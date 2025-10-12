ETV Bharat / bharat

बिहार NDA में सीट बंटवारे का ऐलान, 101-101 पर JDU-BJP, चिराग-29 और मांझी-कुशवाहा के हिस्से 6-6 सीटें

बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 12, 2025 at 6:24 PM IST 5 Min Read