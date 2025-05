ETV Bharat / bharat

कुरूक्षेत्र में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और भाजपा पार्षद के पति के बीच हाथापाई, कुर्सी से उठकर आपस में भिड़े, जमकर हुआ हंगामा - THANESAR CITY COUNCIL MEETING

विधायक और पार्षद पति में हुआ झगड़ा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 23, 2025 at 8:14 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 8:57 PM IST 6 Min Read

कुरुक्षेत्र: थानेसर नगर परिषद की बैठक शुक्रवार दोपहर 3 बजे शुरू हुई, लेकिन इसमें विधायक अशोक अरोड़ा और पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा बैठक के दौरान ही आपस में भिड़ गए. बैठक शुरू होते ही पार्षदों के बीच आपसी बातचीत को लेकर विवाद शुरू हो गया. इस दौरान स्थानीय विधायक अशोक अरोड़ा भी मौजूद थे, और मामला इतना बढ़ा कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई. अरोड़ा ने नरेंद्र शर्मा के बैठक में शामिल होने का किया विरोध नगर परिषद ने पत्र जारी कर पार्षद प्रतिनिधियों और मीडिया की बैठक में एंट्री पर रोक लगा दी थी. बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा, चेयरपर्सन माफी ढांडा, बीजेपी पार्षद के पति नरेंद्र शर्मा निंदी समेत कई पार्षद मौजूद थे. अरोड़ा ने नरेंद्र शर्मा के बैठक में शामिल होने का विरोध किया, जिस पर शर्मा ने कहा कि पहले भी पार्षद प्रतिनिधि बैठक में शामिल होते रहे हैं और वे बाहर नहीं जाएंगे. इस पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. अन्य पार्षदों ने बीच-बचाव किया, और विधायक के गनमैन ने उन्हें अलग किया. विधायक और पार्षद पति में हुआ झगड़ा (ETV Bharat) दोनों अपनी कुर्सियों से उठकर भिड़ गए बैठक में शर्मा और अरोड़ा के बीच बहस इतनी बढ़ी कि दोनों अपनी कुर्सियों से उठकर भिड़ गए. शोर-शराबे के बीच बीजेपी पार्षदों ने अरोड़ा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. अरोड़ा थानेसर से कांग्रेस विधायक हैं, जबकि शर्मा पहले उनके करीबी थे और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं. इस विवाद का कारण यह था कि केवल पार्षदों को बैठक में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन शर्मा (पार्षद के पति) और अरोड़ा (विधायक) दोनों ही वहां मौजूद थे. हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाया गया, जिसने स्थिति को शांत कराया. हंगामा बढ़ने पर बैठक स्थगित बताया गया कि अरोड़ा के सुरक्षाकर्मी ने गन निकालकर उन्हें सुरक्षित किया, हालांकि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) राजेश कुमार ने इस बात से इनकार किया. एक अन्य पार्षद प्रतिनिधि सतीश मदान टोनी और उनके बेटे ने भी अरोड़ा के साथ बदतमीजी की. हंगामा बढ़ने पर अरोड़ा के समर्थक भी पहुंचे, और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अरोड़ा ने कहा कि जब तक बाहरी व्यक्तियों को बाहर नहीं किया जाता, तब तक कार्यवाही शुरू नहीं होगी. आखिरकार, हंगामा बढ़ने पर बैठक स्थगित कर दी गई.

जानिए दोनों पक्षों ने क्या कहा (ETV Bharat) स्थगित हुई बैठक, लेकिन तनाव बरकरार विधायक अशोक अरोड़ा और नरेंद्र शर्मा के बीच हुई मारपीट और हंगामे ने थानेसर नगर परिषद की बैठक को चर्चा का विषय बना दिया. अरोड़ा का कहना था कि नियमों के अनुसार केवल पार्षदों को ही बैठक में शामिल होना चाहिए. दूसरी ओर, शर्मा और अन्य पार्षद प्रतिनिधियों ने उनके रवैये का विरोध किया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा. अंततः, तनाव और अव्यवस्था के चलते बैठक को स्थगित करना पड़ा, और मामला शांत होने तक विवाद चर्चा में बना रहा. अशोक अरोड़ा के खिलाफ नारेबाजी करते पार्षद गण (ETV Bharat) ये लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन : वहीं, अब इस मामले में राजनीति तेज हो गई है. शुक्रवार शाम को कुरुक्षेत्र थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने प्रेसवार्ता कर कहा कि नगर परिषद हाउस की बैठक में आज उन पर किया गया जानलेवा हमला देश के लोकतंत्र पर हमला है और लोकतंत्र के इतिहास में ये काला दिन है. अशोक अरोड़ा केडीबी रोड स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्तालाप कर रहे थे. उन्होंने जानकारी दी कि आज वह नप हाउस की बैठक में भाग लेने के लिए निर्धारित समय सायं तीन बजे पहुंचे. उन्होंने देखा कि हाउस में पार्षदों के अलावा सत्ता पक्ष से संबंधित अनेक आउटसाइडर्स बैठे हुए थे. बैठक शुरु होते ही उन्होंने नप के कार्यकारी अधिकारी से पूछा कि उन द्वारा 22 मई को जारी आदेश के अनुसार हाउस की बैठक में केवल पार्षद ही बैठ सकते है. फिर इस बैठक में आउससाइडर्स क्यों बैठे हुए है. इससे पहले कि कार्यकारी अधिकारी कुछ जवाब देते, वहां पर बैठे कुछ बाहरी व्यक्तियों ने उनके साथ गाली गलौच शुरू कर दिया और उन पर जानलेवा हमला किया. मीटिंग हाल में हो रहे शोर-शराबे को सुनकर बाहर खड़ा उनका सुरक्षा कर्मी अंदर आया और जब सुरक्षा कर्मी ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो इन बाहरी लोगों ने सुरक्षाकर्मी पर भी हमला कर दिया और उसकी डयूटी में बाधा डाली. उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर किया गया जानलेवा हमला एक सुनयोजित साजिश के तहत किया गया. मीडिया इन अवांछित तत्वों की गुंडागर्दी न दिखा सके इसलिए नप द्वारा हाउस की मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी का आदेश जारी किया गया था. राज्यपाल और सीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे : अरोड़ा ने कहा कि नगर परिषद पर पिछले लगभग 20 वर्षोें से काबिज नेता नहीं चाहते कि उनके घोटालों की चर्चा वो हाउस की बैठक में उठाए. पिछले कुछ दिनों से नप में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उन्होंने उठाए है. दो दिन में कुछ ठेकेदारों ने नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली है. नगर परिषद में हुए पिछले कई सालों के भ्रष्टाचार के मुद्दे दबाने के लिए ही उन पर जानलेवा हमला किया गया. उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी एसपी कुरुक्षेत्र को दे दी गई है. विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल से मिलकर सारी घटना की जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर इस प्रकार की गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे. गुंडागर्दी बर्दास्त नहीं होगी : अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने सारी घटना की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को दे दी है. यदि कुरुक्षेत्र पुलिस ने तीन दिन के अंदर उन पर जानलेवा हमला करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की तो वो अपने साथियों से विचार विमर्श करके आगामी रणनीति बनाएंगे. उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी. वे थानेसर हलके की जनता की आवाज उठाने से पीछे नही हटेंगे. दीपेंद्र हुड्डा बोले- सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे : वहीं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई को लेकर निंदा की. उन्होंने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी पर उतर आई है. हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे.

