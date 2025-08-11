गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों में लगी सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने मणिपुर स्थित उग्रवादी संगठनों द्वारा सुरक्षा बलों और नागरिकों पर बड़े हमले को टाल दिया है.

जुलाई में मणिपुर स्थित सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की थी, जिसमें 365 हथियार और 1376 गोला-बारूद शामिल थे.

मणिपुर की वर्तमान स्थिति से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि हमारा मानना है कि मणिपुर के कई स्थानों से बरामद हथियारों और गोला-बारूद का इस्तेमाल सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमला करने के लिए किया जा सकता था.

गौरतलब है कि मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है और राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद हिंसा की केवल एक घटना सामने आई है.

मणिपुर में विभिन्न स्थानों से बरामद हथियारों और गोला-बारूद के बारे में खुलासा करते हुए अधिकारी ने कहा कि इनमें से कई हथियार चीन में निर्मित हैं.

इसी अवधि के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों से 55 उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया है. अधिकारी ने कहा, "हम गिरफ्तार उग्रवादियों से बरामद हथियारों और गोला-बारूद के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं."

विदेशी हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि राज्य में जातीय हिंसा में ऐसे कई हथियार शामिल थे. दरअसल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी मणिपुर हिंसा में विदेशी उग्रवादियों की संलिप्तता के कुछ मामलों की जांच कर रही है.

एनआईए द्वारा मामले की जांच से पता चला कि म्यांमार और बांग्लादेश स्थित आतंकवादी समूहों ने पहले भारत में उग्रवादियों के एक वर्ग के साथ मिलकर हिंसा की घटनाओं में शामिल होने के लिए एक साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न जातीय समूहों के बीच दरार पैदा करना और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था.

एनआईए पहले ही म्यांमार और बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा मणिपुर में मौजूदा जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अंतरराष्ट्रीय साजिश से संबंधित मामले में सेमिनलुन गंगटे (Seiminlun Gangte) को गिरफ्तार कर चुकी है.

अधिकारी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए विदेशी आतंकवादी समूह हथियार, गोला-बारूद और अन्य प्रकार के आतंकवादी हार्डवेयर खरीदने के लिए धन मुहैया करा रहा है, जो सीमा पार से, साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय अन्य आतंकवादी संगठनों से मणिपुर में वर्तमान जातीय संघर्ष को भड़काने के लिए दिया जा रहा है."

एनआईए ने म्यांमार स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा मणिपुर में मौजूदा जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अंतरराष्ट्रीय साजिश से संबंधित एक ऐसे ही मामले में मोइरंगथेम आनंद सिंह (Moirangthem Anand Singh) को भी गिरफ्तार किया है.

एनआईए की जांच से पता चला है कि म्यांमार स्थित विद्रोही समूह मणिपुर में मौजूदा अशांति का फायदा उठाकर सुरक्षा बलों और विरोधी जातीय समूहों पर हमले करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू), कैडरों और समर्थकों की भर्ती कर रहे हैं.

इस घटनाक्रम पर बात करते हुए, सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने ईटीवी भारत को बताया कि भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक ताकतें हमेशा देश में आतंक पैदा करने की कोशिश करेंगी. ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा, "म्यांमार से सटे होने के कारण, मणिपुर हमेशा से एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है. सुरक्षा एजेंसियों की चिंता इस बात से और बढ़ गई है कि भारत-म्यांमार सीमा पूरी तरह से खुली है और इससे विद्रोही संगठनों को बेरोकटोक आवाजाही का फायदा मिलता है."

हालांकि, उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सघन गश्ती उग्रवादियों की आवाजाही को रोकने में कारगर साबित हुई है.

भारत-म्यांमार सीमा 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है और अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं.

