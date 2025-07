ETV Bharat / bharat

झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: स्कूल भवन की छत ढहने से 4 बच्चों की मौत, रेस्क्यू जारी - SCHOOL ROOF FALLS IN JHALAWAR

झालावाड़ में दर्दनाक हादसा ( फोटो ईटीवी भारत झालावाड़ )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 25, 2025 at 9:40 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 9:52 AM IST 4 Min Read

झालावाड़ : जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. पीपलोदी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक गिर गई. हादसे में करीब 19 बच्चे मलबे में दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राप्त जानकारी के अनुसार, बच्चे स्कूल पहुंचने के बाद प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी स्कूल भवन का एक कमरा अचानक गिर गया. छत गिरने से 19 बच्चे दब गए, जिन्हें ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ की मदद से बाहर निकाला गया. दांगीपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी बच्चों को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया है. जिला प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. चार बच्चों की मौत, कई घायल : सभी घायल छात्रों को मनोहरथाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार बच्चों को मृत घोषित कर दिया. शेष 15 घायलों में से 8 को गंभीर स्थिति में झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है. स्कूल भवन की छत ढहने से 4 बच्चों की मौत, रेस्क्यू जारी (वीडियो ईटीवी भारत झालावाड़) इसे भी पढ़ें: श्री डूंगरगढ़ में दो कारों में आमने-सामने टक्कर, 5 की मौत, खाटू श्याम से लौटते समय हुआ हादसा

स्कूल हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच - शिक्षा मंत्री (वीडियो ईटीवी भारत डीग) शिक्षा मंत्री बोले होगी उच्च स्तरीय जांच : झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पिपलोदी गांव के स्कूल से दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं. विद्यालय की छत गिरने से कुछ बच्चे के मौके पर ही मौत की खबर मिली है, जबकि कुछ बच्चे घायल हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसे लेकर जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए. सभी बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पर हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए. उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी?. फिलहाल जिला कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं, उनके अलावा प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के सीबीईओ को मौके पर जाने की निर्देश दिए गए हैं कि वो वहां सारी स्थितियों को देखें और जो भी सहायता कर सकते हैं, वह करें. CM ने जताया दुख : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ स्कूल में हुए हादसे पर दुःख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 'झालावाड़ के पीपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक, घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें, शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें ॐ शांति!' हादसे पर राज्यपाल की शोक संवेदना : राज्यापाल हरिभाऊ बागडे ने झालावाड़ के पीपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है. उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार मनोहरथाना ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीपलोदी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ.स्कूल भवन के क्षतिग्रस्त कमरे की दीवार अचानक ढह गई. इधर मनोहर थाना कस्बे ब्लॉक इंचार्ज दुलीचंद ने बताया कि पीपलोदी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 60 बच्चों का नामांकन है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिससे स्कूल भवन कमजोर हो गया था.

