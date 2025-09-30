डोडा में उर्दू की जगह हिंदी में लिखवा दिया स्कूल का नाम, नाराजगी बढ़ी तो उठाया ये कदम!
देश के कई राज्यों में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है. इस बीच जम्मू-कश्मीर में यह विवाद सामने आया. समय रहते सुलझा लिया.
Published : September 30, 2025 at 6:58 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के डोडा में एक स्कूल के साइन बोर्ड पर उर्दू की जगह हिंदी लिखने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताई. मामला तूल पकड़ता देख स्कूल प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए साइनबोर्ड पर अंग्रेजी और हिंदी के साथ उर्दू में नाम लिखवा दी.
स्थानीय लोगों के अनुसार, पुराने साइन बोर्ड पर अंग्रेजी और उर्दू में स्कूल का नाम लिखा था. हाल ही में एक नया साइन बोर्ड लगाया गया है, जिसमें उर्दू हटाकर हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखा गया. कुछ लोगों का दावा है कि आम लोगों को भाषा के नाम पर बांटने के लिए जानबूझकर यह प्रयास किया गया था.
कांग्रेस पार्टी के नेता मुदस्सिर बंदात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कृत्य बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक उर्दू भाषा है. पुराने साइन बोर्ड अंग्रेजी और उर्दू में लिखे गए थे क्योंकि क्षेत्र के अधिकांश लोग उर्दू पढ़ते हैं.
उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा थोपने का जानबूझकर किया गया प्रयास है. हमें किसी भी भाषा पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उर्दू को हटाकर हिंदी लिखना स्वीकार्य नहीं है."
कांग्रेस नेता ने स्कूल के प्रिंसिपल पर इलाके में अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इसे टाला जा सकता था. बंदात ने कहा, "हमें खुशी है कि तिरंगे वाला नया साइन बोर्ड लगाया गया, लेकिन उर्दू को हटाना स्वीकार्य नहीं है."
डोडा से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक के करीबी सहयोगी चौधरी ओवैसी कहते हैं, "हमें किसी भी भाषा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उर्दू को नहीं हटाया जाना चाहिए था. जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए."
गवर्नमेंट एचएसएस बॉयज डोडा के प्रिंसिपल ऋषि कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "नए बोर्ड में स्कूल का नाम अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था. कुछ स्थानीय लोगों ने उर्दू को हटाने पर आपत्ति जताई थी, आज इसे हल कर लिया गया. अंग्रेजी के साथ साइनबोर्ड पर उर्दू और हिंदी में भी लिख दी गई."
