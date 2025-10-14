ETV Bharat / bharat

दोनों तरफ लगी है आग, बदल सकता है बिहार में गठबंधन का स्वरूप

पटना : बिहार की सियासत निर्णायक मोड़ पर है. तमाम राजनीतिक दल उहापोह की स्थिति में है. नामांकन शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक गठबंधन का स्वरूप अधर में है. एनडीए जहां नीतीश कुमार की नाराजगी का प्रकोप झेल रहा है वहीं महागठबंधन में भी महा'गांठ' है. लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी से मिले पटना लौट चुके हैं.

नीतीश कुमार ने रत्नेश सादा को दिया सिंबल : मिशन 2025 बिहार के राजनीतिक दलों की परीक्षा ले रहा है. महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदों के भंवर में है. कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा सातवें आसमान पर है.

सोनबरसा को लेकर तकरार : मिल रही जानकारी के मुताबिक बड़े भाई की भूमिका नहीं मिलने से नाराज नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के खाते में गई एक सीट पर सिंबल दे दिया है. सोनबरसा विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया है और वह नामांकन की तैयारी कर रहे हैं.

दिनारा सीट को लेकर JDU में संग्राम : नीतीश कुमार अब 102 का आंकड़ा छू चुके हैं और बड़े भाई की भूमिका में दिख रहे हैं. अब तक नीतीश कुमार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं और इस बार भी उनकी मनसा बड़े भाई की भूमिका में रहने की है. दिनारा सीट को लेकर भी विवाद है.

पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जदयू की टिकट पर दिनारा सीट पर दावेदार थे लेकिन वह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में चली गई. जिसके चलते रोहतास जिले के तमाम जदयू के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है.

'नालंदा के साथ कोई समझौता नहीं' : जो सूची सामने आ रही है उसके मुताबिक राजगीर सीट को लोजपा रामविलास खाते में दिया गया है. जबकि राजगीर अब तक जनता दल यूनाइटेड के खाते में रही है. वर्तमान में जदयू के कौशल किशोर राजगढ़ सीट से विधायक हैं. जदयू के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि नालंदा जिले में कोई भी सीट गठबंधन के किसी दल के खाते में नहीं जाएगी. नालंदा जिले की सभी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार लड़ेंगे.

कहलगांव सीट पर पीछे हटी BJP! : जिस प्रकार से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र भेजकर इस्तीफे की पेशकस की, कहा जा रहा है कि इसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर समझौता कर लिया है. पार्टी के सूत्रों के अनुसार यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई है.

भाजपा के 'चाणक्य' अमित शाह पहुंच सकते हैं पटना : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है और अब तक साझा संवाददाता सम्मेलन नहीं हो सका है. इधर जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं. उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पर टूट पड़े हैं. कहने लगे हैं 'कोई गफलतमी में ना रहे, टाइगर अभी जिंदा है'. इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरकत में आ गए हैं. अमित शाह देर शाम पटना पहुंच सकते हैं. उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो सकती है.

जीतन राम मांझी का विरोध : एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिस प्रकार से उन्हें सिर्फ 6 सीटें दी गई है उससे हम प्रमुख आहत हैं. यही नहीं जो सीटें उनके खाते में गई है उसको लेकर भी वह नाराज हैं. जीतन राम मांझी ने भी बगावत कर दिया है. दो सीटों पर बोधगया और मखदुमपुर से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है. हालांकि एनडीए गठबंधन में रहने की बात कर रहे हैं.

कुशवाहा भी हैं नाराज : जीतन राम मांझी के साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेन्द्र कुशवाहा भी नाराज हैं. तभी तो उन्होंने लिखा, ''आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की.''