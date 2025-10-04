ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के सतोपंथ ट्रेक रूट पर एक ट्रेकर की मौत, अन्य लोगों का सकुशल रेस्क्यू

ट्रेकर की मौत ( फोटो सोर्स- SDRF )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 4, 2025 at 4:23 PM IST | Updated : October 4, 2025 at 4:29 PM IST 3 Min Read

चमोली: उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम से आगे सतोपंथ ट्रेक मार्ग पर फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक ट्रेकर की जान नहीं बचाई जा सकी. जिसकी तबीयत खराब होने से मौत हो गई. वहीं, एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुर्गम और खतरनाक रास्तों से होकर ट्रेकर्स का रेस्क्यू किया. साथ ही शव को नीचे लेकर आए. सतोपंथ ट्रेक पर गए थे ट्रेकर: जानकारी के मुताबिक, बीती 3 अक्टूबर को बदरीनाथ थाने से एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि वसुधारा से करीब 4 किलोमीटर आगे लक्ष्मीवन क्षेत्र में 4 ट्रेकर फंसे हुए हैं, जिनमें से एक ट्रैकर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है. यह स्थान करीब 4000-4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. 12 सदस्यीय ट्रेकिंग दल गया था सतोपंथ: वहीं, सूचना मिलते ही तत्काल एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक दीपक सामंत के नेतृत्व में आवश्यक उपकरणों और सैटेलाइट फोन के साथ बदरीनाथ से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. बताया जा रहा है कि 12 सदस्यीय ट्रेकिंग दल सतोपंथ क्षेत्र में गया था. जहां से 6 ट्रेकर पहले ही नीचे माणा गांव आ गए थे. जबकि, बाकी ट्रेकर सतोपंथ क्षेत्र में रुक गए थे. शव को रेस्क्यू कर लाते एसडीआरएफ के जवान (फोटो सोर्स- SDRF)

Last Updated : October 4, 2025 at 4:29 PM IST