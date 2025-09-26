ETV Bharat / bharat

'9 प्रकार के देसी चावल जैविक तरीके से उगाए', बीज रक्षक महिला किसान पुष्पांजलि साहू की प्रेरणादायक यात्रा

मिलिए संबलपुर की बीज रक्षक और महिला किसान पुष्पांजलि साहू से... ( ETV Bharat )

इस बारे में पुष्पांजलि कहती हैं कि वह 5 सालों से जैविक तरीके से खेती कर रही हैं. उन्होंने कहा कि, अगर परिवार सहयोग करे, तो आज महिलाएं खेती का सारा काम खुद कर सकती हैं. उन्होंने 4 एकड़ ज़मीन पर खेती की है. इसमें से 2 एकड़ जमीन पर जैविक तरीके से देसी चावल की खेती की है.

अब, वह अपनी कुल 4 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन पर जैविक तरीके से देसी धान की खेती करती हैं. इसको लेकर पुष्पांजलि चर्चा में हैं. इसके साथ ही, वह स्थानीय क्षेत्र में देसी बीज संग्रहण अभियान में भी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. पुष्पांजलि को अपने खेती के काम पर गर्व भी है.

ऐसे में, उन्होंने पिछले 5 सालों से परिवार के खेती के काम की जिम्मेदारी खुद ही उठा ली है. पुष्पांजलि खेती के लिए मजदूर ढूंढ़ने से लेकर जमीन की देखभाल तक, हर काम खुद ही करती हैं.

11 साल पहले यह इलाका माओवाद प्रभावित गांव माना जाता था. इस गांव की महिला किसान पुष्पांजलि साहू हैं. उनकी उम्र 35 साल है. उनके परिवार में उनके पति, सास और उनकी छोटी बेटी हैं. उनके पति जन्म से ही मूक-बधिर हैं. वह सुन-बोल नहीं सकते. इसलिए, उनके पति खेती के काम में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते.

आइए एक नज़र डालते हैं पुरुष-प्रधान समाज में इस सफल महिला किसान के संघर्ष पर. जुजुमुरा, संबलपुर ज़िले के चामुंडा पंचायत ब्लॉक का हाटी पाड़ा गाँव संबलपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है. यह गाँव जंगलों से घिरा हुआ है. यह गांव हाथी गलियारे में स्थित है. शाम के समय हाथियों का झुंड गांव के पास से गुज़रता है. इसीलिए गांव के चारों ओर सौर बाड़ लगाई गई है.

हालांकि, पुष्पांजलि साहू को खेती के क्षेत्र में एक अपवाद देखा जा सकता है. उन्होंने 2 एकड़ खेत में 9 प्रकार के देसी चावल जैविक तरीके से उगाए हैं. साथ ही देशी बीजों के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से प्रशंसा पत्र भी मिला है.

वैसे देखा जाए तो हमारा समाज सदियों से पुरुष प्रधान रहा है. इसलिए परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी आज भी पुरुषों पर ही है. इसलिए, चाहे खेती हो या व्यवसाय, मुख्यतः परिवार के पुरुष ही उसे संभालते हैं. ग्रामीण इलाकों में खेती-बाड़ी ही लोगों की आय का मुख्य स्रोत है. यह काम घर के पुरुष ही करते हैं, क्योंकि खेती-बाड़ी एक कठिन काम है.

संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर जिले के जूजुमुरा ब्लॉक के हाटीपाड़ा गांव की महिला किसान पुष्पांजलि साहू महिलाओं के लिए प्रेरणा का श्रोत बन गई हैं. वह पिछले 5 साल से 4 एकड़ जमीन पर सफलतापूर्वक खेती कर रही हैं.

उन्होंने इसमें किसी भी तरह की रासायनिक खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है. वह खेती के लिए जैविक खाद जैसे बायो-अमृत, गमले की खाद, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं. पुष्पांजलि बताती हैं कि, इस साल वह 9 तरह के देसी चावल उगा रही हैं.

उन्होंने कहा कि, वह यह खेती किसी के कहने पर नहीं कर रही हैं. उन्हें लगता है कि जैविक चावल खाने से हम सब स्वस्थ रहेंगे. उन्होंने अपने पति के बारे में बात करते हुए कहा कि, वे बोल-सुन नहीं सकते हैं. इसलिए वह परिवार की खेती खुद ही करती हैं. इस काम सास और पति का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता है. उनकी एकछोटी बेटी है. खेती के साथ-साथ, परिवार की देखभाल करना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है.

पुष्पांजलि की सास ने कहा कि वह अपनी बहु की पहल से खुश हैं. उनकी सास कुलीन साहू कहती हैं कि, उनकी बहू ने सारी खेती की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है. इसलिए वह उन पर गर्व करती हैं.

महिला किसान पुष्पांजलि साहू परिवार के साथ (ETV Bharat)

पुष्पांजलि जैविक चावल की खेती करके अच्छी कमाई कर रही हैं. जैविक तरीके से उगाए गए देसी चावल की कीमत पारंपरिक चावल से ज़्यादा है. देसी चावल की कीमत 80 रुपये से 120 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रही है. इस देसी चावल के बीज का इस्तेमाल करके उन्होंने संबलपुर, नुआपाड़ा और कोरापुट में आयोजित विभिन्न जिला प्रशासन के कार्यक्रमों में अपना स्टॉल लगाया है और उनकी तारीफ भी हुई है.

पुष्पांजलि ने वर्तमान में कुसुमकाली, सुना हृदय, शिरागा सांबा, सुना वुडी, बादली बूटा, लाल बलसा, कर्पूरबास, काला जीरा आदि देसी चावल की 9 किस्में उगाकर अपने घर पर संग्रहित कर रखी हैं. वे अपने क्षेत्र के किसानों को ये बीज देकर उन्हें संरक्षित करने का काम भी कर रहे हैं.

पुष्पांजलि ने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाई की है. इसलिए उनका कहना है कि किसान बनने के लिए उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है. अगर वे पढ़ाई नहीं भी करतीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती. इसके लिए उन्हें दृढ़ इच्छाशक्ति की ज़रूरत है. इसलिए, भविष्य में वे जैविक खेती ज़्यादा करेंगी और देसी चावल ज़्यादा बेचेंगी.

उनका उद्देश्य लोगों को बीज संरक्षण के प्रति जागरूक करना है और पूरे महिला समुदाय को यह संदेश देना है कि सभी महिलाएं हिम्मत रखें और मेरी तरह कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं होगी. पुष्पांजलि अपने खेती-किसानी के काम के लिए स्थानीय इलाके में जानी जाती हैं.

महिला किसान पुष्पांजलि साहू परिवार के साथ (ETV Bharat)

स्थानीय क्षेत्र की एक अन्य महिला किसान, सौभागिनी देहुरी बताती हैं कि पुष्पांजलि 4 से 5 एकड़ जमीन पर अकेले खेती कर रही हैं. पुष्पांजलि देशी बीजों की खेती करके और चावल को बाहर बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं.

उन्होंने बताया कि, पुष्पांजलि ने कई जगह स्टॉल भी लगाए है. पुष्पांजलि अपने इस प्रयास के लिए पूरी चामुंडा पंचायत में जानी जाती हैं. इस बारे में स्थानीय सरपंच बनिता भोई कहती हैं कि वह उन्हें एक स्थानीय सरपंच के तौर पर अच्छी तरह जानती हैं.

महिला किसान पुष्पांजलि साहू अपने पति का साथ, हाथ में प्रशंसा पत्र लिए हुए (ETV Bharat)

दूसी महिलाएं पुष्पांजलि को देखकर प्रेरित हो रही हैं और खेती में रुचि ले रही हैं. इस काम के लिए पुष्पांजलि को जिला प्रशासन की ओर से प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है. लोगों का कहना है कि, जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है, आज वह एक सफल किसान हैं, इसलिए वह पंचायत का गौरव हैं.

