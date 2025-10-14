दोनों तरफ लगी है आग, बदल सकता है बिहार में गठबंधन का स्वरूप
'आग इधर भी लगी है, उधर भी..', कौन जलेगा, कौन बुझेगा.. बिहार में NDA और महागठबंधन की रस्साकस्सी समझिए. पढ़ें पूरी रिपोर्ट
Published : October 14, 2025 at 2:10 PM IST
पटना : बिहार की सियासत निर्णायक मोड़ पर है. तमाम राजनीतिक दल उहापोह की स्थिति में है. नामांकन शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक गठबंधन का स्वरूप अधर में है. एनडीए जहां नीतीश कुमार की नाराजगी का प्रकोप झेल रहा है वहीं महागठबंधन में भी महा'गांठ' है. लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी से मिले पटना लौट चुके हैं.
नीतीश कुमार ने रत्नेश सादा को दिया सिंबल : मिशन 2025 बिहार के राजनीतिक दलों की परीक्षा ले रहा है. महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदों के भंवर में है. कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा सातवें आसमान पर है.
सोनबरसा को लेकर तकरार : मिल रही जानकारी के मुताबिक बड़े भाई की भूमिका नहीं मिलने से नाराज नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के खाते में गई एक सीट पर सिंबल दे दिया है. सोनबरसा विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया है और वह नामांकन की तैयारी कर रहे हैं.
दिनारा सीट को लेकर JDU में संग्राम : नीतीश कुमार अब 102 का आंकड़ा छू चुके हैं और बड़े भाई की भूमिका में दिख रहे हैं. अब तक नीतीश कुमार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं और इस बार भी उनकी मनसा बड़े भाई की भूमिका में रहने की है. दिनारा सीट को लेकर भी विवाद है.
पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जदयू की टिकट पर दिनारा सीट पर दावेदार थे लेकिन वह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में चली गई. जिसके चलते रोहतास जिले के तमाम जदयू के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है.
'नालंदा के साथ कोई समझौता नहीं' : जो सूची सामने आ रही है उसके मुताबिक राजगीर सीट को लोजपा रामविलास खाते में दिया गया है. जबकि राजगीर अब तक जनता दल यूनाइटेड के खाते में रही है. वर्तमान में जदयू के कौशल किशोर राजगढ़ सीट से विधायक हैं. जदयू के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि नालंदा जिले में कोई भी सीट गठबंधन के किसी दल के खाते में नहीं जाएगी. नालंदा जिले की सभी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार लड़ेंगे.
कहलगांव सीट पर पीछे हटी BJP! : जिस प्रकार से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र भेजकर इस्तीफे की पेशकस की, कहा जा रहा है कि इसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर समझौता कर लिया है. पार्टी के सूत्रों के अनुसार यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई है.
भाजपा के 'चाणक्य' अमित शाह पहुंच सकते हैं पटना : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है और अब तक साझा संवाददाता सम्मेलन नहीं हो सका है. इधर जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं. उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पर टूट पड़े हैं. कहने लगे हैं 'कोई गफलतमी में ना रहे, टाइगर अभी जिंदा है'. इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरकत में आ गए हैं. अमित शाह देर शाम पटना पहुंच सकते हैं. उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो सकती है.
जीतन राम मांझी का विरोध : एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिस प्रकार से उन्हें सिर्फ 6 सीटें दी गई है उससे हम प्रमुख आहत हैं. यही नहीं जो सीटें उनके खाते में गई है उसको लेकर भी वह नाराज हैं. जीतन राम मांझी ने भी बगावत कर दिया है. दो सीटों पर बोधगया और मखदुमपुर से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है. हालांकि एनडीए गठबंधन में रहने की बात कर रहे हैं.
माना की हमें कम सीटें मिली हैं,हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है,कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 14, 2025
पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें।
बिहार के अवाम की रातों की…
कुशवाहा भी हैं नाराज : जीतन राम मांझी के साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेन्द्र कुशवाहा भी नाराज हैं. तभी तो उन्होंने लिखा, ''आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की.''
हालांकि अब कुशवाहा भी कहने लगे हैं कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं.
कुछ बड़ा करने की तैयारी में कांग्रेस! : महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है और विवाद गहराता जा रहा है. महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनी है. वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल ने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले सिंबल देना शुरू कर दिया था, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी की नाराजगी सामने आई. बाद में लालू प्रसाद यादव ने सबसे सिंबल वापस लिया. फिलहाल बिहार कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली में जमे हुए हैं और संभव है कि कांग्रेस बिहार के 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करे.
बिना मिले लौटे लालू-तेजस्वी : लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दो दिनों तक दिल्ली में रहे. सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने की कोशिश भी हुई. पार्टी सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं ने लालू और तेजस्वी से मुलाकात नहीं की. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी से मिले पटना लौट चुके हैं.
'धागा प्रेम का मत छोड़िए': इधर शायराना अंदाज में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार जारी है. राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने शायराना अंदाज में कहा है कि, ''रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परि जाए.''
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय— Manoj Kumar Jha (@manojkjhadu) October 13, 2025
टूटे से फिर न मिले, मिले गाँठ परिजाय
हर अवसर के लिए प्रासंगिक...
जय हिन्द
'जलता शहर बचाया जा सकता' : मतलब आरजेडी की तरफ से कहा गया कि गठबंधन को मत तोड़िए नहीं तो गांठ पड़ जाएगी. आरजेडी को भी कांग्रेस पार्टी की ओर से शायराना अंदाज में जवाब दिया गया. पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, ''पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है.''
पानी ऑंख में भर कर लाया जा सकता है— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) October 13, 2025
अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। https://t.co/J9ZV75xSph
VIP भी है नाराज : महागठबंधन में बात सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस की ही नहीं है. मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी नाराज चल रही है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि जितनी सीटें मुकेश सहनी को ऑफर की जा रही है उससे वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है. यही नहीं वह डिप्टी सीएम की घोषणा की भी मांग कर रहे हैं. वाम दलों का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए.
वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का मानना है कि अभी दोनों ही गठबंधन का स्वरूप उलझा हुआ है. राजनीतिक दल बारगेन करने में लगे हैं. तमाम दल अपने हित में मीडिया से खबर प्लांट कर रहे हैं. सीटों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. एनडीए और महागठबंधन दोनों में कोहराम मचा है. अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है.
राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि बिहार में गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो सकता है. वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस भी एकला चलो की राह पर दिख रही है, तो चिराग पासवान भी कुछ अलग निर्णय ले सकते हैं. दोनों ही गठबंधन उहापोह में हैं. अभी बहुत कुछ उलट फेर होना बाकी है.
ये भी पढ़ें :-
JDU सांसद अजय मंडल ने CM को भेजा इस्तीफा, बोले- नीतीश से मिलने नहीं दे रहे
'हमें मुख्यमंत्री से मिलना है' CM आवास के बाहर धरना पर बैठे गोपाल मंडल
NDA के सीट शेयरिंग फॉर्मूला में बदलाव संभव! चिराग को दी गई सीट पर नीतीश ने उतारा अपना प्रत्याशी