देहरादून (किरणकांत शर्मा): उत्तराखंड में अक्सर मॉनसून सीजन के दौरान आपदा जैसे हालात बनते देखे जाते हैं. इस साल भी मानसून ने जाते-जाते धराली आपदा के तौर पर बड़ी आपदा रिकॉर्ड में दर्ज कराई. उत्तरकाशी के धराली में आई 5 अगस्त की भीषण बाढ़ ने धराली बाजार का अस्तित्व मिटा दिया. कई लोगों की गाढ़ी कमाई बह गई, जबकि कई लोग लापता हो गए, जिनकी खोज अभी जारी है. लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा कि ये भयानक आपदा आई कैसे? अब तमाम वैज्ञानिक इस घटना के पीछे के कारणों को जानने के लिए अलग-अलग कारकों पर रिसर्च कर रहे हैं.

क्या हुआ था उस दिन: उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे एक छोटी-सी नदी खीर गंगा में अचानक आई बाढ़ ने धराली बाजार को बर्बाद कर दिया. भीषण आपदा में कई घर, दुकानें, होटल और इमारतें बह गईं. जबकि कई लोग लापता हो गए. आपदा नियंत्रण कक्ष की मानें तो 66 लोग अभी भी लापता हैं. जबकि कुछ लोगों के शव बरामद किए गए हैं. ऐसे में 30 फीट मलबे के नीचे दबे शवों के कारण मृतकों की संख्या का सटीक आंकड़ा जुटाना मुश्किल हो रहा है. बचाव कार्य तेजी से जारी है. लेकिन मौसम के लगातार बदलाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है.

धराली आपदा के बाद एसडीआरएफ कर रही सर्च ऑपरेशन

याद आई रैणी आपदा: धराली आपदा ने 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले के रैणी गांव में आई विनाशकारी बाढ़ की यादों को ताजा कर दिया है. जिसमें रैणी गांव के ऊपर ग्लेशियर टूटने से आई ऋषिगंगा नदी में बाढ़ ने 204 लोगों की जान ले ली थी. इस आपदा में दो जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा था.

5 अगस्त को आई आपदा से पूरा धराली बाजार मलबे से पट गया.

धराली और रैणी आपदा में कई समानताएं हैं. दोनों में मलबा, पानी और विशाल चट्टानों का मिश्रण, इमारतों और लोगों को बहा ले गया. पास ही बहने वाली खीरगाड़ के अलावा हर्षिल गाड़ और झाला गाड़ नदियां भी 5 अगस्त को उफान पर थी. हर्षिल में तो भारतीय सेना का एक शिविर भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं.

- यशपाल सुंदरियाल, पूर्व भू-वैज्ञानिक, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय -

हिमस्खलन ने बिगाड़ी स्थिति: वरिष्ठ भूवैज्ञानिक नवीन जुयाल, जो तीन दशकों से उत्तराखंड की भू-आकृति पर शोध कर रहे हैं, उन्होंने इस आपदा का कारण एक हैंगिंग ग्लेशियर में हुए हिमस्खलन को बताया. हैंगिंग ग्लेशियर, उथले गड्ढों में जमा बर्फ के क्षेत्र होते हैं, जो 1850 में लिटिल आइस एज के बाद सिकुड़ गए थे. इनके पीछे छोड़ा गया मोरेन (असंगठित मलबा) कटाव और हिमस्खलन के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है.

आपदा के कारण कई घर और होटल बह गए.

जुयाल के अनुसार, 3 से 5 अगस्त तक हुई लगातार मध्यम बारिश ने खीरगाड़ को पानी देने वाले सर्क ग्लेशियर में चट्टान और बर्फ के हिमस्खलन को ट्रिगर किया. उन्होंने बताया कि इस साल बसंत तक बर्फबारी का दौर बढ़ा था, जिसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है. बसंत की बर्फ में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो ग्लेशियर के सामने के गड्ढे को अस्थिर कर देती है. लगातार बारिश ने गड्ढे में जमा बर्फ को संतृप्त (पूरी तरह से भरा हुआ) कर दिया, जिससे दरारें विकसित हुईं और अंत में इसका एक हिस्सा ढह गया.

आपदा के तुरंत बाद सेना ने रेस्क्यू चलाया.

इसके बाद खड़ी ढलान के कारण मलबा, पत्थर और पानी का तेज प्रवाह धराली की ओर बढ़ा, जिसने गांव में भयंकर तबाही मचाई. जुयाल का अनुमान है कि ये तीनों नदियां (खीरगाड़, हर्षिल गाड़ और झाला गाड़) एक समान भू-आकृति से से निकलती है और संभवत इनमें हिमस्खलन हुआ होगा. हालांकि, कुछ लोगों ने इस आपदा को ग्लेशियल झील के फटने (GLOF) से जोड़ा. लेकिन जुयाल ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इस संभावना को खारिज किया.

धराली आपदा में कई होटल और लॉज मलबे के नीचे दब गए.

तेज बारिश ने भूस्खलन को ट्रिगर किया होगा, जिससे एक अस्थायी बांध बना और फिर टूट गया. जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन झील विस्फोट बाढ़ (LLOF) आई. स्थानीय लोगों ने भी बताया कि बाढ़ से पहले खीरगाड़ में पानी की मात्रा कम हो गई थी, जो इस बात को पुख्ता भी करता है.

- पीयूष रौतेला, पूर्व कार्यकारी निदेशक, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -

बादल फटने का दावा: उत्तराखंड सरकार ने शुरुआत में इस आपदा को बादल फटने से जोड़ा था. लेकिन विशेषज्ञों ने इस दावे पर सवाल उसके तुरंत बाद उठा दिए थे. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने उसी दौरान स्पष्ट कर दिया था कि 3 से 5 अगस्त के बीच उत्तरकाशी में केवल हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

आपदा के बाद सेना ने हर्षिल घाटी में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया.

आईआईटी रुड़की के सहायक प्रोफेसर अंकित अग्रवाल ने वर्षा डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें अधिकतम 36 मिमी प्रति घंटा वर्षा दर्ज हुई, जो बादल फटने की सामान्य सीमा (100 मिमी प्रति घंटा) से काफी कम है. अग्रवाल ने कहा कि बादल फटने की पुष्टि के लिए और विश्लेषण की जरूरत है.

आपदा के धराली में करीब 30 फीट तक मलबा जमा है.

धराली को बार-बार बाढ़ से खतरा: खीरगाड़ में यह पहली बाढ़ नहीं है. 2013 में भी इस नदी में बाढ़ आई थी, जिसने धराली में भारी मलबा जमा कर दिया था और राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया था. धराली का बाजार क्षेत्र एक डेब्रिस-फ्लो फैन (मलबे का पंखा) पर बना है, जो स्वाभाविक रूप से अस्थिर है.

हर्षिल में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर उत्तरकाशी लाया गया.

चेतावनी: पूर्व भू-वैज्ञानिक यशपाल सुंदरियाल ने चेतावनी दी कि यह क्षेत्र मानव बस्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है. इस बाढ़ में क्षतिग्रस्त इमारतें नदी के पुराने रास्ते पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी. वैज्ञानिक सैटेलाइट डेटा और मौसम विश्लेषण के जरिए आपदा के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटे हैं.

धराली में आपदा के अलावा उत्तरकाशी में बारिश ने काफी नुकसान किया.

जलवायु परिवर्तन और अनियोजित निर्माण का खतरा: आपदा हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और अनियोजित निर्माण के खतरों को फिर से उजागर करती है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण और बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है.

5 अगस्त को आई धराली आपदा: 5 अगस्त दोपहर 1:30 बजे धराली में भीषण आपदा आई. आपदा के कुछ देर बाद ही हर्षिल आर्मी कैंप से जवानों की टुकड़ी मौके पर पहुंच गए थे. बचाओ और रेस्क्यू अभियान तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया. शाम होते होते राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी हादसे पर नजर रखनी शुरू कर दी. केंद्र सरकार ने वायु सेवा के हेलीकॉप्टरों को उत्तराखंड के लिए रवाना किया. हालांकि आपदा सिर्फ धारली में ही नहीं आई, बल्कि हर्षिल और एक अन्य इलाके पर भी इसी तरह से मलबे और पानी का सैलाब आया.

आपदा के बाद तीन दिन तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर ही कैंप किया और राहत, बचाव कार्यों की निगरानी की. आपदा के बाद से अब तक राज्य सरकार और तमाम एजेंसियों ने धराली तक पहुंचने वाली सड़क और एक पुल का निर्माण किया है. हालांकि, अभी भी कई सड़कें टूटी हुई हैं. धराली में बिजली और मोबाइल नेटवर्क अब काफी हद तक बहाल हो गए हैं. लेकिन रास्ता खराब होने या टूटने की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा पूरी तरह से बंद है.

राज्य सरकार की तरफ से 90 से अधिक लोगों को स्थानीय विधायक सुरेश सिंह चौहान के द्वारा पांच-पांच लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं. धराली आपदा पीड़ितों की मदद के लिए भी कई लोग आगे आए हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी ने उत्तराखंड राहत कोष में 1-2 करोड़ रुपए दिए हैं. अब तक लगभग 1250 से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. इस पूरे घटनाक्रम में पांच लोगों की मृत्यु पुष्टि की गई है.

किस राज्य के कितने लोग लापता: धराली आपदा में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. धराली गांव के एक युवक आकाश पंवार का शव मिल गया है. लापता 42 लोगों में 9 सेना के जवान के साथ ही धराली गांव के 8 और निकटवर्ती क्षेत्रों के 5 लोग शामिल हैं. टिहरी जिले का 1, बिहार के 13 और उत्तर प्रदेश के 6 व्यक्ति भी लापता बताए गए हैं. इनके अतिरिक्त 24 नेपाली मजदूरों के लापता होने की भी सूचना है. इन मजदूरों के संबंध में उनके ठेकेदारों से अधिक विवरण नहीं मिल पाया है. ठेकेदारों को कहा गया है कि इन मजदूरों के मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी प्राप्त की जाए. अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मजदूर हादसे के बाद अपने घर चले गए हों.

