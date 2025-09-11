धनबाद में पीरियड फेस्ट और पैड यात्रा, छात्राओं ने कहा- माहवारी अब शर्म नहीं, गर्व की बात है!
मासिक धर्म पर आज भी समाज में भ्रांतियां हैं. क्योंकि आज भी कोई इसपर खुलकर बात नहीं करता. लेकिन अब ऐसा नहीं है.
धनबादः समाज कई तरह की रूढ़िवादी विचार और परंपरा का तानाबाना है. लेकिन बदलते समय के साथ लोगों की सोच में तब्दीली आई है. लेकिन कुछ बातें और विचार आज भी समाज में कोढ़ की तरह हैं. इनमें से एक है मासिक धर्म, लड़कियों की शारीरिक बदलाव के बीच एक सामान्य प्रक्रिया है, फिर भी इसको लेकर खामोशी, झिझक और गलत धारणाएं लोगों के मन में घर कर गई हैं.
लेकिन आज इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आधुनिक जमाने की लड़कियां इसपर खुलकर बात करने को तैयार है और वो करती भी हैं. कुछ ऐसा ही नजारा धनबाद में नजर आया, जहां पीरियड फेस्ट मनाया गया और पैड यात्रा निकाली गयी. जिसका एक मूल मंत्र देखने को मिला कि पता चलने दो!
जहां पहले माहवारी जैसे विषय पर बात करने से लोग कतराते थे. वहीं अब धनबाद शहर की सड़कों पर ढोल-नगाड़ों के साथ खुले आम ‘माहवारी शर्म की नहीं गर्व की बात है’ जैसे नारे गूंजे.
कोयला नगरी धनबाद में गुरुवार को एक अनोखी पहल देखने को मिली. जब छात्र-छात्राओं ने पीरियड्स (मासिक धर्म/माहवारी) को लेकर समाज में फैली झिझक और गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए सड़कों पर रैली निकलीं. सांची सहेली और गेल धनबाद के सहयोग से आयोजित पीरियड्स फेस्ट एवं पैड पदयात्रा का मकसद था लोगों को यह समझाना कि माहवारी कोई रोग या महामारी नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है.
सिटी सेंटर से न्यू टाउन हॉल तक निकाली गई इस पदयात्रा में जिला के लगभग 16 सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए. रैली की खास बात यह रही कि दो स्कूल बैंड ने ढोल-नगाड़ों की प्रस्तुति से पूरे माहौल को ऊर्जावान बना दिया. छात्र-छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे– माहवारी शर्म नहीं, स्वाभिमान है और स्वास्थ्य और शिक्षा सबका अधिकार है.
दिल्ली से आईं सांची सहेली एनजीओ की कार्यकर्ता मालविका साहनी ने कहा हमारा मकसद है कि लोग पीरियड्स को लेकर खुलकर बात करें. यह न तो शर्म की बात है और न ही कोई महामारी, सही जानकारी से ही गलतफहमियां दूर होंगी. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि हमें माहवारी पर चुप्पी तोड़नी होगी. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए खुली बातचीत ही एक स्वस्थ और मजबूत समाज बनाने का रास्ता है.
धनबाद की 16 सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्ट नव चेतना के तहत पहले से ही माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि गेल गैस लिमिटेड और सच्ची सहेली की एक सीएसआर पहल है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पीरियड्स पर जागरूकता बढ़ाना, मिथकों को तोड़ना और न सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी इतने सवेंदनशील मुद्दे पर जागरूक करना.
माहवारी या मासिक धर्म जिसपर कभी खुल कर बात नहीं होती, यहां तक कि सैनिटरी पैड्स को भी छुपाकर रखा जाता है. इस विषय पर बच्चों ने पैड की ही शेप के कार्ड बनाकर ढोल की थाप पर नाचते, गाते धनबाद की गलियों को जागरूक किया. न्यू टाऊन हॉल में आयोजित कार्यक्रम छात्राओं ने नाटक, नृत्य, पेंटिंग्स और स्पीच प्रस्तुत किया.
