ETV Bharat / bharat

बालिकाओं की सुरक्षा का मतलब सिर्फ शरीर की रक्षा नहीं, बल्कि उन्हें भयमुक्त करना है: CJI गवई

सीजेआई बीआर गवई ने यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति के तत्वावधान में आयोजित वार्षिक परामर्श कार्यक्रम को संबोधित किया.

Securing safety not merely to protect her body but to free her spirit CJI Gavai
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 6:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा का मतलब सिर्फ उनके शरीर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उन्हें भय से मुक्त करना है. उन्होंने ऐसे समाज के निर्माण पर जोर दिया, जहां बालिकाएं सम्मान के साथ अपना सिर ऊंचा रख सकें और जहां उनकी आकांक्षाएं शिक्षा और समानता से पोषित हों.

डिजिटल युग की पृष्ठभूमि में, सीजेआई गवई ने ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर धमकी और डिजिटल स्टॉकिंग के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और डीपफेक तस्वीरों के कारण बालिकाओं की असुरक्षा (Vulnerability) को चिह्नित किया. उन्होंने विशेष कानूनों के निर्माण और कानून प्रवर्तन अधिकारियों और निर्णय निर्माताओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया.

यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति (जेजेसी) के तत्वावधान में आयोजित "बालिकाओं की सुरक्षा: भारत में उनके लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण की स्थिति" विषय पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई ने रवींद्रनाथ टैगोर की कविता, "Where the Mind is Without Fear" का स्मरण करते हुए कहा कि यह बालिकाओं की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों का सार प्रस्तुत करती है.

उन्होंने कहा, "यह दृष्टिकोण तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारे देश में कोई भी लड़की भय में रहेगी - हिंसा के भय में, भेदभाव के भय में, या सीखने और सपने देखने के अवसर से वंचित किए जाने के भय में."

सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि जब बालिकाएं स्वतंत्रता और सम्मान के वातावरण में पलेंगी, तभी यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि देश उस "स्वतंत्रता के स्वर्ग" में जागृत हो गया है, जिसके बारे में टैगोर ने इतनी खूबसूरती से बात की थी. उन्होंने कहा कि देश भर में कई लड़कियों को, संवैधानिक और कानूनी गारंटी के बावजूद, उनके मौलिक अधिकारों और यहां तक कि जीवनयापन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है.

जस्टिस गवई ने कहा कि यह कमजोरी उन्हें यौन दुर्व्यवहार, शोषण और हानिकारक प्रथाओं, जैसे कि महिला जननांग विकृति, कुपोषण, लिंग के अधार गर्भपात, तस्करी और उनकी इच्छा के खिलाफ बाल विवाह के अत्यधिक जोखिम के प्रति उजागर करती है. उन्होंने कहा, "उसकी (बालिका की) सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल उसके शरीर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को स्वतंत्र करना है. एक ऐसा समाज बनाना है जहां वह सम्मान के साथ अपना सिर ऊंचा रख सके और जहां उसकी आकांक्षाओं को शिक्षा और समानता से पोषण मिले... हमें उन गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों का मुकाबला करना होगा और उससे बाहर निकलना होगा जो लड़कियों को उनके उचित स्थान से वंचित करते रहे हैं."

बाधाओं की गहन पड़ताल पर जोर
उन्होंने उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं की गहन जांच पड़ताल पर जोर दिया जो लड़कियों के जीवन में बाधा बन रही हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और यूनिसेफ-इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सिंथिया मैककैफ्रे की उपस्थिति में यह बात कही. जस्टिस गवई ने कहा कि आज के तकनीकी युग में, जहां नवाचार प्रगति को परिभाषित करता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि तकनीक, सशक्तीकरण के साथ-साथ, नई कमजोरियां भी लाती है, खासकर बालिकाओं के लिए.

जस्टिस गवई ने कहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर-धमकी और डिजिटल स्टॉकिंग से लेकर व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और डीपफेक तस्वीरों तक, बड़े पैमाने पर चुनौतियां और बनावटी चीजें दोनों विकसित हुई हैं. उन्होंने कहा, "पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्थानीय प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संवेदनशील दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए, जिससे वे सहानुभूति, सूक्ष्मता और प्रासंगिक समझ के साथ प्रतिक्रिया दे सकें."

सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति की अध्यक्ष जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि भारत में एक युवा लड़की को सही मायने में समान नागरिक तभी कहा जा सकता है जब वह अपने पुरुष समकक्षों की तरह स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने की आकांक्षा रख सके और ऐसा करने के लिए उसे समान गुणवत्ता का समर्थन और संसाधन प्राप्त हों. साथ ही उसे अपनी पहचान के कारण किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े.

किशोर न्याय समिति के सदस्य जस्टिस जे. बी. पारदीवाला ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक लड़की को कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुराई, भेदभाव और हिंसा से मुक्त समानता के साथ जीने, सीखने और बढ़ने का अधिकार मिले. जस्टिस पारदीवाला ने किशोर न्याय समिति के मार्गदर्शन में सुप्रीम कोर्ट के अनुसंधान एवं योजना केंद्र द्वारा तैयार "बाल अधिकार और कानून" पर एक पुस्तिका प्रस्तुत की.

यह भी पढ़ें- स्वदेशी मैसेजिंग ऐप आया है, आप उपयोग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को सलाह

For All Latest Updates

TAGGED:

GIRL CHILD IN DIGITAL ERAVULNERABILITY OF GIRL CHILDCJI GAVAI ON GIRL SAFETY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.