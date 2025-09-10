ETV Bharat / bharat

ग्राउंड रिपोर्ट : नेपाल में भड़की हिंसा का बिहार बॉर्डर पर क्या है असर, जानें जमीनी हकीकत

''एसएसबी और पुलिस को सुरक्षा में लगाया गया है. भारतीय दुतावास के आलोक में नंबर जारी किए गए हैं ताकि भारतीय लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो. भारतीय सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर कोई समस्या नहीं है. किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है. सभी कुछ समान्य चल रहा है. लोगों के हर आवश्यक अनुसार काम हो रहा है.'' - अनिल कुमार, अररिया जिलाधिकारी

अररिया जिलाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार और पूर्णिया प्रक्षेत्र के एसएसबी के डीआईजी संजीव कुमार खुद जोगबनी में बैठकर हालात का जायजा ले रहे हैं. डीएम अनिल कुमार ने बताया कि अररिया जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर हमलोग नजर बनाए हुए हैं.

अररिया जिले के जोगबनी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने हमारे संवाददाता मनीष कुमार पहुंचे. फिलहाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में एसएसबी जवान व जोगबनी थाना की पुलिस कैम्प कर रही है. साथ ही एसएसबी जवानों ने गेट को लॉक कर दिया है. चूंकि जोगबनी बॉर्डर से मजह कुछ ही दूरी पर नेपाल के रानी इलाके में आगजनी कर विरोध-प्रदर्शन किया गया. लगातार क्षेत्रों में मॉनिटरिंग की जा रही है. इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर एसएसबी मुस्तैद हैं. विराटनगर में भी हालात बेकाबू होने के बाद स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

''मेरे परिवार के लोग नेपाल में हैं. मैं कुछ काम से भारत आयी थी. अब मुझे नेपाल जाना है. काफी चिंता हो रही है. वैसे तो सभी लोग सुरक्षित हैं, पर बॉर्डर को सील कर देने से समस्या हो रही है.'' - सीमा परिहार, नेपाल से भारत आयी महिला

सबसे पहले ईटीवी भारत संवाददाता धर्मेन्द्र झा सीतामढ़ी के भीट्ठा बॉर्डर पहुंचे. दरअसल सीतामढ़ी जिले से सोनबरसा बॉर्डर, बैरगनिया बॉर्डर और भीठ्ठा बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है. इन तीनों बॉर्डर को नेपाल में व्याप्त तनाव के बाद सील कर दिया गया है. हालांकि सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सहित अन्य जरूरी कामों के लिए भारतीय सीमा में एंट्री दी जा रही है. सीमा पर तैनात जवानों के द्वारा आवश्यक कार्य को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नेपाल से भारत में एंट्री नहीं दी जा रही है. पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है.

वैसे तो भारत-नेपाल सीमा की कुल लंबाई लगभग 1,751 किलोमीटर है, जिसमें बिहार की सीमा 729 किलोमीटर है. बिहार के सात जिलों के सीमा इनसे लगते हैं. इसमें पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज के बॉर्डर हैं. ईटीवी भारत की टीम विभिन्न जिलों के सीमा पर पहुंची और जमीनी हकीकत को जाना.

पटना : कहते हैं नेपाल और बिहार में बेटी-रोटी का रिश्ता है. भले ही दोनों के बीच एक 'बार्डर' है, पर हर सुख दुख के साथी होते हैं. ऐसे में जब नेपाल में हालात बेकाबू हो गए हैं तो बिहार की तरफ से भी पैनी नजर रखी जा रही है.

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से नेपाल के विराटनगर आंख का इलाज कराने पहुंचे रघुनाथ हल्दर ने कहा कि हम लोगों को नेपाल में कोई समस्या नहीं हुई है. सभी लोग काफी मदद कर रहे थे. कल हालात खराब थे तो रुके और आज हमलोग भारत आ गए हैं. वहां के सुरक्षाकर्मियों ने कागजात देखे और हमें आने दिया.

जोगबनी बॉर्डर की तस्वीर (ETV Bharat)

अब आपको पूर्वी चंपारण के रक्सौल बॉर्डर पर लिए चलते हैं. जहां ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता रोहित राज पहुंचे. मंगलवार दोपहर 2 बजे बिरगंज घंटा घर के पास वाहन में आग लगा दी गई थी. ये घटना रक्सौल से 2 KM की दूरी पर हुई. नेपाल में लगी आंदोलन की आग अब भारत से सटी सीमा तक पहुंच रही है. सीमा पर स्थित रक्सौल बॉर्डर पर नेपाल के इलाके में उग्र प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया. उग्र आंदोलनकारी जगह-जगह टायर जलाकर विरोध कर रहे थे. कुछ असामाजिक तत्वों ने बॉर्डर पर बैरियर के नजदीक आकर पत्थरबाजी करते हुए माहौल को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास किया. हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

3-4 लेयर का सुरक्षा घेरा : प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बॉर्डर बैरियर के पास पहुंचकर पत्थरबाजी का प्रयास किया, लेकिन सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के जवानों ने सतर्कता बरतते हुए हालात को काबू कर लिया. एसएसबी ने सीमा पर तीन से चार लेयर का सुरक्षा घेरा बना दिया है. अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या अप्रिय घटना को रोका जा सके. नेपाल सीमा की तरफ आने-जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है.

मोतिहारी से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

शव यात्रा से भारत लौटे राहगीर अब्दुल्लाह ने बताया कि नेपाल में स्थिति खराब है. वे नेपाल के जीतपुर, लगभग 20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं. जीतपुर में मेरा दुकान है. वहां स्थिति गंभीर होता देख अपने बीबी व बच्चों के साथ भारत लौट आए हैं. रक्सौल तक पहुंचने में मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. कई किलोमीटर तक बीबी बच्चों के साथ पैदल चलना पड़ा है.

''नेपाल में सरकार ने यूट्यूब समेत 16 ऐप्स पर रोक लगा दिया है. नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया है. देश में नेताओं का दमनकारी शासन चल रहा है. लोग या तो पलायन कर रहे हैं या फिर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.''- राजन साह, नेपाल के दुबी निवासी

रक्सौल बॉर्डर का नजारा (ETV Bharat)

रक्सौल के व्यापारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि नेपाली व्यापारियों से संपर्क वॉट्सएप पर होता था. ऑर्डर और भुगतान की जानकारी भी सोशल मीडिया से ही साझा की जाती थी. अब यह सब रुक गया है.

अब बात बेतिया से सटे बॉर्डर की : नेपाल में तख्तापलट के बाद इंडो नेपाल बार्डर पर विशेष चौकसी बरती जा रही है. इंडो नेपाल बार्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन खुद बार्डर एरिया का निगरानी कर रहे हैं. एसएसबी और पुलिस की संयुक्त बार्डर पर गस्ती की जा रही है.

इनरवा बॉर्डर, सिकटा बार्डर, भिखनाठोढ़ी बार्डर पर विशेष चौकसी बरती जा रही है. बार्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सभी आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने एसएसबी के कमांडेंट के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर रणनीति बनाई है. बार्डर से आने हर आने जाने वाले की आई कार्ड जांच की जा रही है. 24 घंटे बार्डर पर पेट्रोलिंग की जा रही है. संदिग्धों पर विशेष पैनी नजर रखी जा रही है.

बेतिया बॉर्डर का नजारा (ETV Bharat)

''एसएसबी के कमांडेंट के साथ बार्डर का निरीक्षण किया. हालत का जायजा लिया. भारत से नेपाल जा रहे लोगों को नसीहत दी गई है कि वर्तमान में नेपाल नहीं जाएं. अफवाह पर ध्यान नहीं दें. सुरक्षा के अन्य पहलुओं पर भी पुलिस और एसएसबी काम कर रही है.''- शौर्य सुमन, बेतिया एसपी

वाल्मीकिनगर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. नेपाल के नवलपरासी जिला जो वाल्मीकि नगर बॉर्डर से काफी नजदीक है, जहां मंगलवार कि रात उपद्रवियों ने लुंबिनी प्रदेश के वन एवं वातावरण मंत्री देवकरण प्रसाद कलवार के घर पर हमला कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की. जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है.

वाल्मीकिनगर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)

वाल्मीकिनगर बॉर्डर पर SSB और जिला पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग लगातार जारी है. वहीं बगहा SP सुशांत कुमार सरोज और SSB की 21वीं बटालियन के कमांडेंट तपेश्वर संवित राउत ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है. भारत से नेपाल की ओर जाने वाले नागरिकों को सीमा पार न करने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने आम लोगों से सावधानी बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की है.

अब बात मधुबनी जिले की करते हैं. यहां के जयनगर, हरलाखी लौकहा, मधवापुर प्रखंड नेपाल से सटा हुआ है. जहां चौकसी बढ़ा दी गई है. एसएसबी अधिकारी को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है. साथ ही बॉर्डर से सटे सभी थाना को अलर्ट कर दिया गया है. मधुबनी के इंडो नेपाल सीमा से सटे जयनगर प्रखंड के बेतौना चेक पोस्ट का एसपी योगेन्द्र कुमार ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

इंडो-नेपाल बॉर्डर के इसपार और उसपार की कहानी (ETV Bharat)

किशनगंज और सुपौल जिले में भी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इंडो-नेपाल बॉर्डर से आने-जाने वाले लोगों पर विशेष नजरदारी रखी जा रही है. मतलब जिस प्रकार से नेपाल में हालात बिगड़े हैं उससे किसी प्रकार का प्रभाव बिहार पर नहीं पड़े इसके लिए हरसंभव कोशिश जारी है.

