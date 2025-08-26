रोहित कुमार सोनी, देहरादून: उत्तरकाशी के धराली समेत अन्य जगहों पर आई आपदा ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों और सरकार का ध्यान ग्लेशियर की ओर खींचा है. यही वजह है कि अब राज्य सरकार उत्तराखंड में मौजूद के हिमालयी ग्लेशियर झीलों की निगरानी को लेकर ज्यादा गंभीर हो गई है. ताकि, भविष्य में आपदा आने से पहले बचाव पर काम किया जा सके.
एक बड़ा सवाल यही है कि जब एनडीएमए ने प्रदेश के तमाम ग्लेशियरों और झीलों को चिह्नित कर उस पर निगरानी रखने की बात कही थी, लेकिन तब से लेकर अब तक डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक मात्र एक ग्लेशियर झील की ही निगरानी हो पाई है. ऐसे में कैसे और किन रणनीतियों पर हिमालय ग्लेशियरों पर निगरानी रखेगी सरकार? इसकी जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं.
उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झील संवेदनशील: उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन के दौरान भीषण आपदा का दंश झेलना पड़ता है. हर बड़ी आपदा में ग्लेशियर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. बावजूद इसके अभी तक राज्य सरकार उत्तराखंड में मौजूद 968 ग्लेशियर की निगरानी किए जाने संबंधित कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है. जबकि, पिछले साल ही एनडीएमए ने उत्तराखंड की 13 ग्लेशियर झीलों को चिन्हित किया था. जिसे संवेदनशील बताया था.
13 ग्लेशियर झीलों में से 5 अति संवेदनशील: इन 13 ग्लेशियर झीलों में से 5 ग्लेशियर झील ऐसी चिन्हित किए गई थी, जिनको अति संवेदनशील श्रेणी में रखते हुए एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए थे. इस बात को लगभग डेढ़ साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग अभी तक मात्र एक ग्लेशियर लेक की ही स्टडी कर पाई है.
उत्तराखंड में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाएं और हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राज्य सरकार ने ग्लेशियर की निगरानी का निर्णय लिया है. दरअसल, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने घोषणा किया है कि गंगोत्री ग्लेशियर समेत प्रदेश के अन्य हिमालय ग्लेशियर और उसके पास के क्षेत्र का लगातार अध्ययन कराया जाएगा.
इसके साथ ही प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा. सीएम धामी की घोषणा के बाद ही इस दिशा में पहल शुरू हो गई है. वहीं, इस मामले पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान से रिटायर्ड हिमनद वैज्ञानिक डॉ. डीपी डोभाल ने ग्लेशियर झील को लेकर अपनी बात रखी है.
"उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर हैं. हर ग्लेशियर का एक अलग वजूद है. ऐसे में सभी ग्लेशियर की निगरानी करना संभव नहीं है. हालांकि, सरकार ने कुछ ग्लेशियर की निगरानी का निर्णय लिया है. जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ग्लेशियर की निगरानी के लिए एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाएं. जिसके जरिए बेहतर ढंग से ग्लेशियर की निगरानी की जा सकती है."- डॉ. डीपी डोभाल, पूर्व हिमनद वैज्ञानिक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान
ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए इन 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करने की जरूरत-
पहला फिजिकल स्टडी यानी ग्लेशियर में हो रहे बदलाव की जानकारी जुटानी होगी. ग्लेशियर में हो रहे बदलाव की वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग की स्थिति, कौन-कौन से लेक फीचर्स बना रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है.
दूसरा मेट्रोलॉजिकल स्टडी करने की जरूरत है. यह स्टडी सिर्फ एक ग्लेशियर में नहीं बल्कि, सभी ग्लेशियर में किया जाना चाहिए. इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का नेटवर्क विकसित करना होगा. जिसमें तापमान, स्नो फॉल से लेकर हर पहलुओं की स्टडी करने की जरूरत है. हालांकि, यह स्टडी कम से कम 5 से 10 सालों तक होना चाहिए, तब जाकर के सही जानकारी मिल पाएगी.
तीसरी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए. क्योंकि, हर आपदा में पानी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इस स्टडी के तहत ग्लेशियर से होने वाला वाटर डिस्चार्ज की पूरी जानकारी मिलेगी. हालांकि, स्टडी हर ग्लेशियर में नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ग्लेशियर चिह्नित कर उसमें हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किया जा सकता है.
पूर्व हिमनद वैज्ञानिक डीपी डोभाल ने कहा कि वर्तमान समय में यह टेक्नोलॉजी मौजूद है कि नदियों में ग्लेशियर से आने वाले वाटर की जांच कर यह पता लगाया जा सकता है कि कितना पानी बारिश का है? कितना पानी बर्फ का है और कितना पानी ग्लेशियर का है? यानी नदियों में आने वाले पानी में किस-किस का कितना कॉन्ट्रिब्यूशन है, इसकी जानकारी आसानी से निकल जा सकती है.
पानी में आने वाले गाद का भी हो अध्ययन: इसके साथ ही पानी में आने वाले गाद (Sediments) की भी जांच होनी चाहिए. सेडिमेंट की साइज क्या है? क्या-क्या चीज पानी के साथ रहकर आ रही हैं? इन तीनों स्टडी के बाद ही कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं. ये तीनों स्टडी इतना मददगार साबित होगी कि किसी भी आपदा आने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है.
ग्लेशियरों की निगरानी के सवाल पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई घोषणा के तहत आपदा प्रबंधन विभाग कार्रवाई कर रहा है. जिसके तहत रणनीतियां बनाई जा रही है कि किस तरह से ग्लेशियरों की निगरानी की जाएगी.
"उत्तराखंड में 5 ग्लेशियर झील जो काफी संवेदनशील हैं, उसमें से एक ग्लेशियर झील की निगरानी की जा चुकी है. ऐसे में इस साल भी अन्य ग्लेशियर झीलों में जाकर अध्ययन करने की कार्रवाई की जाएगी. जिस झील की निगरानी आपदा प्रबंधन विभाग नहीं कर सकता है, वहां पर अन्य संस्थानों को भेजने की कार्रवाई की जा रही है."- विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
ग्राउंड जीरो से लेकर सैटेलाइट इमेज के जरिए मॉनिटरिंग: इसके अलावा विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सभी ग्लेशियर झीलों पर निगरानी रखी जा रही है. क्योंकि, ग्राउंड जीरो पर जाने के अलावा भी कुछ विकल्प होते हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है. जिसके तहत सैटेलाइट इमेज के जरिए इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों की निगरानी आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही तमाम केंद्रीय संस्थानों की ओर से किया जाता है.
ग्लेशियर झीलों के आकार पर निगरानी: ग्लेशियर झीलों का आकार किस तरह से बदल रहा है और वो कितना खतरनाक हो सकता है, उस पर निगरानी रखी जा रही है. ग्राउंड जीरो पर टीम भेजना एक काम है, लेकिन इनकी निगरानी लगातार की जा रही है. इसके अलावा सेंसर लगाने, सायरन लगाने और जागरूकता फैलाने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है.
