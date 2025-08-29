ETV Bharat / bharat

50 प्रतिशत टैरिफ से सीफूड कारोबार बुरी तरह प्रभावित, USA ने इन देशों से शुरू किया आयात, भारतीय एक्स्पोर्टर परेशान - US 50 PERCENT TARIFF

2010 में भारत अमेरिका को 4,500 करोड़ रुपये मूल्य के समुद्री खाद्य निर्यात करता था, जो अब बढ़कर 63,000 करोड़ रुपये हो गया.

50 प्रतिशत टैरिफ से सीफूड कारोबार बुरी तरह प्रभावित (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 8:29 PM IST

चेन्नई: अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ का सीफूड से जुड़े कारोबार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में सीफूड एक्सपोर्टर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि अमेरिका के लगाए 50 प्रतिशत टैरिफ से उन्हें 23,000 करोड़ रुपये तक के राजस्व का नुकसान होगा.

भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रोडक्ट में मछली, झींगा, केकड़ा जैसे प्रमुख समुद्री फूड आइटम्स हैं. 2023-2024 में अमेरिका, जापान, चीन, यूरोपीय देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व को 60,523 करोड़ रुपये की कीमत के 17,81,602 टन प्रोसेस झींगा, मछली, स्क्विड, केकड़ा आदि निर्यात किए गए थे. इसमें से 23,000 करोड़ रुपये की कीमत के 3,29,192 टन यानी 40 प्रतिशत सीफूड आइटम्स अकेले अमेरिका को निर्यात किए गए.

63,000 करोड़ रुपये की निर्यात
2010 में 4,500 करोड़ रुपये मूल्य के समुद्री खाद्य निर्यात अब बढ़कर 63,000 करोड़ रुपये हो गए है. इसका मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के सीफूड की डिमांड है.वर्ष 2023-2024 में अकेले थूथुकुडी VOC बंदरगाह के माध्यम से 3,214 करोड़ रुपये मूल्य का 73,822 टन समुद्री भोजन अमेरिका को निर्यात किया गया था.

बड़ी मात्रा में झींगा का निर्यात
उल्लेखनीय है कि झींगा का निर्यात भी बड़ी मात्रा में किया गया. तमिलनाडु की लगभग 25 कंपनियां अमेरिका को समुद्री भोजन निर्यात कर रही हैं. इनमें से 15 कंपनियां थूथुकुडी में कार्यरत हैं. झींगे का निर्यात प्रति माह 20 कंटेनरों में अमेरिका को किया जाता था.

इस संबंध में सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सेल्विन प्रभु ने ईटीवी भारत को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका में आयातित भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से सीफूड निर्यात पूरी तरह प्रभावित हुआ है.

23 हजार करोड़ को कारोबार प्रभावित होगा
उन्होंने कहा, " 23,000 करोड़ रुपये तक भारतीय सीफूड निर्यात प्रभावित होगा. निर्यातक, झींगा फार्म मालिक, मछली और झींगा प्रोसेसिंग प्लांट में काम करने वाले लाखों मजदूरों जो पूरी तरह से इस उद्योग पर निर्भर हैं, प्रभावित होंगे."

उन्होंने कहा, "जिन कंपनियों ने पहले ही हमें ऑर्डर दे दिए थे, वे भी अब ऑर्डर रद्द कर रही हैं. इस वजह से कई यूनिट ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है. इतना ही नहीं अमेरिका को निर्यात किया गया 63 करोड़ रुपये की कीमत का 500 टन सीफूड अब भारत वापस लाया जा रहा है."

अमेरिका ने इक्वाडोर और इंडोनेशिया से आयात शुरू किया
सेल्विन प्रभु ने आगे कहा कि अमेरिका ने भारत को दरकिनार करते हुए इक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे देशों से सीफूड आयात करना शुरू कर दिया है. इससे भारत पर बहुत बुरा असर पड़ा है. अगर अमेरिका इस तरह 50 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, तो हम क्या करेंगे? यह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है.

इसके अलावा झींगा पर पहले 8.5 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब यह 58.5 प्रतिशत हो गया है. स्क्विड, केकड़ा, ऑक्टोपस जैसे समुद्री खाद्य पदार्थों पर पहले कोई टैरिफ नहीं था, अब यह 50 प्रतिशत कर दिया गया है.

सेल्विन प्रभु ने कहा, "भारत, अमेरिका के निर्यात पर प्रतिबंध के प्रभाव की भरपाई नहीं कर सकता. इसलिए, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड जैसे देशों को समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए कदम उठाए जा सकते हैं. हमने इस संबंध में भारत सरकार से अनुरोध किया है. हमें बैंकों से बात करनी चाहिए और ब्याज दरें कम करनी चाहिए. हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही अच्छी खबर सुनाएंगे."

