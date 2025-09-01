चंचल मुखर्जी.
नई दिल्लीः भारत सरकार 3 अक्टूबर से "लैब टू लैंड" कार्यक्रम शुरू कर रही है. वैज्ञानिक सीधे गांवों में पहुंचकर किसानों को रबी फसल के खेती के लिए नई तकनीकों, उन्नत बीजों, मिट्टी की सेहत और कम लागत में ज्यादा उत्पादन के तरीकों के बारे में बताएंगे. इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को और बेहतर बना सकेंगे.
नई तकनीकों का ज्ञान खेतों तकः
भारत सरकार की "लैब टू लैंड" पहल के तहत वैज्ञानिक रबी फसलों के लिए आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में किसानों को बताएंगे. इसका मकसद है कि किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाएं और लागत कम करें. यह पहल खासकर दूरदराज के गांवों में रहने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि उन्हें अब खेती में नवाचारों की जानकारी सीधे उनके खेतों तक मिलेगी.
किसानों को वैज्ञानिकों का साथः
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है कि वैज्ञानिकों की टीमें किसानों को नई तकनीकों और उन्नत खेती के उपायों की जानकारी देंगी. यह अभियान न केवल किसानों को नई तकनीकों से जोड़ेगा, बल्कि उन्हें व्यावहारिक तरीके सिखाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और खर्च कम होगा.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "वैज्ञानिकों की विभिन्न टीमें किसानों को नई तकनीकों और उन्नत कृषि उपायों की जानकारी देंगी और यह अभियान न केवल किसानों को नई तकनीकों से जोड़ेगा, बल्कि उन्हें उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के व्यावहारिक तरीके भी सिखाएगा."
2170 टीमें किसानों के साथः
मंत्री चौहान ने बताया कि देश में करीब 16 हजार वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में शोध कर रहे हैं, लेकिन उनका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा. इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 2170 टीमें बनाई हैं, जो वैज्ञानिकों को सीधे किसानों से जोड़ेंगी. यह पहल भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके.
मिट्टी, बीज और पानी का सही उपयोगः
आईसीएआर-आईएआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आरएस बाना ने बताया कि खरीफ फसलों के दौरान इस अभियान से किसानों को काफी फायदा हुआ. किसानों को मिट्टी की सेहत, उर्वरकों और पानी के सही उपयोग और अच्छे बीजों की जानकारी मिली. कई किसान अब आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं.
क्षेत्र के हिसाब से तकनीकी सलाहः
इस पहल का लक्ष्य है कि किसानों को रबी फसलों के लिए क्षेत्र-विशेष तकनीकों की जानकारी दी जाए. साथ ही, उन्हें सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में बताया जाएगा. मिट्टी की जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड के उपयोग और उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल की सलाह दी जाएगी. इसके अलावा, किसानों से उनकी राय भी ली जाएगी.
कम लागत, ज्यादा मुनाफाः
उत्तर प्रदेश के किसान अमरपाल ने बताया कि इस तरह की सरकारी पहल से उन्हें कम लागत में खेती के नए तरीके सीखने को मिले, जिससे उत्पादन बढ़ा और आय में इजाफा हुआ. यह पहल किसानों को नवाचारों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है.
खरीफ में मिली सफलता, अब रबी की बारीः
इस साल खरीफ फसलों के दौरान सरकार ने 20 राज्यों में 2170 वैज्ञानिकों की टीमों के जरिए 720 जिलों में 61 हजार कार्यक्रम आयोजित किए. इनमें 1.35 करोड़ से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया. इन कार्यक्रमों ने किसानों को खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती, डेयरी, मुर्गीपालन, मछलीपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन जैसे क्षेत्रों में बेहतर तरीके सिखाए. साथ ही, 300 किसान-नेतृत्व वाले नवाचार, 70 नीतिगत मुद्दे और 500 शोध योग्य विषयों को दर्ज किया गया.
