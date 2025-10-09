ETV Bharat / bharat

SCBA ने राकेश किशोर की सदस्यता समाप्त की, सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकेंगे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने गुरुवार को वकील राकेश किशोर की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी, जिन्होंने कोर्ट रूम के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर कोई जूता फेंकने का प्रयास किया था. उन्हें गंभीर कदाचार का दोषी पाते हुए, उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई. किशोर ने सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए मुख्य न्यायाधीश की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया और 'सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे' चिल्लाते हुए सुने गए. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुमार का बार लाइसेंस पहले ही निलंबित कर दिया था. SCBA ने कहा कि किशोर का निंदनीय, अव्यवस्थित और असंयमित व्यवहार न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला और पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है. संबंधों पर हमला

एससीबीए ने एक प्रस्ताव में कहा, "कार्यकारी समिति का मानना ​​है कि उक्त आचरण न्यायिक स्वतंत्रता, अदालती कार्यवाही की पवित्रता और बार बेंच के बीच आपसी सम्मान के साथ-साथ विश्वास के लंबे समय से चले आ रहे संबंध पर सीधा हमला है."