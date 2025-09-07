टॉयलेट में न्यूज पढ़ने और सोशल मीडिया यूज करने वाले सावधान, बवासीर का खतरा, स्टडी में दावा
टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठने से पेल्विक फ्लोर के अंदर दबाव बढ़ जाता है और मलद्वार के वस्कूलर कुशन में ब्लड जमा हो.
Published : September 7, 2025 at 9:21 AM IST
कैनबरा: हममें से कई लोग ऐसे हैं, जो शौचालय में अपने स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करने के आदी हैं, लेकिन रविवार को पब्लिश संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि इस आदत से बवासीर होने का खतरा 46 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. दरअसल,अध्ययन में कहा गया है कि शौचालय करते समय फोन पर समय बिताने से आपके मलद्वार (Anus) में और उसके आसपास ये दर्दनाक गांठें कैसे हो सकती हैं?
हर स्वस्थ व्यक्ति को बवासीर होती है, जिसे कभी-कभी पाइल्स भी कहा जाता है. ये मलद्वार के पास गद्देदार टिश्यू और ब्लड सेल के स्तंभ होते हैं. बवासीर मल त्याग को कंट्रोल रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
जब सब कुछ ठीक होता है, तो हम इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बवासीर होने पर इनमें सूजन आ सकती है और इससे दर्द, रक्तस्राव या मलद्वार के अंदर गांठ जैसा महसूस होना (आंतरिक बवासीर) या बाहर की ओर उभार (बाहरी बवासीर) जैसे लक्षण हो सकते हैं. इसलिए जब किसी को बवासीर होती है, तो इसका मतलब है कि उसमें सूजन आ गई है या लक्षण दिखाई देने लगे हैं.
बवासीर होने की संभावना अधिक कब होती है?
अगर आपकी उम्र ज़्यादा है (45 से ज़्यादा) है, कोई महिला गर्भवती है, आपका वजन ज़्यादा है आपको लगातार कब्ज या दस्त की समस्या है , आप नियमित रूप से भारी चीज़ें उठाते हैं या आप शौचालय में बहुत समय बिताते हैं.
शौचालय जाने के समय और बवासीर के बीच संबंध
लंबे समय तक बैठे रहने को आमतौर पर बवासीर होने से नहीं जोड़ा गया है. हालांकि, एक मानक टॉयलेट सीट - कुर्सी या सोफे के विपरीत इसमें एक बड़ा आंतरिक छिद्र होता है जो पेल्विक फ्लोर (मांसपेशियों और लिगामेंट का वह समूह जो मूत्राशय, आंत्र और गर्भाशय को सहारा देता है) को कोई सहारा नहीं देता.
ऐसा माना जाता है कि टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठने से पेल्विक फ्लोर के अंदर दबाव बढ़ जाता है और मलद्वार के वस्कूलर कुशन में ब्लड जमा हो जाता है. इससे बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है.
नए अध्ययन में क्या देखा गया?
नए अमेरिकी अध्ययन में 45 साल और उससे अधिक आयु के 125 वयस्कों को शामिल किया गया, जो बेथ इजराइल डीकोनेस मेडिकल सेंटर में कोलोनोस्कोपी करवा रहे थे.रिसर्टर्स ने शौचालय का इस्तेमाल करते समय उनकी स्मार्टफोन की आदतों के बारे में सर्वे किया, जिसमें यह भी शामिल था कि वे कितनी बार और कितनी देर तक अपना फोन देखते हैं.
सर्वे में भाग लेने वाले अन्य ने व्यवहारों जैसे कि जोर लगाना, फाइबर का सेवन और कितनी शारीरिक गतिविधि की, के बारे में भी बताया. रिसर्चर ने रिकॉर्ड किया कि क्या उन्हें बवासीर है. चूंकि सभी प्रतिभागियों की कोलोनोस्कोपी हो रही थी, इसलिए आंतरिक बवासीर की उपस्थिति की प्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की जा सकी.
अध्ययन से क्या पता चला?
सभी प्रतिभागियों में से दो-तिहाई (66 प्रतिशत) ने शौचालय में रहते हुए स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया. इनमें सबसे आम गतिविधि न्यूज पढ़ना (54.3 प्रतिशत) थी, उसके बाद सोशल मीडिया (44.4 प्रतिशत) का स्थान था. जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते थे, वे शौचालय में उन लोगों की तुलना में ज़्यादा समय बिताते थे जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते थे.
तीन में से एक से ज़्यादा (37.3 प्रतिशत) स्मार्टफोन यूजर्स ने शौचालय में पांच मिनट से ज़्यादा समय बिताया, जबकि स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करने वालों में से सिर्फ 20 में से एक (7 प्रतिशत) ने ही शौचालय में पांच मिनट से ज़्यादा समय बिताया.
स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करने वालों की तुलना में स्मार्टफोन यूजर्स में बवासीर का खतरा 46 प्रतिशत ज़्यादा था. इसकी गणना करने के लिए रिसर्चर्स ने बवासीर के अन्य ज्ञात रिस्क फैक्टर्स जैसे लिंग, आयु, बॉडी मास इंडेक्स, व्यायाम गतिविधि, जोर लगाना और फाइबर का सेवन को ध्यान में रखा.
हालांकि, कुछ अन्य रिसर्च के विपरीत, इस अध्ययन में ज़ोर लगाने और बवासीर के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया. परिणामस्वरूप, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि शौचालय में बिताया गया समय बवासीर के लिए जोर लगाने की तुलना में अधिक जोखिम पैदा करता है. हालांकि, एक अध्ययन के आधार पर हम जोर लगाने को एक रिस्क फैक्टर के रूप में नकार नहीं सकते.
यह भी पढ़ें- जीवन बचाने के लिए भारत का डिजिटल प्रयास: iRAD और eDAR का लक्ष्य सड़क सुरक्षा में बदलाव लाना