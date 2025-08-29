कपकोट (उत्तराखंड): बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि, 3 लोग लापता चल रहे हैं. ऐसे में आज स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया अपने क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें गदेरा पार करना पड़ गया. जहां विधायक को तो एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सियों के सहारे गदेरा पार करवा दिया, लेकिन उनका गनर भारी बहाव में अचानक गदेरे में बह गया. जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, एसडीआरएफ के जवानों ने कुछ दूरी पर जाकर गनर को बमुश्किल बचाया.

जानकारी के मुताबिक, बागेश्वर जिले के कपकोट के तल्ला दानपुर अंतर्गत कन्यालीकोट पौंसारी गांव में अतिवृष्टि से भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे 6 मकान मलबे की चपेट में आ गए. मलबे में दबकर 2 लोग (बसंती देवी पत्नी रमेश चंद्र जोशी और बचुली देवी) की मौत हो गई. इसके अलावा 3 लोग रमेश चंद्र जोशी, गिरीश और पूरण जोशी लापता हैं. ऐसे में आज शुक्रवार 29 अगस्त को कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया हालातों का जायजा लेने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उफनता बरसाती गदेरा मिल गया.

विधायक सुरेश गढ़िया के गनर बहे: विधायक सुरेश गढ़िया को एसडीआरएफ के जवान रस्सियों की मदद से गदेरा पार करवाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से उनका गनर बह गया. गनर मटमैले पानी के बहाव में काफी दूर तक बहता चला गया. ये देखकर एसडीआरएफ के जवान समेत अन्य लोगों ने बमुश्किल गनर को बचाया. यह नजारा देख मौके पर मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए.

बता दें कि, उत्तराखंड में मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि नदी नालों में ना जाएं, लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं रेस्क्यू में लगे जवानों और नेताओं के साथ भी हो रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने-अपने क्षेत्र में पहुंचकर जनता से संवाद करते रहें और आपदा की इस घड़ी में सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में रहें. यही वजह है कि विधायक गढ़िया भी आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं.

रुद्रप्रयाग में 1 और चमोली में 2 लोगों की मौत: बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रहा है. गढ़वाल के कई इलाके बारिश की वजह से मुख्यालय से कट गए हैं. इतना ही नहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी में काफी नुकसान पहुंचा है. जहां रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में 1 महिला की मौत हो गई तो 8 लोग लापता हैं.

बागेश्वर में 2 लोगों की गई जान: वहीं, चमोली जिले के मोपाटा गांव में मलबे में दबने से पति-पत्नी की मौत हो गई. वहीं, दो लोग घायल हो गए. उधर, कुमाऊं में भी हालात खराब हैं. खासकर बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में तबाही मची है. जहां मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि, 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

