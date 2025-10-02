ETV Bharat / bharat

बीजापुर में पुलिस माओवादी मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, हथियार बरामद

बीजापुर पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है.

ENCOUNTER IN BIJAPUR
बीजापुर पुलिस माओवादी मुठभेड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 8:39 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 8:49 PM IST

बीजापुर: जिला बीजापुर के थाना गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गुरुवार 2 अक्टूबर की सुबह से मुठभेड़ जारी है. मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान सुबह लगभग 11 बजे से दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग हो रही है.

बीजापुर में मुठभेड़: पुलिस अधिकारी एएसपी चंद्रकांत गवर्णा ने मुठभेड़ की पुष्टि की. पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को अब तक एक माओवादी का शव, एक हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामान बरामद हुआ है. मारे गए नक्सली की शिनाख्त अभी नहीं हुई है.

अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मुठभेड़ स्थल और सुरक्षा बलों की संख्या जैसी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है ताकि जवानों की सुरक्षा प्रभावित न हो.

बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता: पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद घटनास्थल और बरामद सामग्री संबंधी विस्तृत रिपोर्ट अलग से जारी की जाएगी. जिले में चल रहे इस अभियान से सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है.

छत्तीसगढ़ में साल 2025 के बड़े नक्सल एनकाउंटर:

18 सितंबर 2025: सुकमा मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर

10 सितंबर 2025: कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली मासा ढेर

5 सितंबर 2025: नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एनकाउंटर, नक्सली ढेर

1 सितंबर 2025: बीजापुर के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में मुठभेड़, 2 माओवदी ढेर

12 अगस्त 2025: बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर, दो जवान घायल

6 अगस्त 2025 : बीजापुर में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर

29 जुलाई 2025: सुकमा नक्सल एनकाउंटर, एक नक्सली ढेर,3 जवान घायल

27 जुलाई 2025: बीजापुर के गंगलूर में एनकाउंटर, चार इनामी नक्सली मारे गए

18 जुलाई 2025: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर

5 जुलाई 2025: बीजापुर में एक नक्सली की मौत

7 जून 2025: मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए

6 जून 2025: बीजापुर एनकाउंटर,तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य ढेर

5 जून 2025: सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का खात्मा

21 मई 2025: अबूझमाड़ मुठभेड़, नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए

15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए

12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली मारे गए

31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर

29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सलियों का खात्मा

20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर, 30 नक्सली ढेर

9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादी ढेर

20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए

19 जनवरी 2025: जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सली ढेर किए गए

16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया

