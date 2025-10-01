ETV Bharat / bharat

दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार सुबह निधन हुआ था.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का अंतिम संस्कार बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उनका पार्थिव शरीर दोपहर तीन बजे लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और परिजनों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी.

अंतिम संस्कार से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा सांसद मनोज तिवारी, सांसद बांसुरी स्वराज, डॉ. हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. वहीं, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी ने प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को राजकीय सम्मान दिया. इसके बाद मंत्रोच्चारण और विधिविधान के बीच अंतिम संस्कार किया गया.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को भाजपा का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था. प्रो मल्होत्रा का जीवन सादगी एवं जन सेवा को समर्पण की मिसाल रहा. उन्होंने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया. बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार सुबह निधन हो गया था. यह जानकारी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी थी. वह 94 वर्ष के थे. दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद एवं सांसद विजय कुमार मल्होत्रा का कुछ दिन से एम्स में इलाज चल रहा था.

दिल्ली में राजकीय शोक की घोषणा: दिल्ली सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर एक दिन (बुधवार) को राजकीय शोक की घोषणा की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रो. मल्होत्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनका निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है.

बता दें कि सोमवार को दिल्ली भाजपा के स्थायी कार्यालय के उद्धघाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंच से विजय कुमार मल्होत्रा के कार्यकाल और दिल्ली में पार्टी की नींव रखने में दिए गए योगदान का ज़िक्र किया था. 6 अप्रैल 1980 को देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे. इसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस (ओ) के अधिकांश नेता सिकंदर बख्त के साथ भाजपा में शामिल हो गए और इसी के साथ अजमेरी गेट चौक स्थित कांग्रेस (ओ) का कार्यालय दिल्ली भाजपा का प्रदेश कार्यालय बन गया. 1989 तक पार्टी यहीं से चलती थी, लेकिन यहां भारी कार पार्किंग समस्या रहती थी. वर्ष 1989 लोकसभा चुनाव से पूर्व कुछ समय दिल्ली भाजपा का कार्यालय 20 रकाबगंज रोड़ से चला गया था.

BJP LEADER VIJAY MALHOTRA FUNERALVIJAY KUMAR MALHOTRA PASSED AWAYVK MALHOTRA FUNERALवीके मल्होत्रा अंतिम संस्कारVIJAY KUMAR MALHOTRA FUNERAL

