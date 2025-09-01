हैदराबाद: चीन के तियानजिन में आज सोमवार को एससीओ समिट शुरू हो गई है. दुनिया के कई राजनेता इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ समिट के मंच में एकसाथ दिखाई दिए. तीनों ने एकदूसरे से बातचीत की. इन तीनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है.
वहीं, इस दौरान एक और नजारा देखने को मिला, जिससे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिर्ची लग सकती है. बता दें, पाकिस्तान भी इस सम्मेलन का हिस्सा है. वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल हुए हैं. आज उस समय एक ऐसा मौका आया जब पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते और हाथ में हाथ डाले चले जा रहे थे. इस समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोने में हाथ बांधे अलग-थलग दिखाई दिए. उनसे ना कोई बात कर रहा था और ना ही कोई तवज्जो दे रहा था. शहबाज शरीफ टकटकी लगाए पीएम मोदी और पुतिन को बस निहार रहे थे.
Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other Heads of States/Heads of Governments pose for a group photograph at the Shanghai Cooperation Council (SCO) Summit in Tianjin, China.— ANI (@ANI) September 1, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/wVjtDU2DCW
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिग ने एससीओ समिट के उद्घाटन पर संबोधित करते हुए कहा कि चीन एससीओ को आगे तक लेकर जाएगा. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक नीति में किसी को धमकाना नहीं चाहिए. जिनपिंग आगे कहा कि SCO ने क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग निभाया है. इस ग्रुप के सदस्य देशों की सम्मिलित अर्थव्यवस्था करीब 30 मिलियन तक पहुंच गई है. उन्होंने मंंच से एससीओ डेवलेपमेंट बैंक बनाने की भी अपील की. जिनपिंग ने कहा कि सभी सदस्य देश मित्र और साझेदार हैं.
तियानजिन में सत्र को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति ने 24 साल पहले, जब इसकी स्थापना हुई थी, तभी से एससीओ ने शंघाई भावना की स्थापना की थी, जो पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताओं की विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास की खोज पर आधारित है. हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास-निर्माण तंत्र स्थापित करने वाले पहले देश थे, जिसने हमारी विस्तृत सीमाओं को मित्रता, पारस्परिक विश्वास और सहयोग के बंधन में बदल दिया. हम आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन शक्तियों के विरुद्ध बहुपक्षीय कार्रवाई करने वाले पहले देश थे. हमने कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया.
बता दें, इससे पहले पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को एकसाथ देखा गया. तीनों महाशक्ति एक साथ देखे गए. जो आज की सबसे बड़ी तस्वीर बन गई है. पीएम मोदी ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना सुखद अनुभव था. उन्होंने काफी देर तक आपस में बातचीत की और फिर आगे बढ़ गए.
