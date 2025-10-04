उत्तराखंड के सतोपंथ ट्रेक रूट पर एक ट्रेकर की मौत, अन्य लोगों का सकुशल रेस्क्यू
उत्तराखंड के चमोली जिले के सतोपंथ ट्रेक मार्ग पर फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू, एक ट्रेकर की गई जान, एसडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू
चमोली: उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम से आगे सतोपंथ ट्रेक मार्ग पर फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक ट्रेकर की जान नहीं बचाई जा सकी. जिसकी तबीयत खराब होने से मौत हो गई. वहीं, एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुर्गम और खतरनाक रास्तों से होकर ट्रेकर्स का रेस्क्यू किया. साथ ही शव को नीचे लेकर आए.
सतोपंथ ट्रेक पर गए थे ट्रेकर: जानकारी के मुताबिक, बीती 3 अक्टूबर को बदरीनाथ थाने से एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि वसुधारा से करीब 4 किलोमीटर आगे लक्ष्मीवन क्षेत्र में 4 ट्रेकर फंसे हुए हैं, जिनमें से एक ट्रैकर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है. यह स्थान करीब 4000-4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.
12 सदस्यीय ट्रेकिंग दल गया था सतोपंथ: वहीं, सूचना मिलते ही तत्काल एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक दीपक सामंत के नेतृत्व में आवश्यक उपकरणों और सैटेलाइट फोन के साथ बदरीनाथ से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. बताया जा रहा है कि 12 सदस्यीय ट्रेकिंग दल सतोपंथ क्षेत्र में गया था. जहां से 6 ट्रेकर पहले ही नीचे माणा गांव आ गए थे. जबकि, बाकी ट्रेकर सतोपंथ क्षेत्र में रुक गए थे.
एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू: इसी बीच एक ट्रेकर की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अन्य ट्रेकर उसे नीचे नहीं ला पाए. ऐसे में उन्होंने पुलिस को सूचना देकर मदद मांगी. जिसके बाद बदरीनाथ पुलिस ने घटना की सूचना एसडीआरएफ को दी. जिस पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तत्काल सर्च एवं राहत के लिए रवाना हुई.
सतोपंथ क्षेत्र से एक ट्रेकर का शव बरामद: वहीं, दुर्गम मार्ग और अत्यधिक विषम परिस्थितियों में कड़ी मशक्कत कर एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची. जहां सतोपंथ क्षेत्र से एक ट्रेकर का शव बरामद हुआ. टीम ने शव को स्ट्रेचर के माध्यम से लक्ष्मीवन तक लाया. फिर लक्ष्मीवन से माणा गांव तक सुरक्षित लाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया. जबकि, अन्य लोगों का भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.
मृतक ट्रेकर का नाम-
- सुमंता दा पुत्र सुसांता दा, निवासी- बराड्रोन, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल
वासुकी ताल ट्रेक से भी युवक का रेस्क्यू: उधर, केदारनाथ से ऊपर वासुकी ताल ट्रेक से भटके युवक का भी रेस्क्यू किया गया है. हरियाणा का जय प्रकाश नाम का युवक अपने साथियों के साथ वासुकी ताल गया था, जो रास्ता भटक गया. जो देर रात तक वापस नहीं लौटा. जिस पर उसके साथियों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद रात को एसडीआरएफ के जवानों ने उसका सकुशल रेस्क्यू किया.
