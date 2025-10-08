ETV Bharat / bharat

अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के दो जवान लापता, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से तलाश जारी

श्रीनगर: सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है. इस दौरान सेना के दो जवान लापता बताए जा रहे हैं. तलाशी अभियान फिलहाल जारी है.

पुख्ता खबर मिलने के बाद सेना ने अनंतनाग जिले के कोकरनाग गडोल पीर पंचाल के जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया था. इस दौरान दो सैन्यकर्मी लापता हो गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि कोकरनाग के अहलान गडोले इलाके में दो दिन पहले कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था. लापता जवानों की तलाश के लिए सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है. इसके लिए कई अन्य सेना के जवानों को बुलाया गया है. तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है.

हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लापता जवानों का आतंकवादियों ने अपहरण किया है. अहलान गडोले कश्मीर में आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है क्योंकि इस इलाके में पिछले साल अगस्त और सितंबर 2023 में दो बड़ी मुठभेड़ें हुई थीं,