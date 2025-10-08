ETV Bharat / bharat

अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के दो जवान लापता, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से तलाश जारी

6 अक्टूबर को एक तलाशी अभियान शुरू किया गया था, इस दौरान सेना के दो पैरा कमांडो लापता हो गए.

आतंकियों के खिलाफ कोकरनाग के जंगल में सर्च ऑपरेशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर: सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है. इस दौरान सेना के दो जवान लापता बताए जा रहे हैं. तलाशी अभियान फिलहाल जारी है.

पुख्ता खबर मिलने के बाद सेना ने अनंतनाग जिले के कोकरनाग गडोल पीर पंचाल के जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया था. इस दौरान दो सैन्यकर्मी लापता हो गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि कोकरनाग के अहलान गडोले इलाके में दो दिन पहले कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था. लापता जवानों की तलाश के लिए सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है. इसके लिए कई अन्य सेना के जवानों को बुलाया गया है. तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है.

हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लापता जवानों का आतंकवादियों ने अपहरण किया है. अहलान गडोले कश्मीर में आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है क्योंकि इस इलाके में पिछले साल अगस्त और सितंबर 2023 में दो बड़ी मुठभेड़ें हुई थीं,

पिछले साल आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में दो जवान और एक नागरिक शहीद हो गए थे, जबकि घने जंगलों में आतंकवादियों का पीछा करते हुए दो सैन्य अधिकारियों और एक पुलिस अधिकारी सहित चार सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी.

हाल ही में इस विशाल वन क्षेत्र में बर्फबारी और भारी बारिश हुई है, जिसके कारण सेना को तलाशी अभियान चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.गौरतलब है कि पीर पंचाल का वन क्षेत्र डोडा और किश्तवाड़ की सीमाओं से मिलता है.अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.

