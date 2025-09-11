फेस्टिव सीजन से पहले एक्टिव हुए स्कैमर्स, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बना रहे निशाना, जानें कैसे करें बचाव?
स्कैमर्स अच्छे खासे डिस्काउंट का दावा करके क्रेडिट कार्ड यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं. ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है.
Published : September 11, 2025 at 1:26 PM IST
नई दिल्लीः जल्द ही फेस्टिव सीजन शुरू होने वाले हैं. ऐसे में बाजार रफ्तार पकड़ेगा और लोग खरीदारी करेंगे. ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो गए हैं और आने वाले त्योहारों के लिए अभी से उन्होंने धमाकेदार ऑफर के साथ बिग सेल की वर्चुअल दुकानें सजा दी हैं. वह यूजर्स को शानदार ऑफर्स का लालच दे रहे हैं.
स्कैमर्स अच्छे खासे डिस्काउंट का दावा करके क्रेडिट कार्ड यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं. दरअसल, क्रेडिट कार्ड यूजर्स इस तरह है लोभ लुभावन ऑफर्स को तेजी से लपकते हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है. हालांकि, इस तरह के फ्रॉड से थोड़ी सी सावधानी बरत कर बचा जा सकता है.
बता दें कि साइबर ठगों के लिए फ्री ऑफर की पेशकश ठगी के लिए सबसे आसान तरीका है. इसमें वे डिस्काउंट या कार्ड मुफ्त जैसे ऑफर देकर लोगों की फाइनेंशियल डिटेल्स और कार्ड का पासवर्ड तक जान लेते हैं और फिर उन्हें चपत लगा देते हैं.
फ्री ऑफर को कहें 'ना'
इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए ई-मेल, वॉट्सऐप और टेलिग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर आए लिंक या अटैचमेंट को ओपन करने से परहेज करें. ई-मेल रिक्वेस्ट पर अपने अकाउंट नंबर, पासवर्ड, CVV नंबर जैसी डिटेल्स बिल्कुल न बताएं.
क्रेडिट कार्ड का बदलते रहें पिन नंबर
ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर बदलते रहें और हमेशा बड़े डिजिट का पासवर्ड रखें. इतना ही नहीं जिस ई-मेल अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड से संबंधित सूचनाएं आती हैं, उसकी सुरक्षा भी करें. साथ ही कार्ड पर मोबाइल अलर्ट सुविधा जरूर एक्टिवेट कराएं.
लुभावने लिंक पर क्लिक करने से बचें
अगर आपको वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम, ईमेल या फेसबुक पर डिस्काउंट ऑफर, सेल या फ्री गिफ्ट वाउचर्स से संबंधित लिंक मिलता है तो उसे क्लिक करने से बचें. चूंकि फेस्टिव सीजन के दौरान स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए डिस्काउंट और ऑफर्स का लिंक भेजते हैं. ऐसे मैसेज या लिंक की शिकायत ऐप में उपलब्ध रिपोर्ट सेक्शन में करें. इस तरह केकॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर देना ज्यादा बेहतर है.
फोन पर किसी को न दें पर्सनल जानकारी
इसके अलावा फोन पर APK जैसे लिंक डाउनलोड न होने दें.इसका इस्तेमाल बैंकिंग पासवर्ड देखने और चोरी करने के लिए किया जा सकता है.साथ ही फोन पर किसी को भी कार्ड से जुड़ी सूचनाएं देते समय सावधानी बरतें.
