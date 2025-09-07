ETV Bharat / bharat

टॉयलेट में न्यूज पढ़ने और सोशल मीडिया यूज करने वाले सावधान, बवासीर का खतरा, स्टडी में दावा

कैनबरा: हममें से कई लोग ऐसे हैं, जो शौचालय में अपने स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करने के आदी हैं, लेकिन रविवार को पब्लिश संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि इस आदत से बवासीर होने का खतरा 46 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. दरअसल,अध्ययन में कहा गया है कि शौचालय करते समय फोन पर समय बिताने से आपके मलद्वार (Anus) में और उसके आसपास ये दर्दनाक गांठें कैसे हो सकती हैं?

हर स्वस्थ व्यक्ति को बवासीर होती है, जिसे कभी-कभी पाइल्स भी कहा जाता है. ये मलद्वार के पास गद्देदार टिश्यू और ब्लड सेल के स्तंभ होते हैं. बवासीर मल त्याग को कंट्रोल रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

जब सब कुछ ठीक होता है, तो हम इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बवासीर होने पर इनमें सूजन आ सकती है और इससे दर्द, रक्तस्राव या मलद्वार के अंदर गांठ जैसा महसूस होना (आंतरिक बवासीर) या बाहर की ओर उभार (बाहरी बवासीर) जैसे लक्षण हो सकते हैं. इसलिए जब किसी को बवासीर होती है, तो इसका मतलब है कि उसमें सूजन आ गई है या लक्षण दिखाई देने लगे हैं.

बवासीर होने की संभावना अधिक कब होती है?

अगर आपकी उम्र ज़्यादा है (45 से ज़्यादा) है, कोई महिला गर्भवती है, आपका वजन ज़्यादा है आपको लगातार कब्ज या दस्त की समस्या है , आप नियमित रूप से भारी चीज़ें उठाते हैं या आप शौचालय में बहुत समय बिताते हैं.

शौचालय जाने के समय और बवासीर के बीच संबंध

लंबे समय तक बैठे रहने को आमतौर पर बवासीर होने से नहीं जोड़ा गया है. हालांकि, एक मानक टॉयलेट सीट - कुर्सी या सोफे के विपरीत इसमें एक बड़ा आंतरिक छिद्र होता है जो पेल्विक फ्लोर (मांसपेशियों और लिगामेंट का वह समूह जो मूत्राशय, आंत्र और गर्भाशय को सहारा देता है) को कोई सहारा नहीं देता.

ऐसा माना जाता है कि टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठने से पेल्विक फ्लोर के अंदर दबाव बढ़ जाता है और मलद्वार के वस्कूलर कुशन में ब्लड जमा हो जाता है. इससे बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है.

नए अध्ययन में क्या देखा गया?

नए अमेरिकी अध्ययन में 45 साल और उससे अधिक आयु के 125 वयस्कों को शामिल किया गया, जो बेथ इजराइल डीकोनेस मेडिकल सेंटर में कोलोनोस्कोपी करवा रहे थे.रिसर्टर्स ने शौचालय का इस्तेमाल करते समय उनकी स्मार्टफोन की आदतों के बारे में सर्वे किया, जिसमें यह भी शामिल था कि वे कितनी बार और कितनी देर तक अपना फोन देखते हैं.