़ी बरामदगी - SENIOR IRS OFFICER HELD

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 2, 2025 at 11:55 PM IST | Updated : June 3, 2025 at 12:05 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़े भ्रष्टाचार मामले का खुलासा करते हुए एक वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी के ठिकानों से करीब 3.5 करोड़ रुपये मूल्य का सोना, चांदी और 1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं. यह कार्रवाई उस समय की गई जब अधिकारी को हाल ही में 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के दौरान 3.5 किलोग्राम सोना, 2 किलोग्राम चांदी और करीब 1 करोड़ नकद बरामद किया गया. इसके अलावा, अधिकारियों को एक बैंक लॉकर, 25 से अधिक बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, और दिल्ली, मुंबई और पंजाब में अचल संपत्तियों से संबंधित कागजात भी मिले हैं. जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्यांकन अभी किया जा रहा है. इस IRS अधिकारी की पहचान 2007 बैच के अधिकारी के रूप में हुई है, जो वर्तमान में नई दिल्ली स्थित सीआर बिल्डिंग, ITO में करदाता सेवा निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात थे.

सीबीआई के अनुसार, 31 मई 2025 को यह मामला दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता का आरोप था कि अधिकारी ने आयकर विभाग से अनुकूल व्यवहार दिलाने के बदले ₹45 लाख की रिश्वत मांगी थी. रिश्वत न देने पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और उत्पीड़न की धमकी दी गई थी. CBI ने मोहाली स्थित आवास पर जाल बिछाया और अधिकारी की ओर से रिश्वत लेते हुए एक निजी व्यक्ति को ₹25 लाख के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया. इसके तुरंत बाद अधिकारी को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया. 1 जून को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल CBI जांच जारी है और अन्य संपत्तियों और लेन-देन की भी जांच की जा रही है. यह भी पढ़ें- माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, ओडिशा के जंगलों से 2.5 टन विस्फोटक बरामद

Last Updated : June 3, 2025 at 12:05 AM IST