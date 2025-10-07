ETV Bharat / bharat

आखिर क्यों फंसा है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, पूरी कहानी समझिए

चर्चाओं का बाजार गर्म है कि किस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलेंगी. महागठबंधन के पेंच को समझिए.

महागठबंधन में सीटों का बंटवारा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 7, 2025 at 7:32 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसी बीच हलचल भी तेज है. जहां एक ओर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है. वहीं दूसरी तरफ पटना में महागठबंधन की लगातार मीटिंग हो रही है.

सीट बंटवारे में पेंच : वैसे तो दोनों ही गठबंधन के नेता कहते फिर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, पर दोनों ही जगह पेंच फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है. जहां एक ओर एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को टेढी खीर बना रखी है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में वाम-वीआईपी और कांग्रेस ने पेंच फंसा रखा है.

'एक अनार, सौ बीमार' वाली स्थिति फिलहाल गठबंधनों में दिखाई पड़ रही है. बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, पर घटक दलों की इच्छा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है. महागठबंधन सूत्रों के अनुसार, जहां एक ओर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) 40 सीटों पर अड़ी हुई है. वहीं वाम दल भी 40 से कम पर मानने को तैयार नहीं है.

'40 सीट + डिप्टी सीएम की घोषणा' : आरजेडी सूत्रों के अनुसार, मुकेश सहनी की पार्टी सिर्फ 40 सीटों पर नहीं अड़ी है, बल्कि उनकी मांग है कि वीआईपी चीफ को महागठबंधन का डिप्टी सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया जाए. पर कांग्रेस किसी भी स्थिति में अभी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा के मूड में नहीं है. मतलब पेंच कई जगहों पर फंसा हुआ है.

वैसे मुकेश सहनी काफी कूल दिखाई पड़ रहे हैं. उनके हाव-भाव से लग रहा है कि उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है. तभी तो कह रहे हैं कि दो दिनों के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाएगा. सीट शेयरिंग पर सब कुछ आंतरिक रूप से तय हो गया है. शायद कल शाम को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे. पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी.

"हम पिछले साढ़े तीन साल से तैयारी कर रहे हैं. हम महागठबंधन के साथी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगे. बिहार में कभी नीतीश कुमार एक फैक्टर थे लेकिन अब ऐसा नहीं है."-मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, VIP

वाम का भी मामला अटका है : ये तो बात हुई मुकेश सहनी और वीआईपी की. अब बात लेफ्ट पार्टियों की करते हैं. वाम के सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें 19 सीटों का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया है. लेफ्ट नेताओं का कहना था कि 40 सीटों के उम्मीदवारों का नाम दिया गया है फिर 19 सीट ऑफर करने का क्या मतलब?

वाम संगठन (सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम) 40 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है. उनका तर्क है कि जब 2020 के विधानसभा में 16 सीटें जीत दर्ज किए हैं, फिर इस बार तो उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा है.

कांग्रेस की भी अपनी डिमांड : इधर, कांग्रेस भी 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं दिख रही है. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी को वह सीटें चाहिए जहां पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में हैं. हालांकि आरजेडी की तरफ से 55 से 56 सीट देने की बात की जा रही है. कुल मिलाकर मामला अभी तक फंसा हुआ है.

